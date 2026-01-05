נתניהו חזר מפלורידה לוחמני ונחוש מתמיד לחסל אויבים מבחוץ ובעיקר מבפנים

נתניהו פורס מפה עולמית חדשה: איראן, ונצואלה, עזה והנגב – והחיבור הישיר לטראמפ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ניצל את פתיחת ישיבת הממשלה כדי להניח על השולחן תמונת עולם רחבה, חדה ולא מתנצלת: חיבור אסטרטגי עמוק עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, תמיכה גלויה במהלך האמריקני החריג בוונצואלה, הזדהות חד־משמעית עם ההתקוממות באיראן, קו קשיח בעזה – ולצד כל אלה, מסר פנימי ברור על משילות, ביטחון פנים ושבירת פרדיגמות בישראל עצמה.

הדברים נאמרו לאחר ביקור מדיני משמעותי במיוחד בוושינגטון, שאותו הגדיר נתניהו כ״ביקור היסטורי״ – לא רק בשל התכנים, אלא גם בשל הטון, האינטימיות וההזדהות האישית והמדינית עם טראמפ.

🔹 הפסגה עם טראמפ: חיבור אישי שמיתרגם לכוח מדיני

נתניהו פתח בתיאור המפגש עם טראמפ ככזה שחורג מפרוטוקול:

״הייתה בכלל הבנה גדולה בביקור והזדהות גדולה. אני חושב שזה תרם להידוק הקשר הכפול – גם בין ישראל לארצות הברית, וגם הקשר האישי בינינו״.

אפילו אנקדוטה על זיקוקי דינור – ״עדיף על דברים אחרים שמתפוצצים בשמיים״ – לא הייתה מקרית. המסר: שני מנהיגים שחושבים באותה שפה ביטחונית, עם קריצה, אבל גם עם הבנה עמוקה של כוח, איום ונחישות.

🔹 עזה: אפס גמישות, אפס אשליות

בכל הנוגע לעזה – נתניהו היה חד, והבהיר שטראמפ חד לא פחות:

״התנאי ההכרחי הוא שהחמאס יתפרק מנשקו. אין אפשרות אחרת״.

לדבריו, זהו תנאי יסוד בתוכנית האמריקנית כולה, ללא ויתורים וללא פשרות, גם לא בשיחות סגורות. המסר שמועבר החוצה – ובעיקר פנימה – הוא שמדובר בקו אסטרטגי משותף, לא בסיס למשא ומתן.

🔹 איראן: רגע היסטורי אפשרי – וישראל בצד העם

כאן עבר נתניהו לטון אידאולוגי מובהק:

״אנחנו מזדהים עם המאבק של העם האיראני, עם השאיפות שלו לחופש, חירות וצדק. ייתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו״.

במקביל הוא חזר על הדרישות הקשיחות:

אפס העשרה, הוצאת 400 ק״ג חומר מועשר, ופיקוח אמיתי – לא הצהרתי.

המשמעות: ישראל אינה רק שחקן ביטחוני בזירה האיראנית, אלא גם שחקן רעיוני, שממקם את עצמו בגלוי מול משטר האייתולות ובצד הרחוב האיראני.

🔹 ונצואלה: גיבוי מלא להפלת דיקטטורה – והצדעה לצבא האמריקני

נתניהו לא הותיר מקום לפרשנות:

״אני רוצה להביע את תמיכת הממשלה כולה בהחלטה הנחושה והפעולה הנחושה של ארצות הברית להחזיר חירות וצדק״.

הוא אף הגדיל לעשות והצדיע לצבא האמריקני על ״מבצע מושלם״ – ניסוח חריג בדיפלומטיה הישראלית, אך כזה שמשקף הזדהות מלאה עם שינויי המשטר שמוביל טראמפ.

נתניהו גם סימן מגמה אזורית רחבה:

״באמריקה הלטינית יש מהפך… מדינות חוזרות לציר האמריקני – ולא במפתיע גם לקשר עם מדינת ישראל״.

זהו מסר ברור: ונצואלה איננה אירוע נקודתי, אלא חלק מתזוזה גיאו־פוליטית רחבה שבה ישראל מרוויחה.

🔹 ישראל פנימה: משילות, שב״ס והנגב – שבירת מיתוסים

אחרי הזירות העולמיות, נתניהו עבר במכוון לביטחון הפנים:

הנגב:

״לא ניתן לדרום להפוך לדרום הפרוע״ – עם גיבוי מלא לשר בן גביר והצהרה על ביקור משותף בשטח.

״לא ניתן לדרום להפוך לדרום הפרוע״ – עם גיבוי מלא לשר בן גביר והצהרה על ביקור משותף בשטח. שירות בתי הסוהר:

נתניהו הדף את נבואות הזעם:

״אמרו לנו שאי אפשר – וההפך הגמור קרה״.

נתניהו הדף את נבואות הזעם: ״אמרו לנו שאי אפשר – וההפך הגמור קרה״. המשמר הלאומי והמשטרה:

חיזוק הכוח, שינוי תפיסתי, וגיבוי ממשלתי מלא.

המסר ברור: אותה נחישות שמופעלת בזירה הבינלאומית – מופעלת גם בבית.

🔍 השורה התחתונה

נאום פתיחת ישיבת הממשלה לא היה סקירה שגרתית, אלא הצהרת כוונות רב־זירתית:

חיבור אסטרטגי עמוק עם טראמפ

תמיכה פעילה בהפלת משטרים עוינים

קו בלתי מתפשר מול חמאס ואיראן

והעתקת אותה תפיסת כוח גם לביטחון הפנים בישראל

זהו נאום של ראש ממשלה שמסמן שינוי סדרי עולם – ומבהיר שישראל אינה צופה מהצד, אלא שחקן בתוך מהלך גלובלי גדול.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!