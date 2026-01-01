איראן מתפוצצת מבפנים: לא “עוד הפגנות” – אלא חשבון הדמים של כלכלה שמתרסקת

בימים האחרונים איראן חווה את גל המחאה החריף ביותר מאז 2022 – והפעם הטריגר אינו סמל אחד דרמטי, אלא שילוב קטלני של קריסת מטבע, אינפלציה כרונית, שחיקת שכר, מחסור במים/חשמל, סנקציות שמחניקות הכנסות – והשלכות עימותים אזוריים שמאיצים הכול. התוצאה: רחובות, בזארים וקמפוסים שמתרוקנים מהפחד וממלאים את הכיכרות בכעס.

רמת ביטחון (ליבת הטענה): גבוהה – המקורות המרכזיים מסכימים שהגורם המיידי הוא כלכלי, עם התרחבות מהירה של המחאה ומרכיב פוליטי הולך וגובר.

1) המטבע נשבר – וכשהריאל נשבר, נשברת המדינה

הנתון שמסביר את הלהבות טוב מכל סיסמה: הריאל האיראני צנח לשפל היסטורי; בדיווחים שונים מוזכר שער של סביב 1.4–1.45 מיליון ריאל לדולר. זה לא מספר – זו תעודת עניות לאומית: יבוא מתייקר, תרופות מתייקרות, חומרי גלם קופצים, וכל בית מרגיש שהוא רודף אחרי כסף שנמס כמו קרח במדבר.

וכאן נכנסת הפסיכולוגיה הכלכלית: כשהציבור מאמין שהמטבע ימשיך ליפול – הוא “רץ” לדולר/זהב/סחורות, מה שמזין עוד יותר את הקריסה. זה מעגל שמזין את עצמו.

2) אינפלציה כרונית: עוני שקט שמבעבע ואז מתפוצץ

האינפלציה באיראן אינה “גל חולף” – היא מבנה. לפי נתונים שמצוטטים בדיווחים ובהערכות בינלאומיות, שיעורי אינפלציה סביב 42% (ואף יותר בתקופות מסוימות) הפכו את סל הקניות לשדה קרב.

במילים פשוטות: גם מי שעובד – נהיה עני.

וכשהמעמד העירוני, הסוחרים, והצעירים בקמפוסים מתחילים להרגיש שאין “אופק” – המחאה משנה צבע: מכלכלית לפוליטית.

3) הסנקציות: החנק שמכריח את הכלכלה לנשום דרך קש

כאן צריך להיות ישרים: סנקציות אינן הסיפור היחיד – אבל הן מגבר ענק.

הן פוגעות ביכולת של המשטר להכניס מטבע זר, לייצב שערים, לממן סובסידיות, ולהחזיק רשת ביטחון חברתית.

בדוגמה עדכנית מאוד: משרד האוצר האמריקאי דיווח על הידוק סנקציות על רשתות נפט/“צי הצללים” ועל פגיעה בהכנסות נטו של איראן מכל חבית שנמכרת (עלויות, סיכונים, תיווך).

רמת ביטחון: גבוהה לגבי עצם הידוק הסנקציות והכוונה לפגוע בהכנסות מהנפט; בינונית לגבי ההשפעה המספרית המיידית על רחוב איראן (משתנה לפי תקופה).

4) הנפט: “יש – אבל לא מציל”

זו אחת המלכודות שמבלבלות צופים מבחוץ:

כן, איראן עדיין מפיקה ומוכרת נפט – ובתקופות מסוימות אף רואים התאוששות חלקית. גם הבנק העולמי מתאר צמיחה בשנים האחרונות המושפעת בין היתר מהתאוששות בסקטור הנפט – למרות הסנקציות.

אבל:

ההכנסות לא תמיד “נוחתות” בקלות בתקציב המדינה בגלל סנקציות, הנחות מחיר, נתיבי מכירה עקיפים ועלויות תיווך.

ומנגד, הוצאות המדינה (סובסידיות, ביטחון, מנגנוני דיכוי, תמיכה אזורית) גדלות – והגרעון לוחץ. הבנק העולמי מציין מגמות של שחיקת מטבע והתרחבות גירעון על רקע הסלמה אזורית והידוק סנקציות.

