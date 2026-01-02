טראמפ מאיים על שליטי טהרן: אם תמשיכו לירות במפגינים – נצא להצלתם

הנשיא דונלד טראמפ, פרסם ביום שישי הודעה חריגה בחריפותה הכוללת איום מפורש בהתערבות צבאית אם משטר איראן ימשיך לדכא באלימות את המחאות השוטפות ברחבי המדינה. לפי הדיווח של רויטרס, טראמפ אמר שארה״ב תהיה מוכנה “להגיע להציל” מפגינים אם האיראנים ימדיכו לירות אש חי. ולפעול באופן אלים במפגינים המוחים נגד המצב הכלכלי במדינה.

בהודעת טראמפ ברשת החברתית שלו נכתב: “אם איראן תירה ותהרוג באופן אלים מפגינים שקטים — מה שנראה כהנהגתם — ארצות הברית של אמריקה תבוא להציל אותם. אנו טעונים, מוכנים לצאת לפעולה.”

לא ברור מה בדיוק יכלול “הצלה” זו — האם זו תמיכה מדינית, הספקת סיוע הומניטרי, לחץ בינלאומי, או אפילו איום צבאי — משום שטראמפ לא פירט את הצעדים המעשיים.

ההקשר: גל מחאות חסר תקדים מול משבר כלכלי עמוק

המחאות באיראן פרצו בעקבות מצב כלכלי קשה יוצא דופן, שכלל:

צניחה חריפה בערך המטבע המקומי

יוקר מחיה משמעותי

כעס על הנהגה שלא מצליחה לשפר את ההכנסות הנמוכות והמצוקה הכלכלית

הדלקה של פחדים ישנים על חוסר חופש וחוסר תקווה כלכלית ופוליטית

המחאות, שמתחילות כתגובה כלכלית, מצאו ביטויים גם בפוליטיקה וקריאות רדיקליות ברחובות ונשמעות גם קריאות נגד הובלת המשטר — בין היתר גם סלוגנים שמכוונים לעלי خامנאי ולשלטון עצמו.

העימות העצמי הזה מגיע לתקרת נשימה שנראתה הכי קשה מזה שנים: איראן מתמודדת עם חילופי דורות במחאה, ושילוב משבר כלכלי ותסכול פוליטי יוצר גל השתתפות שאינו רק מקומי.

תגובת טראמפ בתוך מסגרת מדינית רחבה

ברקע ההצהרה הזו נרשמו גם:

🔹 הכרזות טראמפ במהלך 2025 על סנקציות ועמדה קשוחה בנוגע לגרעין האיראני ומתקפות צבאיות כשהוא מבטיח תגובה נרחבת ל”ניסיון לפתח נשק גרעיני”. זאת לעיתים עם סיסמאות כמו Make Iran Great Again שנועדו לאותת על החלפת המשטר אם הוא לא משרת את העם.

🔹 טראמפ גם הביקורת על ירי קבוע של כוחות המשטר לעבר מפגינים — ואמר בעבר דברים קשים על שימוש בכוח אלים לשקט את ההפגנות.

עם זאת, חשוב לציין: לא מדובר בהכרזה פורמלית על פעולה צבאית ישירה. מדובר בניסוח אמרה רחבה שמותירה פתח לפעולה אמריקאית כלפי משטר איראן — אבל ללא פירוט ברור של מהותה.

המסר לציבור העולמי ולאיראנים

ההודעה של טראמפ שלחה מספר מסרים סימבוליים בו־זמנית:

🇺🇸 תמיכה במפגינים: טראמפ מנסה להבהיר שהוא עומד לצד הציבור שמפגין לשיפור מצבם האזרחי והכלכלי.

⚠️ אזהרה למשטר: זהו ניסיון לחץ על מדיניות דיכוי אלים של המשטר, בעיתוי שבו המשבר הוחמר והכלכלה קרסה.

❓ שאלה אסטרטגית פתוחה: למרות הקריאה הממוקדת נגד דיכוי אלים, טראמפ נמנע מלהצהיר על שינוי משטר ישיר או מבצע צבאי מוגדר — ושומר את הצהרת ה”הצלה” כצעד פתוח, תלוי נסיבות.

כיצד זה מתקבל בעולם

התגובה הבין־לאומית עדיין בעיצומה, אבל כבר מתגלים כמה קווים:

✔️ תגובות במדינות דמוקרטיות: קיימת תמיכה חלקית בזכויות מחאה, וביקורת על שימוש בכוח אלים נגד אזרחים.

✔️ תגובה איראנית רשמית: גורמים רשמיים באיראן מאיימים על תגובה קשה נגד כל סנקציה או מעורבות זרה, כשדיפלומטים מדגישים עליונות הריבונות והדילמות הביטחוניות שלהם.

✔️ המתיחות האזורית: בהקשר רחב יותר, איראן עדיין מעורבת בעימותים אזוריים עם ישראל וארצות הברית — מצב שמתערבב עם מחאות פנימיות והופך את התמונה המורכבת.

למה זה חשוב

האמירה של טראמפ אינה רק מסר דוקטרינרי —

היא משקפת את הקונפליקט המורכב בין:

🔸 זכות אזרחית להפגין במדינה סמכותית,

🔸 מעורבות בינלאומית אפשרית על רקע פשעי דיכוי,

🔸 ו־מרוץ סמכות בין שלטון ומשטר לבין דעת הקהל העולמית.

המצב באיראן הוא לא רק “משבר כלכלי” — הוא משבר לגיטימיות פנימי שמצטלב עם לחץ בינלאומי משמעותי.

״עניין מרכזי״