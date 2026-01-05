 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 5 בינואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

פתאום מתברר לעולם שטראמפ מחולל מהפכה דרמטית כוללת: קודם המכסים ועכשיו הפעלת כוח צבאי חובק עולם

89812A8E-D461-4625-A18B-8D91714E26C2
רמי יצהר 5 בינואר 2026

האירועים הדרמטיים של הימים האחרונים – ובראשם המבצע החריג בוונצואלה, שבו נתפס הנשיא ניקולס מדורו והועבר למשפט בארה״ב – אינם אפיזודה. הם איתות. תחילתו הגלויה של מהלך רחב הרבה יותר, שמטלטל את הסדר העולמי כפי שהכרנו אותו מאז תום המלחמה הקרה.

המכסים? רעש. הבמה האמיתית – כוח

מהומת המכסים שימשה את טראמפ בדיוק כפי שהוא אוהב:

מסך עשן מושלם.

בזמן שפרשנים ניתחו גרפים, נגידים הזהירו מ״מיתון״ ויריבים כלכליים ניסו להבין מי ממצמץ ראשון – טראמפ בנה נרטיב אחר לגמרי:

חזרת העליונות האמריקנית באמצעות כוח, הרתעה ושבירת טאבו.

לא עוד דיבורים על ״סדר בינלאומי מבוסס כללים״.

לא עוד דחיות אינסופיות של החלטות.

מי שמערער – משלם.

ישראל כמודל: הצלחה צבאית בלי מחיר אמריקני

המעבר לשלב הזה אינו מקרי. הוא נשען בראש ובראשונה על תנופה אחת מכרעת:

ההצלחה הצבאית הדרמטית של ישראל בזירות השונות.

בעיני טראמפ – ובצדק מנקודת מבטו – ישראל הוכיחה מודל חדש־ישן:

   •   הכרעה צבאית נרחבת

   •   חופש פעולה מלא

   •   חוסר התנצלויות

   •   ובעיקר: תוצאה ברורה

וכל זה – תוך שיתוף פעולה עמוק עם ארה״ב, מבלי שארצות הברית איבדה ולו חייל אחד.

זהו מבחינתו ה־Win-Win האולטימטיבי:

כוח אמריקני, טכנולוגיה אמריקנית, גב מדיני אמריקני –

אבל את הלחימה בפועל עושים אחרים.

כאן נולדת ההערצה ההדדית: טראמפ–נתניהו

מכאן גם נובעת ההערצה ההדדית בין טראמפ לנתניהו – שאינה רגשית, אלא פונקציונלית.

טראמפ רואה בנתניהו:

   •   מנהיג שאינו נרתע מהפעלת כוח

   •   מי שמבין הרתעה ולא שיח טיפולי

   •   ומי שמוכן לשלם מחיר בינלאומי כדי לנצח

נתניהו, מצדו, מבין שטראמפ הוא:

   •   הנשיא האמריקני הראשון זה שנים שאינו מבקש ״לאזן״ אלא לגבות

   •   מי שמבין שהעולם מכבד כוח, לא נאומים

   •   ומי שמוכן להזיז לוחות, לא רק כלים

החיבור הזה יוצר ציר פעולה חדש:

לא ״ברית ערכים״ – אלא ברית אינטרסים קשוחה.

ונצואלה: שבירת הטאבו

המבצע בוונצואלה הוא נקודת האל־חזור.

לראשונה זה שנים, ארה״ב:

   •   תפסה נשיא מכהן

   •   העבירה אותו לשיפוט אמריקני

   •   והתעלמה לחלוטין מזעקות המשפט הבינלאומי

המסר ברור:

אם אתה שליט שמאתגר את הסדר האמריקני –

הריבונות שלך אינה תעודת ביטוח.

ומכאן, כשטראמפ אומר במטוסו שהוא ״לא שולל הצבת חיילים״, או רומז שדמויות בצמרת המשטרים היריבים עלולות לחוות גורל חמור יותר ממדורו – זה לא פליטת פה. זו שפת אזהרה.

גרינלנד: לא גחמה – מהלך צבאי־אסטרטגי

מכאן גם גרינלנד.

העולם צחק בכהונה הראשונה.

הפעם – אף אחד כבר לא צוחק.

כשטרמפ אומר ש״גרינלנד מלאה כוחות ביניים ורוסיים״, ש״נאט״ו לא שולטת שם באמת״ וש״ארה״ב צריכה את האי״ – הוא מציב טיעון ביטחוני קלאסי:

   •   שליטה על נתיבי הארקטי

   •   בלימת רוסיה וסין

   •   שליטה במשאבים ובמרחב אווירי קריטי

הזעזוע בדנמרק, הזעם בקופנהגן והקריאה ״די לאיים, אנחנו חברים״ – הם עדות לכך שהאירופים מבינים:

טראמפ כבר לא מדבר תיאוריה.

אמריקה הלטינית, איראן – והשלב הבא

האיום הישיר על איראן – ״אם יהרגו מפגינים, הם יחטפו מכה קשה מאוד״ – משתלב באותו קו.

גם ההתבטאויות החריפות כלפי קולומביה וקובה אינן מקריות.

זהו מיפוי מחדש של אזורי ההשפעה:

   •   אמריקה הלטינית – חזרה לחצר האחורית

   •   המזרח התיכון – הרתעה דרך כוח

   •   הארקטי – מאבק על העתיד

   •   והעולם כולו – מבחן תגובה

טאיוואן? ההימור הגדול

לא יהיה זה מוגזם להניח שהשלב השלישי הוא טאיוואן.

לא מחר בבוקר – אבל כאיום גלוי, כהרתעה, כקלף על השולחן.

אחרי שהוכיח שניתן:

   •   לשבור טאבו בוונצואלה

   •   לאיים בגלוי על בעלת ברית אירופית

   •   ולהפעיל כוח בלי מחיר אמריקני ישיר

טראמפ מאותת גם לבייג׳ינג:

אל תניחו שאנחנו רק מגיבים.

השורה התחתונה

מהומת המכסים הייתה רעש.

המהלך האמיתי מתרחש עכשיו.

טראמפ לא מנהל קדנציה –

הוא מנסה לעצב סדר עולמי חדש, שבו:

   •   כוח קודם לשיח

   •   תוצאה קודמת לנימוס

   •   ובריתות נבחנות בתועלת, לא בזיכרון היסטורי

העולם מתחיל להבין את זה.

רק השאלה – מי יבין בזמן.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!

מבזקכסף זרפוליטיקהחדשותעולה - יורדכלכלה

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה