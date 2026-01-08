בקרוב – המצבר ייטען היישר מהלוויין המרחף מעלינו

“הסוללה שנופלת מהשמיים” — למה יצרני רכב נלחמים עכשיו על טעינה אלחוטית מלוויינים

תופעה חדשה מטלטלת את שוק הרכב: כמה חברות מובילות בארה״ב, קוריאה, יפן וסין נלחמות על הזכות להוביל את הפיכת טעינת הרכב מפעולה תפעולית — לפעולה בלתי נראית. המטרה:

ללא עמדות טעינה, ללא כבלים, ללא עצירה, ללא שקע — ועם אנרגיה שמגיעה מהאוויר ומהמסלול הנמוך של כדור הארץ.

🔺 כך זה עובד: רכב נטען מהשמים בזמן נסיעה

התשתית מבוססת על מערכת משולבת של:

✔ לוויינים במסלול נמוך (LEO)

✔ ממירי מיקרוגל/לייזר קר

✔ אנטנות קליטה זעירות ברכב

✔ בקרה מבוססת AI לתזמון אנרגטי

✔ וסוללת “buffer” פנימית

בפשטות:

👇 הרכב לא טוען סוללה — הסוללה מקבלת “הזרמת אנרגיה רציפה”.

זה לא העתיד. זה כבר בפיילוט על כבישים בקוריאה, יפן ודרום קליפורניה.

בכיר בענף התבטא:

“כשאנחנו נתקין אנרגיה באוויר — עמדות הטעינה ייראו כמו טלפונים ציבוריים.”

🔺 מי מוביל את הקרב?

הקרב הגדול הוא בין שלוש קבוצות:

1) יצרני הרכב

רוצים להפוך כל רכב למכשיר “מחובר לחשמל עולמי”

— חברות: טויוטה, הונדה, BYD, יונדאי

2) תעשיית החלל

יש לה כבר את הלויינים — חסר לה השוק

— חברות: SpaceX, OneWeb, KPE, Mitsubishi Kishō

3) חברות האנרגיה הגלובליות

מבינות שהרכב עומד להפוך לצרכן החשמל הגדול ביותר בעולם

— Chevron, Shell, BP, CNPC

הפעם, בניגוד לחשמל ביתי — רכב הוא שוק שאף מדינה לא מתכוונת לוותר עליו.

🔺 למה המהפכה הזו משנה את כל חוקי המשחק בתעשייה

אם המודל הזה יעבוד — שלושה דברים קורים בבת אחת:

(1) המונופול של “סוללה גדולה” נשבר

לא צריך 800 ק”מ סוללה.

מספיק 150 ק״מ בקפסולה קטנה — השאר מגיע מהשמיים.

(2) רכב הופך לצרכן + מנוי

חברות רכב יקבלו מודל הכנסות חדש:

“🔌 מנוי אנרגיה לרכב — כמו טלפון”

(3) המדינה מאבדת שליטה רגולטורית

עד היום היא שלטה על:

✓ דלקים

✓ מסי בלו

✓ נקודות מכס

✓ זיקוק

✓ תשתיות

אבל איך גובים מס על אנרגיה שנופלת מהחלל?

זו שאלה שהוזכרה ברצינות בכנס הרכב בטוקיו השנה.

🔺 ומה עם הבטיחות?

הנושא המורכב ביותר הוא העברת אנרגיה בתדרים גבוהים מעל ערים.

כדי לפתור את זה, מהנדסים מפתחים:

✔ Beam steering — הסטת אלומה דינמית

✔ Beam sharing — חלוקת אנרגיה בין רכבים

✔ Beam cut — כיבוי אוטומטי מעל בני אדם

ולראשונה בתולדות התחבורה —

AI מנהל חשמל במקום האדם.

🔺 ומה זה אומר לכל תעשיית הרכב?

ארבע תעשיות חוטפות אגרוף בו זמנית:

1) תחנות דלק — לא רלוונטיות

2) עמדות טעינה — זמניות בלבד

3) סוללות ענק — עודפי משקל שיירדו

4) יבואני רכב — מאבדים שליטה על שירותי האנרגיה

זה בדיוק מה שקרה כאשר הטלפונים עברו מהחברות למפעילות תקשורת.

🔺 ומה עם הנהג?

מבחינת הנהג — החלום הופך פשוט:

✔ אף פעם לא “לחשוב על טעינה”

✔ אף פעם לא “לחתום על חשמל”

✔ אף פעם לא “לחפש נקודה”

✔ אף פעם לא “לחכות”

זה אותו מעבר היסטורי שהתרחש כשהאינטרנט עבר מ־Dial-up ל־Always-on.

🔺 השאלה האמיתית: מי יאפשר את זה רגולטורית?

זוהי מלחמה גלובלית על ריבונות חשמלית.

כי מי שמחזיק באנרגיה מהשמיים מחזיק ב:

◆ כוח

◆ תשתית

◆ תלות

◆ וגישה לעולם הרכב כולו

אמר זאת יפה כלכלן יפני השבוע:

“מי ששולט בחשמל של הרכב — שולט בתנועה של העולם.”

🔺 ועתה — החלק המעניין

הסיפור הזה לא עוסק ברכב,

לא עוסק בחשמל,

לא עוסק בבינה,

ולא עוסק בחלל.

הוא עוסק בשליטה במערכת ריבונית חדשה.

ואם עד עכשיו:

◆ הנפט היה הדם

◆ הדולר היה המחזור

◆ הצבא היה הכוח

בעשור הקרוב:

◆ החשמל יהיה הדם

◆ הבינה תהיה המחזור

◆ והחלל יהיה הצבא

זו לא כתבת רכב.

זו כתבת עולם.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

