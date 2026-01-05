גם בית״ר ירושלים והפועל ת״א ניצחו – נשארנו עם הדרבי החיפאי להשלמת המחזור ה-17

בית״ר ירושלים רשמה אמש ניצחון חוץ יקר כשגברה 1:2 על עירוני קריית שמונה, במשחק שבו ידעה לנצל רגעים קריטיים ולשמור על קור רוח גם בדקות של לחץ.

המחצית הראשונה הייתה שקולה, אך בדקות הסיום שלה קיבלה בית״ר פנדל, ובדקה ה־45+5 ירדן שועה דייק מהנקודה הלבנה וקבע יתרון יקר לאורחים בירידה להפסקה.

במחצית השנייה בית״ר המשיכה לשחק חכם, ובדקה ה־69 עומר אצילי הכפיל את התוצאה עם שער חשוב שעשה סדר.

קריית שמונה לא ויתרה, ובדקה ה־72 אדריאן אוגריסה צימק ל־2:1 והחזיר את המתח למשחק, אך בית״ר הצליחה לשמור על היתרון עד הסיום, בעיקר בזכות משחק הגנה אחראי וניהול נכון של הדקות האחרונות.

בבית״ר דיברו בסיום על ניצחון של אופי ושל משמעת, כזה שמאפשר לקבוצה להתבסס במרכז הטבלה ולהסתכל קדימה בביטחון. בקריית שמונה נרשמה אכזבה גדולה – שוב מאבק, שוב דקות טובות, ושוב יציאה בלי נקודות.

שער מאוחר הכריע בבלומפילד: הפועל תל אביב ניצחה 0:1 את אשדוד

באצטדיון בלומפילד, מול קהל אדום תומך, הפועל תל אביב ניצחה 0:1 את מ.ס. אשדוד במשחק צמוד, סגור ובעיקר מתוח.

האדומים שלטו יותר בכדור וניסו לפרוץ את ההגנה האשדודית בסבלנות, אך נתקלו ביריבה מאורגנת. ההכרעה הגיעה רק לקראת הסיום, כשבדקה ה־84 לויזוס לויזו מצא את הרשת וקבע את שער הניצחון, שהקפיץ את בלומפילד באוויר.

הפועל תל אביב ידעה לשמור על שער נקי בדקות הסיום ולסגור ניצחון חשוב במיוחד – כזה שמעניק לה אוויר בטבלה וממשיך מגמת התייצבות.

באשדוד תחושת פספוס גדולה: משחק הגנתי לא רע, אך חוסר ריכוז רגעי אחד עלה בהפסד נוסף.

המחזור ה־17 בליגת העל יינעל הערב באצטדיון סמי עופר, בדרבי החיפאי.

״עניין מרכזי״

