באר שבע בורחת לליגה גם בהפרש השערים

להלן כתבת ענק מלאה, סדורה וקריאה, בסגנון ״עניין מרכזי״, פירמידה הפוכה, דרמה, הקשר וטוויסט – לקורא שלא ראה דקה אחת של כדורגל בשבת:

ליגת העל: באר שבע מתפוצצת בדוחא, מכבי ת״א שורדת בטדי – וטבריה כבר לא הפתעה

אם מישהו היה זקוק להוכחה שליגת העל נכנסת לשלב שבו האמת מתחילה לצוף – המחזור הזה סיפק אותה בעוצמה.

הפועל באר שבע דרסה בדוחא, מכבי תל אביב ניצחה אך שוב לא שכנעה, הפועל פתח תקווה חיברה עוד הצהרה, וטבריה? היא כבר מזמן לא סיפור נחמד – אלא כוח תחרותי שמטלטל את הצמרת.

הצגה בדוחא: הפועל באר שבע – בני סכנין 0:5

זה היה המשחק החד־צדדי של המחזור – ואולי של העונה כולה.

הפועל באר שבע הגיעה לדוחא בלי רגשי נחיתות, ויצאה משם עם ניצחון מוחץ 0:5 על בני סכנין, כזה שלא השאיר מקום לפרשנות.

האדומים של רן קוז’וך שלטו מהפתיחה, לחצו גבוה, הענישו על כל טעות – ובעיקר שידרו מסר ברור:

זו קבוצה שיודעת בדיוק מי היא ומה היא רוצה.

📊 הנתון שמספר הכול:

43 שערי זכות ב־17 משחקים – מאזן התקפי חריג בקנה מידה מקומי.

סכנין קרסה מנטלית כבר במחצית הראשונה, ובאר שבע לא הורידה רגל מהגז גם כשהכול הוכרע.

זה היה ערב שבו פערי הרמות נחשפו בלי פילטרים.

מכבי תל אביב מנצחת – אבל רחוקה משקט

בטדי, באווירה לא פשוטה ועם לא מעט לחץ על הכתפיים, מכבי תל אביב יצאה עם ניצחון 1:3 על הפועל ירושלים – תוצאה טובה, משחק פחות.

הצהובים שוב הציגו תנודתיות: רגעים של איכות, אחריהם דקות של בלבול.

זה הספיק לשלוש נקודות, אבל לא כדי למחוק את סימני השאלה.

📉 בשורה התחתונה:

מכבי תל אביב עדיין שלישית בטבלה, ועדיין רחוקה מיציבות אמיתית – מקצועית ובעיקר מנטלית.

הפועל ירושלים נאבקה, ניסתה, אך מול העומק והאיכות של מכבי – זה לא הספיק.

הפועל פתח תקווה ממשיכה לדהור: 0:4 על ריינה

מי שחשב שההתלהבות סביב הפועל פתח תקווה היא אפיזודה – מקבל תיקון חד.

הכחולים נתנו 0:4 חד וחלק לריינה, והוכיחו שוב שהם כאן כדי להישאר.

ריינה, שמסתמנת כקבוצה החלשה בליגה בשלב הזה, לא באמת הייתה במשחק.

פתח תקווה לחצה, שלטה, הכריעה מוקדם – ולא הביטה לאחור.

📈 המשמעות:

הפועל פתח תקווה בשישייה הראשונה בטבלה, עם כדורגל ברור, משמעת טקטית ואמונה.

וטבריה? זה כבר לא סיפור – זו מגמה

עוד משחק, עוד הצהרה:

טבריה – מכבי נתניה 0:4.

מי שעדיין מגדיר את טבריה כ”הפתעת העונה” – מפספס. זו כבר לא הפתעה, זו קבוצה מתפקדת, מאומנת, עם זהות ברורה.

מנגד, מכבי נתניה ממשיכה להיות חידת העונה: משחק אחד מבריק, משחק אחד מתפרק.

הפעם – התפרקות מוחלטת.

📊 טבריה עם ניצחון שישי העונה, ומתרחקת בביטחון מהתחתית – תוך כדי שהיא מביטה למעלה בלי פחד.

תמונת מצב: ליגה בלי אליבי

באר שבע נראית בשלה, חדה, רעבה

מכבי תל אביב אוספת נקודות – אבל לא שקט

הפועל פתח תקווה הפכה לעובדה

טבריה משנה את מפת הליגה

ונתניה? עדיין מחפשת את עצמה

ליגת העל נכנסת לישורת שבה כבר אי אפשר להסתתר מאחורי תירוצים.

המספרים, הקצב והפערים מדברים בעד עצמם.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!