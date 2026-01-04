אחרי חטיפת נשיא ונצואלה – שליטי טהרן בפאניקה

איומי טראמפ להתערב לטובת המפגינים נגד שליטי איראן היורים בהמון המתקהל, מתקבלים במשנה תוקף וברצינות יתר בעיקר אחרי חטיפת נשיא ונצואלה ורעייתו והבאתם לניו יורק כפעולת קומנדו נועזת בבירת ונצואלה.

טראמפ ששיגר את כוח דלתא לבצע את החטיפה לאחר שקודם לכן שיגר אולטימטום לשליט ונצואלה מדורו להתפטר ולעזוב את המדינה אך הלה זלזל פומבית ואכל אותה. עכשיו הכל שואלים את עצמם מה יקרה לשליטי טהרן.

להלן סקירת תקשורת מהעולם המתייחסת לאיום זה:

🌍 העולם מגיב לציוץ טראמפ על איראן:

כותרות ראשיות, פרשנויות ודאגה גלובלית מהשלכות אפשריות

הציוץ החריג של דונלד טראמפ, שבו הצהיר כי ארצות הברית לא תעמוד מנגד אם משטר איראן ימשיך לירות במפגינים, הפך בתוך שעות לאירוע בינלאומי. לא מדובר בעוד אמירה רטורית – אלא במסר שנתפס ברחבי העולם כרמז ברור לאפשרות של מעורבות אמריקנית פעילה אם מחאת הרחוב באיראן תידרדר לדיכוי אלים נוסף.

עיתונים, ערוצי טלוויזיה וסוכנויות ידיעות בעשרות מדינות הציבו את הדברים בכותרות הראשיות – כל אחד דרך הפריזמה הפוליטית, המשפטית והאידאולוגית שלו.

🇺🇸 ארצות הברית: קריאת אזהרה או איום מרומז?

ניו יורק טיימס

„טראמפ מחריף את הטון כלפי איראן – ומעורר דיון עולמי על כוונות ארה״ב“

העיתון מדגיש את השאלה המרכזית: האם מדובר בלחץ מוסרי, או במסר מקדים לפעולה.

וושינגטון פוסט

„ציוץ אחד, תהודה עולמית: טראמפ והקו האדום של איראן“

מאמרי פרשנות מזהירים מפני עמימות מכוונת שעלולה להוביל להסלמה.

פוקס ניוז

„טראמפ עומד לצד העם האיראני – תיקון היסטורי לכישלון אובמה“

קו תומך, המציג את הדברים כהמשך למדיניות של כוח והרתעה.

🇪🇺 אירופה: חשש מהסלמה ופגיעה במשפט הבינלאומי

הגרדיאן (בריטניה)

„אירופה מודאגת: רטוריקה אמריקנית מסוכנת עלולה להצית את איראן“

לה מונד (צרפת)

„מקרון קורא למעבר דמוקרטי – אך מזהיר מפני התערבות כוחנית“

דר שפיגל (גרמניה)

„ברלין מזהירה: איומים אמריקניים אינם תחליף למשפט בינלאומי“

אל פאיס (ספרד)

„ספרד דוחה כל רמז להתערבות צבאית באיראן“

הקו האירופי ברור: תמיכה בזכויות אדם – כן.

איום צבאי חד־צדדי – לא.

🇮🇱 ישראל: תמיכה גלויה בטראמפ

הארץ

„ישראל מברכת על עמידת טראמפ לצד המפגינים – אך שומרת על זהירות דיפלומטית“

ג׳רוזלם פוסט

„נתניהו משבח הנהגה נועזת: העולם החופשי חייב לפעול“

דבריו של ראש הממשלה נתניהו זכו להבלטה נרחבת בתקשורת העולמית, כקול המערבי היחיד שתומך באופן חד־משמעי במסר של טראמפ.

🌎 אמריקה הלטינית: קיטוב חריף

קלרין (ארגנטינה)

„מיליי: חדשות מצוינות לעולם החופשי – סוף לדיקטטורה“

פוליה דה סאו פאולו (ברזיל)

„לולה: תקדים מסוכן, פגיעה חמורה בריבונות“

אל אוניברסל (מקסיקו)

„מקסיקו מגנה התערבות חד־צדדית של ארה״ב“

🌏 אסיה: קריאה לריסון

אסאהי שימבון (יפן)

„יפן קוראת לכיבוד המשפט הבינלאומי ולהפחתת מתחים“

טיימס אוף אינדיה

„הודו חוששת מהשפעה אזורית רחבה“

סטרייטס טיימס (סינגפור)

„אסיה עוקבת בדאגה אחרי האיתותים מוושינגטון“

🌍 המזרח התיכון והציר האנטי־אמריקני

אל־ג׳זירה

„זעם בטהרן: טראמפ מאיים בהתערבות במסווה של זכויות אדם“

תקשורת איראנית רשמית

מדברת על „מלחמה פסיכולוגית“ ועל „הכשרת הקרקע למהפכה צבעונית“.

רוסיה וסין

כותרות חריפות על „תוקפנות אמריקנית“ ו„ערעור הסדר העולמי“.

❓ השאלה שמרחפת מעל כל הכותרות

האם טראמפ רק מאותת תמיכה מוסרית?

או שמא מדובר ב־רמז ברור למדיניות חדשה, שבה דיכוי אלים של מפגינים יוביל להתערבות אמריקנית – גם ללא החלטת מועצת הביטחון?

רוב העיתונים בעולם לא נותנים תשובה חד־משמעית – אבל כולם מסכימים על דבר אחד:

הציוץ הזה שינה את הטון, והכניס את איראן ואת העולם כולו למצב של דריכות.

🧭 סיכום

הכותרות ברחבי העולם מציירות תמונה אחידה למרות חילוקי הדעות:

זה אינו עוד ציוץ.

זהו אירוע מדיני גלובלי, שמעמיד מחדש את השאלות הגדולות של זמננו:

ריבונות מול זכויות אדם, חוק מול כוח, ודיפלומטיה מול איום צבאי.

