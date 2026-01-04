מנהיגי העולם נחרדו מחטיפת מדורו ורק נתניהו מביע הערצה עיוורת לטראמפ

חטיפתו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו בידי כוחות אמריקניים – מהלך חריג, תקדימי ומטלטל – חוללה בתוך שעות סערה דיפלומטית עולמית. בעוד חלק ממנהיגי העולם מדברים על “קריסת דיקטטורה” ו”חדשות מצוינות לעולם החופשי”, אחרים מזהירים מפני רמיסת המשפט הבינלאומי ויצירת תקדים מסוכן שעלול לערער את הסדר העולמי כולו.

התגובות – חריפות, סותרות ולעיתים טעונות אידאולוגית – מציירות עולם מפוצל, שבו השאלה איננה רק מה יקרה בוונצואלה, אלא איזה עולם יקום אחר כך.

🇺🇸 המחנה התומך: “חדשות מצוינות לעולם החופשי”

בצד התומך בפעולה האמריקנית ניצבות מדינות ומנהיגים הרואים בחטיפת מדורו סיום טבעי של משטר דיקטטורי, ולא הפרה בוטה של ריבונות.

🇦🇷 ארגנטינה – חאבייר מיליי

נשיא ארגנטינה היה מהנחרצים ביותר:

“מדובר בקריסת משטר של דיקטטור שזייף בחירות… החדשות של היום הן חדשות מצוינות לעולם החופשי”.

🇪🇨 אקוודור – דניאל נובואה

בחר בשפה חריפה אף יותר:

“הזמן מגיע לכל הפושעים הנרקו־צ’אביסטים. המבנה שלהם יתמוטט סוף־סוף ברחבי היבשת כולה”.

🇮🇱 ישראל – בנימין נתניהו

ראש ממשלת ישראל בירך את טראמפ בפומבי ובחר עמדה חד־משמעית:

“ברכות, הנשיא דונלד טראמפ, על הנהגה נועזת והיסטורית בשם החירות והצדק… פעולה מבריקה של חייליך האמיצים”.

זו אחת ההצהרות הברורות ביותר שנשמעו מצד מדינה דמוקרטית – והיא ממקמת את ישראל בקו אחד עם וושינגטון, גם במחיר ביקורת בינלאומית.

🇪🇺 אירופה: בין תמיכה בדמוקרטיה לחשש מהפרת החוק

אירופה, כצפוי, מתייצבת בעמדה מורכבת וזהירה יותר.

🇫🇷 צרפת – עמנואל מקרון

מברך על סוף המשטר, אך מדגיש את ההמשך:

“המעבר העתידי חייב להיות שליו, דמוקרטי ומכבד את רצון העם הוונצואלני… אנו מקווים שהנשיא הנבחר אדמונדו גונסאלס אורוטיה יוכל להבטיח מעבר זה”.

🇩🇪 גרמניה – פרידריך מרץ

מדגיש את הסיכון המשפטי:

“ההערכה המשפטית של המבצע מורכבת… עקרונות המשפט הבינלאומי חייבים לחול”.

🇪🇸 ספרד – פדרו סנצ’ס

קו אדום ברור:

“ספרד לא תכיר בהתערבות שמפרה את המשפט הבינלאומי ודוחפת את האזור לעבר חוסר ודאות”.

🇬🇧 בריטניה – קיר סטארמר

מבקש קודם כל להבין:

“אני רוצה לקבוע את העובדות… ברור שלא היינו מעורבים”.

🇪🇺 האיחוד האירופי – אורסולה פון דר ליין

ניסוח מאזן:

“תומכים במעבר שליו ודמוקרטי – כל פתרון חייב לכבד את המשפט הבינלאומי”.

🌍 הדרום הגלובלי: גינוי חריף וקריאה למועצת הביטחון

רוב מדינות אמריקה הלטינית, אפריקה ואסיה מגנות את המהלך האמריקני.

🇧🇷 ברזיל – לולה דה סילבה

“חציית קו בלתי מתקבל על הדעת… תקדים מסוכן עבור הקהילה הבינלאומית”.

🇲🇽 מקסיקו

“הפרה ברורה של סעיף 2 למגילת האו״ם”.

🇨🇱 צ’ילה | 🇨🇴 קולומביה | 🇺🇾 אורוגוואי | 🇵🇪 פרו | 🇵🇾 פרגוואי

כולן מדגישות:

– התנגדות להתערבות צבאית

– דרישה לפתרון דיפלומטי

– כיבוד ריבונות

🇿🇦 דרום אפריקה

דורשת:

“כינוס דחוף של מועצת הביטחון”.

🌐 הציר האנטי־אמריקני: רוסיה, סין, איראן

🇷🇺 רוסיה

“מעשה של תוקפנות צבאית… עילות חסרות בסיס”.

🇨🇳 סין

“מזועזעת עמוקות ומגנה בחריפות”.

🇮🇷 איראן

“הפרה בוטה של הריבונות… קריאה לפעולה מיידית של מועצת הביטחון”.

גם בלארוס, ניקרגואה ובוליביה מצטרפות לגינוי החריף.

🇺🇳 האו״ם: “תקדים מסוכן”

מזכ״ל האו״ם אנטוניו גוטרש:

“כללי המשפט הבינלאומי לא כובדו… מדובר בתקדים מסוכן”.

התמונה הגדולה: לא רק ונצואלה – אלא הסדר העולמי

התגובות לחטיפת מדורו חושפות אמת מטרידה:

אין קונצנזוס עולמי

הדמוקרטיות עצמן חלוקות

המשפט הבינלאומי נשחק מול כוח צבאי

אמריקה חוזרת לפעול חד־צדדית

והעולם שואל: מי הבא בתור?

ונצואלה הפכה בן־לילה מזירה מקומית – למבחן עולמי:

בין חירות לריבונות, בין דמוקרטיה לכוח, בין סדר ישן למציאות חדשה.

