הפסד מביך להפועל תל אביב בבכורה בהיכל במסגרת היורוליג

הפועל תל אביב רשמה אמש (שלישי) ערב מאכזב במיוחד, כשהפסידה 80:93 לז’לגיריס קובנה במשחק היורוליג הראשון שלה העונה בתל אביב – ובכלל, משחק בכורה היסטורי בהיכל מנורה מבטחים. זה היה אמור להיות ערב חגיגי, אדום, רועש ומרגש. בפועל, זה נגמר בתחושת החמצה כבדה, תסכול מקצועי ושאלות לא פשוטות לקראת המשך הדרך.

החבורה של דימיטריס איטודיס התקשתה מאוד לייצר התקפות איכותיות מול ההגנה האגרסיבית והחכמה של הליטאים, נראתה תקועה, צפויה ובעיקר עייפה מנטלית. הנתונים מספרים את הסיפור: 9 שלשות בלבד מ־26 ניסיונות (34.6%), ובעיקר תבוסה כמעט בלתי נתפסת במאבק על הריבאונד – 21 בלבד להפועל תל אביב לעומת 40 של ז’לגיריס. ביורוליג, נתון כזה הוא כמעט גזר דין.

וזה מה שמכאיב במיוחד: ההפסד הזה הגיע אחרי סיבוב ראשון מצוין של האדומים במפעל. במשך מחזורים ארוכים החזיקה הפועל תל אביב באחת ההתקפות הטובות ביורוליג, עם ממוצע של יותר מ־92 נקודות למשחק לאחר 12 מחזורים. אלא שבשבעת המשחקים האחרונים משהו נתקע במכונה של איטודיס – ובאף אחד מהם הקבוצה לא הצליחה לעבור את רף 90 הנקודות. מה שנראה לפני חודשיים כקבוצה משומנת, מהירה ובטוחה בעצמה – נראה כעת כיחידה שמחפשת מחדש את הזהות שלה.

המאמן היווני לא הסתיר את אכזבתו. בסיום המשחק נשמעו טונים גבוהים בחדר ההלבשה, ואיטודיס עצמו היה חד וברור:

“עם הגישה הזו לא נגיע לשום מקום. הטבלה צפופה, אנחנו במרחק של מספר משחקים בודדים מלא לעמוד במטרה – ואסור לנו להתבלבל.”

זה היה מסר ישיר, כמעט נזיפה פומבית, שמבהירה: האשראי של תחילת העונה הולך ואוזל.

גם סוגיית הישראלים חזרה למרכז הבמה – ולא במקרה. תומר גינת לא שיחק אפילו דקה, בעוד ים מדר, שהיה נקודת אור במחצית הראשונה, סופסל לפרקי זמן ארוכים בחצי השני. בתוך המועדון לא הסתירו את הביקורת:

“איטודיס תמיד אומר שהוא לא משחק לפי דרכונים, אבל תומר וים חייבים לקבל יותר דקות. ים היה צריך להיות יותר על הפרקט במחצית השנייה, ותומר יכול היה להוסיף אנרגיה בהתקפה וגם לתת מנוחה לשחקנים כמו איש וויינרייט, שמשחקים כמעט כל ערב מעל 30 דקות.”

האהבה של הקהל לזרים – בלייקני, איש, מוטלי ואחרים – ברורה, אבל הדרישה לראות יותר כחול־לבן על הפרקט הולכת ומתחזקת, וזה כבר שיח פתוח סביב המועדון.

גם מחוץ לפרקט היה סיפור. הפועל תל אביב תכננה לעלות למשחק עם המדים השחורים – הסט השלישי של המועדון – ואף הוציאה טיזרים לרשתות עם החולצה שעיצב רוי דורון וזכתה למחמאות רבות. אלא שלחץ מצד הקהל, שרצה לראות אדום במשחק הבית הראשון ביורוליג בתל אביב, גרם לשינוי של הרגע האחרון.

במועדון הבהירו: “נעלה עם החולצות השחורות בשבועות הקרובים. הבנו את הרצון של הקהל ותקנו מהר.”

אגב, למרות הכול – כ־800 חולצות שחורות נמכרו אמש, מספר חריג מאוד בפרק זמן כה קצר.

בגזרת הקהל, אין תלונות. כ־10,000 אוהדים מילאו את היכל מנורה, סיפקו אווירה טובה ורשמו סולד אאוט מרשים. הפועל תל אביב כבר עם הפנים קדימה: ביום שלישי הבא מחכה משחק יורוליג נוסף בהיכל – מול דובאי – ולפני כן משחק ליגה פיקנטי במיוחד מול הפועל ירושלים. חדשות מעודדות הגיעו גם מכיוונו של וסיליה מיציץ’, שחוזר בהדרגה לאימונים ולפי הצוות המקצועי צפוי לשחק בשבוע הבא ביורוליג.

הפועל תל אביב עדיין עמוק בתמונת המאבק, אבל הערב הזה הוכיח: ביורוליג אין משחקים “קטנים”, ואין מקום לאיבוד חדות – בטח לא בבית, ובטח לא בערב בכורה.

