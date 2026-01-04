 דילוג לתוכן
יום ראשון, 4 בינואר 2026
נתפסו 11 כלי נשק, מחסניות ונשק בפשיטות על הפזורה בנגב

Screenshot
Screenshot
מערכת "עניין מרכזי" 4 בינואר 2026

שוטרי מרחב 'רותם' תפסו 11 כלי נשק וסמים בפעילות יזומה, זאת בהמשך למבצע "סדר חדש" והפעילות המבצעית שהחלה עם פתיחת המרחב החדש .

שוטרי מרחב רותם, שהוקם ביוזמת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, המפכ"ל רנ"צ דני לוי ומפקד מחוז דרום ניצב חיים בובליל, ממשיך בפעילות המבצעית במטרה לחזק את ביטחון תושבי הדרום לצד לחימה בלתי מתפשרת בלחימה בפשיעה.

במסגרת הפעילות של שוטרי תחנת שגב שלום בשיתוף לוחמי מג״ב דרום ויחידת הכלבנים של חטיבת סה"ר, בפזורת שבט אלעזזמה, נתפסו 11 כלי נשק מסוגים שונים שהיו מוסלקים, לצד סמים בכמויות שונות.

בין אמצעי הלחימה שנתפסו, שחלקם חשודים כנשק צה"לי גנוב, נתפסו:

 • מקלע MAG מתוצרת מצרית.

 • 5 רובים מסוג קלצ׳ניקוב.

 • 2 כלי נשק מסוג M-4 מדבריים.

 • 3 כלי נשק מסוג M-16.

 • רובה ברוס.

 • תחמושת רבה, לרבות 17 מחסניות.

בנוסף נתפסו סמים מסוג מריחואנה וחשיש בכמויות של מעל 1 ק"ג. 

מיד עם תפיסת האמל"ח והסמים, נעצרו שני חשודים, תושבי המקום, אשר הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

*בהמשך לפעילות המבצעית "סדר חדש" המחוז הדרומי, על כל יחידותיו, לוחמי מג"ב ימשיכו לפעול בנחישות, בכוחות גלויים וסמויים, והפעילות המבצעית תימשך שיידרש במטרה לאכוף את החוק, לפגוע בגורמים עברייניים ולחזק את ביטחונם של תושבי הדרום*

קרדיט: דוברות המשטרה.

מבזקפליליםחדשות

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

