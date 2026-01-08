בקרוב – המצבר ייטען היישר מהלוויין המרחף מעלינו

“הסוללה שנופלת מהשמיים” — למה יצרני רכב נלחמים עכשיו על טעינה אלחוטית מלוויינים
תופעה חדשה מטלטלת את שוק הרכב: כמה חברות מובילות בארה״ב, קוריאה, יפן וסין נלחמות על הזכות להוביל את הפיכת טעינת הרכב מפעולה תפעולית — לפעולה בלתי נראית. המטרה:
ללא עמדות טעינה, ללא כבלים, ללא עצירה, ללא שקע — ועם אנרגיה שמגיעה מהאוויר ומהמסלול הנמוך של כדור הארץ.
🔺 כך זה עובד: רכב נטען מהשמים בזמן נסיעה
התשתית מבוססת על מערכת משולבת של:
✔ לוויינים במסלול נמוך (LEO)
✔ ממירי מיקרוגל/לייזר קר
✔ אנטנות קליטה זעירות ברכב
✔ בקרה מבוססת AI לתזמון אנרגטי
✔ וסוללת “buffer” פנימית
בפשטות:
👇 הרכב לא טוען סוללה — הסוללה מקבלת “הזרמת אנרגיה רציפה”.
זה לא העתיד. זה כבר בפיילוט על כבישים בקוריאה, יפן ודרום קליפורניה.
בכיר בענף התבטא:
“כשאנחנו נתקין אנרגיה באוויר — עמדות הטעינה ייראו כמו טלפונים ציבוריים.”
🔺 מי מוביל את הקרב?
הקרב הגדול הוא בין שלוש קבוצות:
1) יצרני הרכב
רוצים להפוך כל רכב למכשיר “מחובר לחשמל עולמי”
— חברות: טויוטה, הונדה, BYD, יונדאי
2) תעשיית החלל
יש לה כבר את הלויינים — חסר לה השוק
— חברות: SpaceX, OneWeb, KPE, Mitsubishi Kishō
3) חברות האנרגיה הגלובליות
מבינות שהרכב עומד להפוך לצרכן החשמל הגדול ביותר בעולם
— Chevron, Shell, BP, CNPC
הפעם, בניגוד לחשמל ביתי — רכב הוא שוק שאף מדינה לא מתכוונת לוותר עליו.
🔺 למה המהפכה הזו משנה את כל חוקי המשחק בתעשייה
אם המודל הזה יעבוד — שלושה דברים קורים בבת אחת:
(1) המונופול של “סוללה גדולה” נשבר
לא צריך 800 ק”מ סוללה.
מספיק 150 ק״מ בקפסולה קטנה — השאר מגיע מהשמיים.
(2) רכב הופך לצרכן + מנוי
חברות רכב יקבלו מודל הכנסות חדש:
“🔌 מנוי אנרגיה לרכב — כמו טלפון”
(3) המדינה מאבדת שליטה רגולטורית
עד היום היא שלטה על:
✓ דלקים
✓ מסי בלו
✓ נקודות מכס
✓ זיקוק
✓ תשתיות
אבל איך גובים מס על אנרגיה שנופלת מהחלל?
זו שאלה שהוזכרה ברצינות בכנס הרכב בטוקיו השנה.
🔺 ומה עם הבטיחות?
הנושא המורכב ביותר הוא העברת אנרגיה בתדרים גבוהים מעל ערים.
כדי לפתור את זה, מהנדסים מפתחים:
✔ Beam steering — הסטת אלומה דינמית
✔ Beam sharing — חלוקת אנרגיה בין רכבים
✔ Beam cut — כיבוי אוטומטי מעל בני אדם
ולראשונה בתולדות התחבורה —
AI מנהל חשמל במקום האדם.
🔺 ומה זה אומר לכל תעשיית הרכב?
ארבע תעשיות חוטפות אגרוף בו זמנית:
1) תחנות דלק — לא רלוונטיות
2) עמדות טעינה — זמניות בלבד
3) סוללות ענק — עודפי משקל שיירדו
4) יבואני רכב — מאבדים שליטה על שירותי האנרגיה
זה בדיוק מה שקרה כאשר הטלפונים עברו מהחברות למפעילות תקשורת.
🔺 ומה עם הנהג?
מבחינת הנהג — החלום הופך פשוט:
✔ אף פעם לא “לחשוב על טעינה”
✔ אף פעם לא “לחתום על חשמל”
✔ אף פעם לא “לחפש נקודה”
✔ אף פעם לא “לחכות”
זה אותו מעבר היסטורי שהתרחש כשהאינטרנט עבר מ־Dial-up ל־Always-on.
🔺 השאלה האמיתית: מי יאפשר את זה רגולטורית?
זוהי מלחמה גלובלית על ריבונות חשמלית.
כי מי שמחזיק באנרגיה מהשמיים מחזיק ב:
◆ כוח
◆ תשתית
◆ תלות
◆ וגישה לעולם הרכב כולו
אמר זאת יפה כלכלן יפני השבוע:
“מי ששולט בחשמל של הרכב — שולט בתנועה של העולם.”
🔺 ועתה — החלק המעניין
הסיפור הזה לא עוסק ברכב,
לא עוסק בחשמל,
לא עוסק בבינה,
ולא עוסק בחלל.
הוא עוסק בשליטה במערכת ריבונית חדשה.
ואם עד עכשיו:
◆ הנפט היה הדם
◆ הדולר היה המחזור
◆ הצבא היה הכוח
בעשור הקרוב:
◆ החשמל יהיה הדם
◆ הבינה תהיה המחזור
◆ והחלל יהיה הצבא
זו לא כתבת רכב.
זו כתבת עולם.
