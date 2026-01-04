רחפנים מעל מוסקבה, שדות תעופה נסגרים זמנית – והמלחמה האמיתית מתרחקת מהפסקת אש

רחפנים מעל מוסקבה, שדות תעופה נסגרים זמנית – והמלחמה האמיתית מתרחקת מכל “דיבורי הסרק” על שלום

דיווחים ברוסיה בליל שבת–ראשון מצביעים על תקיפת רחפנים משמעותית בכיוון מוסקבה, שבמהלכה הוטלו הגבלות זמניות על תנועה אווירית לפחות בשני נמלי תעופה באזור הבירה. ברקע: גל התקיפות הרוסיות הכבדות על קייב בימים האחרונים, שגררו נפגעים ונזק נרחב לתשתיות – ותזכורת חדה לכך שהמערכה בשטח ממשיכה להתנהל בקצב אכזרי, גם כשבמקביל נשמעים מסרים פוליטיים על “סיום קרוב” של המלחמה.

מה ידוע עד כה על האירוע במוסקבה

לפי דיווחים בתקשורת הרוסית, שדות התעופה ונוקובו וז’וקובסקי הוכנסו ל**“הגבלות זמניות”** על המראות ונחיתות, בעקבות אירוע ביטחוני הקשור לרחפנים/הגנה אווירית באזור מוסקבה. במקביל, ראש עיריית מוסקבה סרגיי סוביאנין דיווח על יירוט/השמדה של רחפנים בכיוון הבירה.

חשוב לסמן ביושר:

חלק ניכר מהתמונה מגיע ממקורות רוסיים רשמיים/חצי-רשמיים ומדיווחים תקשורתיים מקומיים;

לעיתים, באירועים כאלה יש פער בין “הודעת יירוט” לבין היקף הנזק בפועל;

ועדיין, עצם ההחלטה לסגור/להגביל תעופה היא אינדיקציה לכך שמדובר באירוע שהמערכת לקחה ברצינות בזמן אמת.

אם זו אכן תקיפה ישירה על מוסקבה – המשמעות גדולה

תקיפה על מרחב מוסקבה (גם אם מרבית האיומים יורטו) היא לא עוד “כותרת מלחמה” — זו פגיעה בלב הסמל:

תודעה ופוליטיקה פנימית: הבירה אמורה להיות “בועה מוגנת”. כל הפרה שלה שוחקת ביטחון ציבורי ומכריחה את הקרמלין להגיב. כלכלה ותפעול: עצירת טיסות—even זמנית—מייצרת אפקט שרשרת: עיכובים, סטיות נתיב, לחץ על נמלי תעופה חלופיים, והגדלת עלויות. הסלמה הדדית: במלחמה הזו, כל צד משתמש בהתקפה הבאה כדי להצדיק את התקפת הנגד הבאה. התקפה על מוסקבה עלולה לשמש עילה להחרפת האש על ערי אוקראינה, ולהיפך.

הרקע: קייב חוטפת – והתגובה לא נשארת בתיאוריה

בימים האחרונים דווח על תקיפות רוסיות כבדות בקייב שפגעו בתשתיות חשמל וחימום והותירו חלקים מהעיר ללא חום, לצד דיווחים על הרוגים ופצועים. זה בדיוק סוג האירועים שמזינים את הדינמיקה: רוסיה מעלה את העוצמה, אוקראינה מחפשת להמחיש ש“גם לכם זה יכאב”, והמעגל נסגר בעוד לילה של אזעקות.

ומה עם “הסוף קרוב”? הפער בין מילים לשטח

הדיבור על הסדרה/הפסקת אש/“דיל כמעט מוכן” חוזר בגלים – אבל השטח מתנהג אחרת:

כשהצדדים באמת מתקרבים להסכם, לרוב רואים ירידה עקבית בעוצמת התקיפות או לכל הפחות איתותים ברורים של ריסון.

כאן, לפי הדיווחים, אנחנו רואים המשך מכות עומק ותשתיות, ותגובה שמטפסת אל סמלי השלטון והבירה.

במילים פשוטות: הרטוריקה מדברת “סיום”, אבל המערכה בשטח מדברת “עוד סיבוב – ועוד אחד”.

אז מה המצב בשטח, נכון לעכשיו?

מוסקבה: דיווחים על אירוע רחפנים והגבלות טיסה זמניות באזור הבירה.

אוקראינה: דיווחים על פגיעות קשות בקייב ותשתיות שנפגעו בגלי תקיפה רוסיים.

הדיפלומטיה: ממשיכה לרוץ במקביל, אבל לא מצליחה עדיין להכתיב רגיעה מבצעית – וזה המדד הכי אכזרי והכי אמיתי.

