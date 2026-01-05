איזה מלונות באילת מתאימים למשפחות? ההמלצות של ישרוטל

מלונות באילת שמתאימים למשפחות הם כאלה שמציעים מתקנים ופעילויות לילדים, חדרים מרווחים או סוויטות, בריכות מותאמות, ואווירה שמאפשרת גם להורים וגם לילדים ליהנות מהחופשה. ברשת מלונות ישרוטל תמצאו כמה מלונות המיועדים במיוחד לחופשות משפחתיות, עם שילוב בין נוחות, שירות ומגוון אפשרויות בילוי לכל גיל. לפניכם ההמלצות של ישרוטל למלונות מתאימים למשפחות, לפי סגנונות חופשה שונים, כדי שתוכלו לבחור את החופשה שמתאימה לכם באמת.

המלך שלמה אילת – גן עדן לילדים

המלך שלמה אילת הפך בשנים האחרונות לאחד המלונות הבולטים לחופשה משפחתית בעיר. המיקום בחוף הצפוני, סמוך למרינה ולטיילת, מאפשר ליהנות גם מסביבה תוססת ופעילויות לילדים באילת, וגם מנוחות מרבית למשפחות. המלון מציע מגוון רחב של חוויות לילדים, בהן "ממלכת הילדים" הקסומה, מתחם נינג'ה חדשני ופארק מים עם מגלשות, לצד בריכות מחודשות וגינון טרופי שמעניקים תחושת ריזורט נעימה. ההורים נהנים מחדרים משופצים עם מרפסות המשקיפות לבריכה או להרי אדום, לצד חוויה קולינרית משודרגת. למשפחות שמחפשות שילוב של מתקנים, מיקום מרכזי ואירוח נוח, המלך שלמה הוא בחירה טבעית.

ים סוף אילת – פעילות ימית חוויתית לכל המשפחה

ים סוף אילת ממוקם בחוף אלמוג שבדרום העיר, מול הרי אדום ומפרץ אילת, ומציע חופשה שקטה ונעימה הרחק מהמולת המרכז. המלון בנוי משלושה אגפים, ובמרכזו מתחם בריכות רחב הפונה אל נוף המפרץ. אחת האטרקציות הבולטות במלון היא מרכז הצלילה המקצועי "מנטה", המציע קורסים וחוויות צלילה ברמות שונות. המלון מתאים במיוחד למשפחות עם ילדים שאוהבים פעילות והרפתקאות, בזכות פעילויות ייעודיות וקרבה מיידית למצפה התת־ימי, לספורט ימי ולאטרקציות אקסטרים, כולן במרחק דקות בודדות.

רויאל גארדן אילת – ריזורט קסום מלא הפתעות

ממגוון מלונות באילת לילדים ומשפחות, רויאל גארדן אילת בולט כבחירה נוחה במיוחד למשפחות, ובעיקר למשפחות גדולות, עם תחושה של ריזורט שבו הכול נמצא בהישג יד. המלון בנוי סביב גן טרופי ובריכות רחבות, כולל מתקני פארק מים ובריכה המעוצבת כחוף ים, ומציע סביבה נוחה לילדים ונעימה גם להורים. הסוויטות מרווחות וכוללות חדר שינה, סלון ופינת אוכל, מה שמאפשר אירוח משפחתי נוח לאורך כל החופשה. בתוך מתחם המלון פועלת שדרת קניות עם חנויות, מסעדות ותיאטרון ישרוטל, שבו מתקיימים מופעים גדולים, כך שאין צורך לצאת מהמתחם כדי ליהנות מבילוי מגוון לכל המשפחה.

ספורט קלאב אילת – חופשת הכל כלול פעילה

ספורט קלאב אילת מציע חוויית הכל כלול באווירה פעילה ודינמית, ומתאים במיוחד למשפחות שמחפשות חופשה נוחה בלי לתכנן יותר מדי. המלון ממוקם מול החוף הצפוני של אילת, סמוך לטיילת רויאל ביץ' ולאזורי הבילוי והקניות, ומאפשר ליהנות מארוחות, חטיפים, גלידות ומשקאות לאורך כל היום ללא הגבלה. לצד זה פועל במלון צוות "אקטיב" המציע פעילויות ספורטיביות, יחד עם מגוון פעילויות לילדים ואירועים שמתקיימים לאורך השנה. השילוב בין מיקום מרכזי, חופשת הכל כלול ותוכן פעיל לכל הגילאים הופך את ספורט קלאב לבחירה מהנה במיוחד למשפחות עם ילדים.

מלונות ישרוטל למשפחות – לכל סוג חופשה

מבין המלונות בישראל, אילת מציעה את המבחר הרחב ביותר לחופשה משפחתית. העיר משלבת מגוון סגנונות אירוח, מאזורי נופש שקטים ועד מתחמים תוססים עם פעילויות לילדים בכל הגילאים, לצד חופים מסודרים, טיילת נגישה ואטרקציות שמתאימות לבילוי משפחתי לאורך כל השנה. בתוך ההיצע הזה, מלונות ישרוטל למשפחות מאפשרים לבחור בין ריזורטים מרווחים, מלונות עם מתקנים ייעודיים לילדים וחוויות הכל כלול, כך שכל משפחה יכולה להתאים לעצמה את סוג החופשה שמתאים לה באמת.