קבאטיה תחת מצור בעקבות הפיגוע הקטלני בצפון

שני בני אדם נרצחו ושניים נוספים נפצעו ביום שישי בפיגוע טרור משולב בצפון הארץ, שכלל דריסה ודקירה בכמה זירות באזור בית שאן–העמק ועד סמוך לעפולה. המחבל נורה, נוטרל ונלכד חי כשהוא פצוע, ופונה לבית חולים תחת אבטחה. במקביל, בהוראת הדרג המדיני־ביטחוני, הוחלט על מבצע רחב בכפר קבאטיה בצפון השומרון – מקום מגוריו של המחבל – כולל סריקות, מעצרים והיערכות לצעדי ענישה/הרתעה נוספים.

⸻

תמונת מצב מיידית: מי, כמה, איפה

• הרוגים: 2

• פצועים: 2 (בהם נער שנפצע באירוע הדריסה הראשון)

• סטטוס המחבל: נורה, נוטרל, נלכד חי והועבר לטיפול רפואי תחת אבטחה

• זירות מרכזיות: בית שאן ואזור העמק סמוך לעפולה/כביש 71

⸻

מסע הפגיעה: “פיגוע מתגלגל” בכמה נקודות

לפי המשטרה ושירותי ההצלה, מדובר באירוע מתמשך (“פיגוע מתגלגל”) שבו המחבל עבר בין נקודות שונות: תחילה דרס אדם בבית שאן והרג אותו, ובהמשך, לאחר שנסע לכיוון העמק, דקר למוות צעירה. בנוסף נפצעו שני בני אדם – בהם נער שנפגע באחד מאירועי הדריסה.

המחבל אותר לבסוף סמוך לעפולה, נורה על ידי אזרח חמוש/כוחות, נוטרל ונעצר כשהוא בחיים.

⸻

הנרצחים: שמות שפורסמו

לפי הפרסומים בישראל, שני הנרצחים הם:

• אביב מאור, בת 18 (מהעמק)

• שמשון מרדכי, בן 68 (מבית שאן)

⸻

זהות המחבל ומקום המוצא

על פי הדיווחים, המחבל הוא פלסטיני מהגדה המערבית, תושב קבאטיה (צפון השומרון). גורמי הביטחון בוחנים את מסלול הגעתו לזירה, האם פעל לבדו והאם נעזר בסיוע לוגיסטי.

⸻

התגובה הישראלית: מה אמרו – ומה הוחלט בשטח

ברמה המיידית הונחו כוחות הביטחון להדק פריסה בצירים ולבצע חקירה מבצעית מהירה על הציר שבין בית שאן לעפולה, כולל איסוף מצלמות, ממצאים ועדויות.

ברמה המדינית־ביטחונית, שר הביטחון ישראל כ”ץ הורה לצה״ל להיערך לפעולה בכפר קבאטיה שממנו יצא המחבל, כחלק ממדיניות שמטרתה גם סיכול תשתיות טרור וגם הרתעה. צה״ל הודיע כי הוא נערך למבצע/פעולה במרחב.

⸻

הפעולה הנרחבת בקבאטיה: מה כוללת ולמה זה משמעותי

במערכת הביטחון מתייחסים לכפר קבאטיה כאזור שממנו יצאו בעבר מעורבים בפעילות טרור בצפון השומרון. לכן ההחלטה היא על מהלך רחב שכולל בדרך כלל:

• כניסת כוחות לסריקות ממוקדות

• מעצרים של חשודים ומיצוי מודיעיני בשטח

• מיפוי בית המחבל לקראת אפשרות של הריסה (כצעד הרתעתי)

הצעדים הללו שנויים במחלוקת ציבורית־בינלאומית (כטענות “ענישה קולקטיבית”), אך בישראל הם מוצגים כחלק מתפיסת “שבירת התשתית” והקטנת סיכוי לפיגועי המשך.

⸻

המשמעות הרחבה: מה האירוע הזה מסמן

הפיגוע הזה מדגיש שלושה דברים בבת אחת:

1.פשטות מבצעית – קטלניות גבוהה: דריסה ודקירה דורשות מעט מאוד אמצעים אך יכולות לייצר מסע פגיעה מהיר.

2.חשיבות תגובה אזרחית/כוחות בזירה: ניטרול מהיר צמצם פוטנציאל לנפגעים נוספים.

3.“היום שאחרי” של הפיגוע: ישראל עוברת מיד לשלב השני – פעולה בכפר המוצא, מודיעין, מעצרים והרתעה.

⸻

רמת ביטחון (בהתאם לדרישתך)

• מספר ההרוגים (2): גבוה מאוד (מדווח עקבית).

• מספר הפצועים (2): גבוה (מדווח בסוכנויות המרכזיות).

• “נלכד חי” (נורה ונפצע, פונה לבית חולים): גבוה מאוד.

• פרטי הפעולה בקבאטיה (פשיטה/מבצע, מיפוי בית): גבוה.

⸻

