דרמה עולמית: שליט ונצואלה ואשתו נחטפו בידי כוח קומנדו אמריקני

הנשיא טראמפ קיים את האיום: כוח דלתא לכד את מדורו והוציא אותו מוונצואלה עם רעייתו במקביל הופצצו מטרות צבאיות ובוצעה מהפכה המשנה את הסדר בדרום אמריקה ובעולם כולו. זה הזמן להזכיר שהאולטימטום האחרון שהשמיע הנשיא האמריקני הוא כלפי שליטי איראן שהוזהרו כי אם ימשיכו לירות במפגינים – ארה״ב תגיע כדי להציל את העם האיראני.

רעידת אדמה גיאו־פוליטית באמריקה הלטינית, זינוק בסיכון הנפט, והעולם מנסה לעכל תקדים היסטורי

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מימש הלילה את האולטימטום שהציב לנשיא ונצואלה ניקולס מדורו: כוח מיוחד אמריקני, המיוחס ל־Delta Force, פעל בקראקס, לכד את מדורו ואת רעייתו סיליה פלורס והוציא אותם משטח המדינה. בכך בא הקץ בפועל לשלטונו של האיש שהפך את ונצואלה למדינה כושלת, מסוכסכת ומבודדת – ולסמל של התרסה אנטי־אמריקנית בחסות איראן, סין ורוסיה.

המהלך האמריקני, חסר תקדים בעוצמתו ובישירותו מאז סוף המלחמה הקרה, מטלטל לא רק את אמריקה הלטינית אלא את המערכת הבינלאומית כולה – מהשווקים הפיננסיים ועד שוק הנפט, מהאו״ם ועד טהרן ובייג׳ינג.

האולטימטום – והביצוע

בימים האחרונים הציב טראמפ אולטימטום פומבי וברור:

הפסקת דיכוי אלים של מפגינים, פירוק מנגנוני הטרור והסמים של המשטר, ופתיחת נתיב להעברת שלטון – או פעולה אמריקנית ישירה.

הלילה, כך לפי פרשנויות מרכזיות ב־CNN, Fox News, New York Post וגורמי ביטחון אמריקניים לשעבר, האיום תורגם לפעולה:

מבצע קצר, ממוקד, כירורגי – ללא ניסיון לכיבוש המדינה, אלא “עריפת ראש” של המשטר.

טראמפ עצמו ניסח זאת בקצרה:

“אמרתי למדורו להפסיק לירות בעם שלו. הוא לא הקשיב. עכשיו הוא לא שם.”

למה עכשיו? למה כך?

ההחלטה האמריקנית נשענת על שלושה צירים עיקריים:

כישלון מוחלט של הסנקציות

חרף שנים של סנקציות, מדורו שרד, הידק שליטה, והעמיק שיתופי פעולה עם איראן (כולל נתיבי נפט, דלק וטכנולוגיות), עם סין (אשראי, תשתיות, מודיעין) ועם רוסיה (ביטחון ונשק). איום אזורי מתרחב

ונצואלה הפכה לבסיס פעולה אנטי־אמריקני פעיל – לא רק הצהרתי. בוושינגטון ראו בכך “קובה של המאה ה־21”, עם טוויסט איראני. קריסת הלגיטימציה הפנימית

מחאות ענק, אינפלציה דוהרת, רעב, מחסור במים וחשמל – והמשך ירי חי במפגינים. מבחינת טראמפ, זה סיפק גם עילה מוסרית וגם חלון הזדמנויות.

ונצואלה: מה קורה עכשיו בשטח?

לאחר הוצאת מדורו:

הצבא הונחה “לשמור על הסדר והמתקנים האסטרטגיים”

בכירים אזרחיים נמלטו או ירדו למחתרת

הופעל מנגנון חירום אזרחי זמני, בגיבוי אמריקני ושכנות אזוריות

הרחוב הוונצואלי, לפי דיווחים ראשוניים, נע בין אופוריה חרדה לחשש מכאוס

התרחיש המועדף על וושינגטון: ממשלת מעבר קצרה, בחירות בפיקוח בינלאומי והזרמת סיוע כלכלי מיידי.

תגובות העולם: קווי השבר נחשפים

תומכים שקטים

ארגנטינה, אקוודור ומדינות נוספות באמריקה הלטינית מאותתות על תמיכה זהירה. מאחורי הקלעים – הקלה.

גינויים רועמים

רוסיה, איראן וסין מגנות בחריפות את “הפגיעה בריבונות”. בטהרן רואים במהלך תקדים מסוכן; בבייג׳ינג חוששים מהשלכה על מודלים של שליטה אזורית.

אירופה – בין הלם להססנות

האיחוד האירופי קורא לריסון אך מתקשה לגנות בפה מלא משטר שנוא על אזרחיו.

האו״ם

דיון חירום צפוי להיות זירת עימות חריפה – אך ללא יכולת מעשית להשיב את הגלגל לאחור.

מחיר הנפט והשווקים

ונצואלה אמנם אינה עוד מעצמת נפט כפי שהייתה, אך היא עדיין שחקן רגיש:

פרמיית סיכון מיידית בשווקים

חשש משיבוש אספקה אזורי

תרחיש של תגובת־נגד איראנית בזירות אחרות

כל אלה דוחפים את מחירי הנפט כלפי מעלה – לפחות בטווח הקצר.

המשמעות האמיתית: תקדים טראמפ

זהו לא עוד מבצע. זהו שינוי דוקטרינה.

טראמפ מאותת:

דיקטטורים שמדכאים את עמם ומאתגרים את ארה״ב – אינם חסינים

אולטימטום אמריקני אינו הצהרה ריקה

“שינוי משטר” חזר לארגז הכלים, בלי תיווך ובלי מלחמות אינסופיות

ומה הלאה?

שלושה תרחישים על השולחן:

מעבר מסודר ותחילת שיקום – האופטימי כאוס קצר ואחריו סדר חדש – הריאלי התדרדרות אזורית ותגובה נגדית של ציר אנטי־אמריקני – המסוכן

כך או כך, הלילה הזה יירשם בספרי ההיסטוריה.

טראמפ לא רק דיבר – הוא ביצע.

והעולם כולו נכנס לעידן שבו איום אמריקני חוזר להיות… איום.