התוצאה: נפט הוא חמצן, אבל כבר לא “לב”.

5) מים וחשמל: כשהברזים מתייבשים – האמון מתייבש

אחד הכוחות החזקים במחאה האיראנית בעשור האחרון הוא המשבר הסביבתי:

מחסור מים, הפסקות חשמל, עומסי חום, ותסכול מהניהול. אפילו בקיץ 2025 תועדו מחאות סביב מים/חשמל במספר מוקדים.

כשהמים נהיים פוליטיקה – אין “ספין” שמכסה על זה.

וכשזה מצטרף לאינפלציה – זה כבר לא רק קושי: זה השפלה יומיומית.

רמת ביטחון: בינונית–גבוהה (התמונה הכללית עקבית; פרטים נקודתיים משתנים בין מחוזות).

6) “המלחמה והאזור”: הטלטלה שמאיצה את הקריסה

חלק מהדיווחים על גל המחאה הנוכחי מציינים שהמשבר הוחרף על רקע עימותים אזוריים והסלמה – מה שמפחיד שווקים, מבריח הון, מגדיל הוצאות, ומצמצם יכולת למשוך השקעות.

בשורה התחתונה: גם אם האזרח האיראני לא מתעניין בגיאופוליטיקה – הוא משלם עליה בקופה בסופר.

7) איך מחאה כלכלית הופכת לקריאת תיגר על המשטר

זו הנקודה שהמשטר מפחד ממנה באמת:

בבזאר ובחנויות מתחילים מסלוגנים של “תייצבו את המטבע” – ובתוך ימים עוברים ל”דיקטטור”, “מוות ל…” ו”חופש”. זה לא קסם. זה מנגנון: כשהמדינה לא מסוגלת לספק בסיס – הלגיטימציה נשחקת.

8) תגובת המשטר: יד קשה + שינויי כיסאות + נרטיב “אויבים מבחוץ”

לפי הדיווחים, יש כבר הרוגים, עימותים, מעצרים, ואזהרות.

ובמקביל – ניסיונות להציג “טיפול” (כולל שינויי תפקידים/ניהול כלכלי, לפי דיווחים שונים) כדי לבלום פאניקה.

המרכיב הקבוע: ניסיון להחזיר שליטה בנרטיב – כולל טענות על גורמים זרים. זה מסייע לדיכוי פנימי, גם אם הוא לא פותר מחירים בסופר.

נקודת מבט ישראלית: מה ישראל רואה – ומה היא חייבת לא להתבלבל בו

א. הפיתוי: “זהו, המשטר נופל”

הפיתוי הישראלי ברור – לראות בזה תחילת הסוף. אבל ניסיון מלמד: מחאה אינה תמיד מהפכה, במיוחד כשמנגנוני הביטחון מלוכדים והאופוזיציה מפוצלת.

ב. הסכנה: “בריחה קדימה”

דווקא כשהמשטר לחוץ – הוא עלול לבחור הסלמה חיצונית כדי לשנות סדר יום. זה לא ודאי, אבל זו אפשרות שחייבים להחזיק בראש כשמזהים משטר שנלחם על הישרדותו.

ג. יתרון ישראלי אפשרי: מודיעין של כלכלה

לישראל חשוב להבין: לעיתים המפתח אינו בסיסים או טילים – אלא תקציב, מטבע, ויכולת המשטר לשלם משכורות ולממן דיכוי. ההידוק סביב הנפט והסנקציות הוא בדיוק המקום שבו לחץ מתורגם לפוליטיקה.

השורה התחתונה

איראן לא “בוערת” כי מישהו צעק חזק יותר, אלא כי החיים עצמם התייקרו מעבר לסף:

מטבע מתפרק, אינפלציה שוחקת, סנקציות מחניקות הכנסות, מים וחשמל הופכים למותרות, והאזור מוסיף פחד והוצאות. זו נוסחה של מדינה שמחזיקה כוח – אבל מתקשה להחזיק אמון.

