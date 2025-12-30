הישג אדיר לנתניהו: ארה״ב תספק לישראל עוד עשרות מפציצי תקיפה

מסעו הקסום של נתניהו בפלורידה לא רק השיג תצוגת אחדות מופלאה בינו לבין הנשיא טראמפ אלא שמיד בסיומה יצאה ההכרזה הרשמית שחייבת לשמח כל אדם בעולם המבין את תפקידה הדרמטי של ישראל בהגנת הגורמים החיוביים במזרח התיכון ובאירופה. הפנטגון הודיע רשמית על עסקת ענק חסרת תקדים: ארה״ב מממנת לישראל מטוסי קרב ב־8.6 מיליארד דולר

אם כן, דקות אחרי פגישת טראמפ–נתניהו בפלורידה נחתה ההודעה מהפנטגון – והמסר הביטחוני לאיראן, חמאס והעולם נכתב מחדש

וושינגטון / פלורידה.

בתזמון שאינו מותיר מקום לפרשנות, שעות ספורות בלבד לאחר סיום פגישתם הדרמטית של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו – פרסם הפנטגון הודעה רשמית, כפי שדווח בסוכנות הידיעות רויטרס, על אחת מעסקאות הנשק החריגות והמשמעותיות בתולדות היחסים הביטחוניים בין המדינות.

חברת בואינג קיבלה חוזה בהיקף של 8.6 מיליארד דולר עבור F-15 Israel Program – חוזה הכולל תכנון, פיתוח, אינטגרציה, בדיקות, ייצור ואספקה של 25 מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-15IA לחיל האוויר הישראלי, עם אופציה לעוד 25 מטוסים נוספים. העבודה תתבצע במתקני בואינג בסנט לואיס, והשלמתה מתוכננת עד 31 בדצמבר 2035.

מדובר בעסקה בעלת פוטנציאל כולל של 15–17 מיליארד דולר – לא עסקת רכש רגילה, אלא תעודת ביטוח אסטרטגית למדינת ישראל.

מימון אמריקני מלא כמעט – והיגיון קר

העסקה מבוצעת במסגרת Foreign Military Sales (FMS) – מנגנון מכירה ממשלתי־ממשלתי שבו הפנטגון הוא הגוף החוזי מול בואינג וישראל היא הלקוחה.

חשוב לדייק:

רוב מוחלט של המימון מגיע מ־Foreign Military Financing (FMF) – כספי הסיוע הביטחוני השנתי שארה״ב מעניקה לישראל, בהיקף של כ־3.8 מיליארד דולר בשנה, כספים המחויבים לשימוש בתעשיות אמריקניות.

כלומר:

הכסף אמריקני

הייצור אמריקני

התעשייה האמריקנית מרוויחה

וישראל מקבלת עליונות אווירית

ישראל משתתפת בעלויות נקודתיות בלבד – התאמות ייחודיות, אינטגרציה של מערכות ישראליות ותחזוקה עתידית – אך עיקר הנטל התקציבי אינו נופל על תקציב המדינה.

זה אינו מעשה חסד.

זו אסטרטגיה אמריקנית קרה ומחושבת.

למה דווקא F-15 – ומה זה אומר על איראן

בעידן שבו חיל האוויר הישראלי כבר מפעיל עשרות מטוסי F-35, הבחירה ב-F-15IA משקפת תפיסה מבצעית ברורה:

זהו מטוס:

בעל טווח ארוך במיוחד

עם יכולת נשיאת חימוש כבדה

מותאם לתקיפות עומק

ומאפשר שילוב מערכות ישראליות עצמאיות

זהו מטוס שמדבר בשפה אחת: עומק אסטרטגי.

ובעולם של היום – זו שפה איראנית.

המסר ברור:

ישראל מתכוננת לא רק ללחימה רב־זירתית, אלא לאפשרות של עימות רחוק טווח, כזה שדורש פלטפורמה יציבה, מוכחת וקטלנית.

סוד ההצלחה: מטוס שנולד לפני עשרות שנים – וממשיך לשלוט בשמיים

ה-F-15 נולד בשנות ה-70, על רקע לקחי מלחמת וייטנאם והצורך האמריקני במטוס עליונות אווירית מוחלטת. מעטים המטוסים בהיסטוריה שלא רק לא התיישנו – אלא הפכו לאגדה חיה.

הרקורד המבצעי של ה-F-15 הוא מהמרשימים בעולם – אך הזירה שבה הוא קיבל את מעמדו המיתי היא ישראל.

חיל האוויר הישראלי – מערך השיווק החזק בעולם

אין גוף שיווקי יעיל יותר לתעשיית הנשק האמריקנית מאשר צה״ל וחיל האוויר הישראלי.

לא תערוכות.

לא סרטוני תדמית.

אלא לחימה אמיתית בתנאים האמיתיים הקשים בעולם.

ה-F-15 בשירות ישראל:

הכריע קרבות

חדר לעומק שטח אויב

שרד מערכי נ״מ צפופים

וחזר שוב ושוב לבסיס

הביצועים הפנומנליים של חיל האוויר הישראלי הם תעודת האיכות החזקה ביותר של בואינג ושל תעשיית מטוסי הקרב האמריקנית כולה.

כל מדינה בעולם השוקלת רכישת מטוסי קרב שואלת שאלה אחת:

מי מפעיל אותם באמת – ומנצח?

והתשובה ברורה:

ישראל.

במובן הזה, צה״ל הוא חלון הראווה האפקטיבי ביותר של תעשיית הנשק האמריקנית.

כשישראל מצליחה – העולם קונה.

פגישת טראמפ–נתניהו: המילים שהפכו למעשה

אי אפשר לנתק את העסקה מהמפגש בפלורידה.

בפגישה:

טראמפ הרעיף שבחים חריגים על נתניהו

אמר כי “בלי ביבי – ישראל אולי לא הייתה קיימת”

נתניהו הצהיר שטראמפ ראוי לפרס ישראל

עסקת ה-F-15 היא ההמשך הישיר:

לא מחוות.

לא סיסמאות.

מעשה ביטחוני כבד משקל.

חמאס, איראן, טורקיה וסעודיה – המסר האזורי

טראמפ איים בפומבי:

על חמאס – “יהיה לו רע מאוד”

על איראן – “לא תורשה להשיג נשק גרעיני”

במקביל:

הבטיח שארדואן “לא יעשה דבר נגד ישראל”

אישר שבקשת טורקיה לחמקנים נשקלת

והצהיר שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם – “זה עניין של זמן”

השורה התחתונה

עסקת ה-F-15 היא:

הצהרה ביטחונית

השקעה אמריקנית שמחזירה את עצמה

חיזוק דרמטי לעליונות האווירית של ישראל

ותזכורת מי באמת מנהל את המשחק האזורי

והעיתוי?

לא מקרי.

מתוזמן, מחושב, ועוצמתי.

״עניין מרכזי״

