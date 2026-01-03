טראמפ מימש את איומיו ופתח במתקפת חיסולים והפצצות על מוקדי שלטון וצבא בוונצואלה

ארה״ב תקפה בוונצואלה: פיצוצים בקראקס, מצב חירום וחשש למסע חיסול בצמרת שלטון מדורו

ונצואלה מאדימה את ארצות הברית בתקיפה צבאית ישירה בשטחה, לאחר שורת פיצוצים עזים שנשמעו בקראקס ובאזורים נוספים במדינה. שלטונו של הנשיא ניקולס מדורו הכריז על מצב חירום לאומי, הורה על כוננות גבוהה בצבא וקרא ל”מוביליזציה עממית” מול מה שהוגדר כ”תוקפנות אמריקנית חסרת תקדים”.

גורם אמריקני אישר לרויטרס כי ארה״ב אכן ביצעה תקיפות בתוך ונצואלה, אך בוושינגטון נמנעו עד כה מתדרוך רשמי מלא בנוגע ליעדים, להיקף הפעולה או לתוצאותיה. הפנטגון והבית הלבן הסתפקו באמירות כלליות על “פעולות ביטחוניות להגנה על האינטרסים של ארצות הברית”.

לפי הודעת ממשלת ונצואלה, התקיפות פגעו במוקדים בבירה קראקס וכן במדינות מירנדה, אראגואה ולה גוואירה. עדי ראייה דיווחו על פיצוצים סמוך למתקנים צבאיים, פעילות אווירית חריגה והפסקות חשמל נרחבות באזורים רגישים. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראו עמודי עשן סמוך לאתרים המזוהים עם צבא ונצואלה ומנגנוני הביטחון.

מסר ברור: הלחץ של טראמפ עובר שלב

התקיפה מגיעה לאחר חודשים של הסלמה הדרגתית מצד ממשל טראמפ נגד משטר מדורו, שבמרכזה אזהרות פומביות, צעדי ענישה כלכליים ואיומים ישירים. בשבועות האחרונים דיווחו כלי תקשורת אמריקניים כי טראמפ העביר למדורו אולטימטום חריג: לעזוב את ונצואלה יחד עם משפחתו בתוך פרק זמן קצוב – או להתמודד עם החרפת צעדים אמריקניים.

טראמפ עצמו אמר לאחרונה כי ונצואלה הפכה ל”נרקו־מדינה עוינת” המאיימת על ביטחון ארצות הברית, והבהיר כי הוא שוקל מעבר מפעולות יירוט ימיות ואוויריות לפעולות ישירות בשטח. גורמים בממשל הדגישו כי ונצואלה אינה עוד סוגיה אזורית, אלא חלק מזירה גלובלית של עימות מול משטרים עוינים הנתמכים בידי מעצמות יריבות.

חשש בקראקס: לא רק תקיפה – אלא ניסיון לערער את המשטר

אף שאין בשלב זה אישור רשמי לכך שמדובר במסע חיסול ממוקד של בכירי שלטון, בקראקס גוברים החששות כי התקיפה נועדה לפגוע בליבת המערכת השלטונית: מערך הפיקוד הצבאי, המודיעין, התשתיות והיכולת של מדורו לשלוט בפועל במדינה.

גורמים אופוזיציוניים בוונצואלה טוענים כי עצם הפגיעה באזורים צבאיים מרכזיים בבירה נושאת מסר ברור: ארצות הברית יכולה להגיע לכל נקודה – גם ללב מנגנוני השלטון. החשש המרכזי של המשטר הוא שהמהלך הנוכחי הוא רק השלב הראשון בתוכנית רחבה יותר שמטרתה לערער את נאמנות הצבא ולהוביל לקריסה פנימית.

ונצואלה כבסיס אנטי־אמריקני

בבסיס המהלך האמריקני עומדת תפיסה אסטרטגית שלפיה ונצואלה הפכה בשנים האחרונות למוקד פעילות אנטי־אמריקני בחסות זרה. ארצות הברית מצביעה על מעורבות גוברת של איראן, סין ורוסיה במדינה:

איראן מקיימת עם ונצואלה שיתופי פעולה בתחומי אנרגיה, דלקים וטכנולוגיה צבאית, ובוושינגטון טוענים כי קראקס משמשת נקודת עיגון לפעילות איראנית בחצי הכדור המערבי.

סין מעניקה למשטר אשראי, השקעות ותמיכה כלכלית, ומאפשרת לו לשרוד חרף הסנקציות.

רוסיה מספקת גיבוי מדיני וצבאי וממשיכה לראות בוונצואלה שותפה אסטרטגית מול ארצות הברית.

השילוב הזה, כך לפי גורמים אמריקניים, הפך את ונצואלה מאתגר אזורי למוקד עימות בינלאומי רחב יותר.

מה צפוי עכשיו

בוונצואלה נערכים להסלמה נוספת ומאשימים את וושינגטון בניסיון “להפיל שלטון ריבוני בכוח”. בארצות הברית צפוי ביממה הקרובה תדרוך רשמי שיבהיר האם מדובר בפעולה נקודתית או בפתיחתו של מהלך מתמשך.

בינתיים, קראקס כונסה למצב חירום, הצבא בכוננות גבוהה, והעולם עוקב בדריכות אחר השאלה המרכזית: האם התקיפה האמריקנית נועדה להעביר מסר – או שהיא מבשרת על ניסיון ממשי לשבור את משטרו של ניקולס מדורו.

