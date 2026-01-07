תימן בוערת: סעודיה תוקפת, החות’ים מאיימים – והזירה האזורית נכנסת לשלב מסוכן שבו ישראל ממש לא משקיפה מהצד.

התקיפות האוויריות החריגות שביצעה סעודיה במחנה א־זנד במחוז א־דאלע, יעד מרכזי של “מועצת המעבר הדרומית” (STC), אינן עוד פרק מקומי במלחמת האזרחים התימנית – אלא סימן ברור לכך שתימן נכנסת לשלב חדש, מסוכן ורב־זירתי, עם השלכות ישירות על ישראל, ארצות הברית, מצרים, איראן והסחר העולמי כולו.

על פי דיווחים בתקשורת התימנית והלבנונית, ובהם רשת “אל־מיאדין” המזוהה עם חיזבאללה, בוצעו למעלה משש תקיפות אוויריות מדויקות נגד מחסני נשק, כלי רכב ומפקדות של ה־STC. הפיצוצים היו עזים, דווח על עשרות הרוגים ופצועים, וראש הארגון – עידרוס א־זוביידי – נמלט למקום לא ידוע. במקביל דווח על תקיפות נוספות גם במחוזות שכנים, מה שמרמז על מהלך סעודי רחב ולא נקודתי.

לא עוד קואליציה: הקרע בין סעודיה לאמירויות נחשף במלואו

עד לא מכבר פעלו סעודיה ואיחוד האמירויות כתף אל כתף בתימן, במסגרת הקואליציה הערבית שנועדה להדוף את החות’ים הנתמכים בידי איראן. אלא שכעת מתברר כי הברית הזו מתפרקת מבפנים. ה־STC, גוף בדלני דרומי הנתמך לאורך שנים בידי האמירויות, הפך בעיני ריאד מגורם מסייע לאיום אסטרטגי.

לפי דיווחים זרים, סעודיה זיהתה ניסיונות של האמירויות להעביר נשק מתקדם לכוחות הדרום, כחלק מהכנה למהלך של עצמאות דה־פקטו בדרום תימן. התקיפות האחרונות נתפסות כתגובה ישירה לכך – ואף כאיתות חריף לאבו דאבי: תימן אינה זירת משחק חופשית.

המשמעות רחבה: לא עוד חזית ערבית מאוחדת, אלא מאבק כוח פנימי על השליטה בדרום חצי האי ערב, בנקודות מפתח אסטרטגיות.

החות’ים בצפון לא נעלמו – והים האדום ממשיך לבעור

במקביל לקרבות בדרום, החות’ים ממשיכים להחזיק בצפון תימן, עם שליטה אפקטיבית בצנעא ובאזורים נרחבים. הם אינם שחקן שוליים: מדובר בכוח צבאי מאורגן, המצויד בטילים, כטב”מים ויכולות ימיות – כולם בסיוע איראני.

בשנה האחרונה, וביתר שאת מאז פרוץ המלחמה האזורית, החות’ים שיגרו טילים וכטב”מים לעבר נתיבי שיט בים האדום, תקפו ספינות מסחר ואף איימו ישירות על ישראל. בתגובה, ארצות הברית הובילה גל תקיפות אוויריות נרחב נגד תשתיות חות’יות – כולל מתקני נפט, נמלים ואתרי שיגור.

התוצאה: תימן הפכה מזירת מלחמת אזרחים מקומית לצומת אסטרטגי עולמי.

באב אל־מנדב, סואץ ומצרים: המחיר הכלכלי והביטחוני

הפגיעה בנתיבי השיט בים האדום אינה תיאורטית. חסימת המעבר באזור באב אל־מנדב גרמה לחברות ספנות בינלאומיות רבות להימנע מתעלת סואץ ולעקוף את אפריקה דרך כף התקווה הטובה – מסלול יקר וארוך בהרבה.

למצרים מדובר במכה קשה: תעלת סואץ היא אחד ממקורות ההכנסה המרכזיים של המדינה, והפגיעה בה אינה רק כלכלית אלא אסטרטגית. ערעור היציבות באזור מאיים על אחד מצירי הסחר החשובים בעולם – ומעמיד את קהיר בלחץ גובר, הן מבית והן בזירה האזורית.

ישראל בזירה: אינטרס גלוי ואינטרס שקט

לישראל אינטרס מובהק ביציבות נתיבי השיט ובבלימת הציר האיראני – חות’ים, חיזבאללה וטהרן. התקיפות האמריקניות בתימן, החיסולים המיוחסים לישראל והמאמץ לייצר הרתעה ימית אינם מנותקים מהזירה המקומית: הם חלק ממערכה רחבה יותר על חופש השיט, הביטחון האזורי והמאבק בהתפשטות האיראנית.

תימן, שבעבר נראתה רחוקה מהעין הישראלית, הפכה בפועל לחזית עקיפה נוספת.

גם סין וארה״ב בתמונה: לא רק מלחמה מקומית

לצד המעורבות האמריקנית הישירה, גם סין עוקבת בדאגה. עבור בייג’ינג, הים האדום הוא עורק סחר קריטי, וכל ערעור בו פוגע ישירות בכלכלה הסינית. ארצות הברית, מצדה, רואה בתימן חלק מהמאבק על הסדר העולמי – מול איראן, אך גם מול שאיפות סיניות ארוכות טווח באזור.

תימן 2026: לא מלחמה אחת – אלא צומת של מלחמות

כיום פועלים בתימן בו־זמנית:

• החות’ים בצפון, עם תמיכה איראנית.

• מועצת המעבר הדרומית בדרום, עם גיבוי אמירותי מתערער.

• הממשלה התימנית המוכרת, הנתמכת בידי סעודיה.

• כוחות אמריקניים הפועלים לשמירת חופש השיט.

• אינטרסים ישראליים, מצריים וסיניים שמצטלבים בזירה אחת קטנה – ונפיצה.

זו אינה עוד מלחמת אזרחים נשכחת. זו זירה אזורית חדשה, שבה כל תקיפה מקומית עלולה להצית תגובת שרשרת רחבה בהרבה.

⸻

