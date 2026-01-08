 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום חמישי, 8 בינואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

בקרוב – המצבר ייטען היישר מהלוויין המרחף מעלינו

5EFAAF26-1AD3-4CF7-8C78-D14C0A39B7F3
הניה זסלבסקי 8 בינואר 2026

 “הסוללה שנופלת מהשמיים” — למה יצרני רכב נלחמים עכשיו על טעינה אלחוטית מלוויינים

תופעה חדשה מטלטלת את שוק הרכב: כמה חברות מובילות בארה״ב, קוריאה, יפן וסין נלחמות על הזכות להוביל את הפיכת טעינת הרכב מפעולה תפעולית — לפעולה בלתי נראית. המטרה:

ללא עמדות טעינה, ללא כבלים, ללא עצירה, ללא שקע — ועם אנרגיה שמגיעה מהאוויר ומהמסלול הנמוך של כדור הארץ.

🔺 כך זה עובד: רכב נטען מהשמים בזמן נסיעה

התשתית מבוססת על מערכת משולבת של:

✔ לוויינים במסלול נמוך (LEO)

✔ ממירי מיקרוגל/לייזר קר

✔ אנטנות קליטה זעירות ברכב

✔ בקרה מבוססת AI לתזמון אנרגטי

✔ וסוללת “buffer” פנימית

בפשטות:

👇 הרכב לא טוען סוללה — הסוללה מקבלת “הזרמת אנרגיה רציפה”.

זה לא העתיד. זה כבר בפיילוט על כבישים בקוריאה, יפן ודרום קליפורניה.

בכיר בענף התבטא:

“כשאנחנו נתקין אנרגיה באוויר — עמדות הטעינה ייראו כמו טלפונים ציבוריים.”

🔺 מי מוביל את הקרב?

הקרב הגדול הוא בין שלוש קבוצות:

1) יצרני הרכב

רוצים להפוך כל רכב למכשיר “מחובר לחשמל עולמי”

— חברות: טויוטה, הונדה, BYD, יונדאי

2) תעשיית החלל

יש לה כבר את הלויינים — חסר לה השוק

— חברות: SpaceX, OneWeb, KPE, Mitsubishi Kishō

3) חברות האנרגיה הגלובליות

מבינות שהרכב עומד להפוך לצרכן החשמל הגדול ביותר בעולם

— Chevron, Shell, BP, CNPC

הפעם, בניגוד לחשמל ביתי — רכב הוא שוק שאף מדינה לא מתכוונת לוותר עליו.

🔺 למה המהפכה הזו משנה את כל חוקי המשחק בתעשייה

אם המודל הזה יעבוד — שלושה דברים קורים בבת אחת:

(1) המונופול של “סוללה גדולה” נשבר

לא צריך 800 ק”מ סוללה.

מספיק 150 ק״מ בקפסולה קטנה — השאר מגיע מהשמיים.

(2) רכב הופך לצרכן + מנוי

חברות רכב יקבלו מודל הכנסות חדש:

“🔌 מנוי אנרגיה לרכב — כמו טלפון”

(3) המדינה מאבדת שליטה רגולטורית

עד היום היא שלטה על:

✓ דלקים

✓ מסי בלו

✓ נקודות מכס

✓ זיקוק

✓ תשתיות

אבל איך גובים מס על אנרגיה שנופלת מהחלל?

זו שאלה שהוזכרה ברצינות בכנס הרכב בטוקיו השנה.

🔺 ומה עם הבטיחות?

הנושא המורכב ביותר הוא העברת אנרגיה בתדרים גבוהים מעל ערים.

כדי לפתור את זה, מהנדסים מפתחים:

✔ Beam steering — הסטת אלומה דינמית

✔ Beam sharing — חלוקת אנרגיה בין רכבים

✔ Beam cut — כיבוי אוטומטי מעל בני אדם

ולראשונה בתולדות התחבורה —

AI מנהל חשמל במקום האדם.

🔺 ומה זה אומר לכל תעשיית הרכב?

ארבע תעשיות חוטפות אגרוף בו זמנית:

1) תחנות דלק — לא רלוונטיות

2) עמדות טעינה — זמניות בלבד

3) סוללות ענק — עודפי משקל שיירדו

4) יבואני רכב — מאבדים שליטה על שירותי האנרגיה

זה בדיוק מה שקרה כאשר הטלפונים עברו מהחברות למפעילות תקשורת.

🔺 ומה עם הנהג?

מבחינת הנהג — החלום הופך פשוט:

✔ אף פעם לא “לחשוב על טעינה”

✔ אף פעם לא “לחתום על חשמל”

✔ אף פעם לא “לחפש נקודה”

✔ אף פעם לא “לחכות”

זה אותו מעבר היסטורי שהתרחש כשהאינטרנט עבר מ־Dial-up ל־Always-on.

🔺 השאלה האמיתית: מי יאפשר את זה רגולטורית?

זוהי מלחמה גלובלית על ריבונות חשמלית.

כי מי שמחזיק באנרגיה מהשמיים מחזיק ב:

◆ כוח

◆ תשתית

◆ תלות

◆ וגישה לעולם הרכב כולו

אמר זאת יפה כלכלן יפני השבוע:

“מי ששולט בחשמל של הרכב — שולט בתנועה של העולם.”

🔺 ועתה — החלק המעניין

הסיפור הזה לא עוסק ברכב,

לא עוסק בחשמל,

לא עוסק בבינה,

ולא עוסק בחלל.

הוא עוסק בשליטה במערכת ריבונית חדשה.

ואם עד עכשיו:

◆ הנפט היה הדם

◆ הדולר היה המחזור

◆ הצבא היה הכוח

בעשור הקרוב:

◆ החשמל יהיה הדם

◆ הבינה תהיה המחזור

◆ והחלל יהיה הצבא

זו לא כתבת רכב.

זו כתבת עולם.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומל

חדש על המדףמפה ומשםתיירותרכבטכנולוגיה

שתפו את המאמר

תמונה של הניה זסלבסקי
הניה זסלבסקי

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה