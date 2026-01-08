המזימה המתוחכמת נחשפת: כך השתלט טראמפ בלילה אחד על עתודות הנפט הגדולות בעולם ודחק את סין, איראן, פוטין וסעודיה לפינה

זה היה מהלך גאוני שעבר בתוך שעות ספורות מימוש מדהים בנקיונו ותוצאותיו מדהימות לכלכלה האמריקנית ולהמשך שלטונה הבלתי מעורער של האימפריה הטראמפיסטית על העולם הפיננסי ועל שוק האנרגיה. ארצות הברית השתלטה על תעשיית הנפט בוונצואלה, תפעל לשלוט במכירות ובתזרים במשך שנים, הכסף יופקד בחשבונות בשליטה אמריקנית, סין נדחקת מהזירה והמשטר של מדורו הוסר מן השלטון.

🔺 פסקת ליבה / מה קרה בפועל

לאחר מבצע אמריקני שבו נעצר הנשיא ניקולס מדורו והמשטר הוחלף במועצה אזרחית-ביטחונית זמנית, הודיע הבית הלבן כי כל מכירת הנפט הוונצואלי תתבצע בלעדית דרך ארה״ב וכי הכנסות הנפט ינוהלו מחשבונות בנק שהשליטה עליהם אמריקנית מלאה. הייצוא ישוב לסקטור העולמי דרך חוזים ישירים לבתי זיקוק בארה״ב, בעיקר במפרץ מקסיקו. ארה״ב מבהירה כי השליטה על הנפט תימשך “לפרק זמן בלתי מוגבל”.

🔺 למי הולך הכסף?

משרד האנרגיה האמריקני והשוק הפיננסי קיבלו מסגרת הבהרה:

הכנסות הנפט ינותבו לטובת שלושה יעדים עיקריים:

פיצויי חברות אמריקניות שחויבו לעזוב את ונצואלה בעקבות הלאמות עבר (Exxon, Conoco, Chevron ואחרות). ייצוב כלכלי מקומי באמצעות רכישת מוצרים אמריקניים שיועברו לוונצואלה (כלומר: דולר שיצא — חוזר לארה״ב). שיקום מוסדות אזרחיים לצורך “הכשרת הקרקע לממשל קבוע”.

וושינגטון הכריזה כי “לכסף לא תהיה אפשרות לדלוף חזרה לגורמים הקודמים של המשטר”, קרי: המנגנון הצ׳וויסטי, המשמר הנשיאותי וזרועות המודיעין.

🔺 סעיף האנרגיה

האמריקנים פועלים להפיכת ונצואלה שוב ליצואנית משמעותית של נפט כבד בשוק הגלובלי. משמעות הדבר:

בתי זיקוק אמריקניים – מקבלים חומר גלם שאינם יכולים לזקק ממקורות אחרים בקלות.

ירידת מחירי הנפט העולמיים – נרשמה כבר בשלב ההודעה.

הגדלת השפעת ארה״ב בשוק האנרגיה – על חשבון רוסיה, איראן וסין.

השליטה בארבעה שלבים:

אספקה → נזילות פיננסית → זיקוק → הפצה.

השליטה בשניים הראשונים מכריעה את השניים הבאים.

🔺 דחיקת סין

בעשור האחרון ונצואלה שימשה תחנת מעבר סינית לנפט ופירעון חובות. סין השקיעה מיליארדים בפיתוח יכולות קידוח, זיקוק ותשתיות לעומק, וקיבלה נפט תמורת הלוואות.

המהלך האמריקני:

✔ חוסם את יצוא הנפט לסין

✔ שובר את מנגנון פירעון החוב

✔ יוצר תלות ונצואלית בארה״ב במקום בבייג׳ינג

✔ מזיז את בייג׳ינג אחורה בזירה אסטרטגית שאינה סביב אסיה

בפועל זו דוגמה קלאסית למה שהפנטגון מכנה כבר עשור:

Disruption של “נתיבי אנרגיה קיסריים” סיניים.

🔺 סילוקו של מדורו – התמונה המדינית

מדורו הודח תוך מהלך שנשען על שני נדבכים:

נכונות אזורית – המטכ״ל הברזילאי והקולומביאני נתנו “לגיטימציה שקטה” למהלך. עייפות כלכלית ציבורית – האינפלציה הפנימית שברה את מנגנוני התמיכה החברתיים.

הדחתו נועדה להסיר את החסם הגדול ביותר לעסקת הנפט — שליטה ונצואלית עצמאית על התזרים.

🔺 ההשלכות לכלכלת ונצואלה

האמריקנים מגדירים:

“ייצוב כלכלי דרך תיעוש אמריקני”.

מה זה אומר בשפה פשוטה?

זה “תוכנית מרשל בנוסח הנפט”, אך עם תפיסת בעלות כלכלית מחדש מצד מגזר האנרגיה האמריקני:

סחורות אמריקניות → ייצוא לוונצואלה

דולרים של ונצואלה → נשארים במערכת הבנקאית של ארה״ב

החוב הוונצואלי → יוחזר דרך חוזי אספקת נפט

הרפורמה הפיסקלית → תבוצע בליווי של משרד האוצר האמריקני

לא הוכרז, אך ברור לחלוטין:

וונצואלה עוברת דה-פקטו ממצב של “מדינת נפט ריבונית” למודל של “קולוניה כלכלית אנרגטית”.

🔺 מה רווחי לארה״ב?

שלושה נתיבים סיסטמיים:

1. השפעה גיאו־כלכלית

שוק הנפט העולמי הוא שוק של השפעה – לא רק של דולרים.

השליטה בוונצואלה מחלישה:

איראן (ירידת מחירים)

רוסיה (ירידת ביקושים באסיה)

סין (ירידת שליטה על חובות)

OPEC (ירידת כוח תיאום)

2. תעשיית הזיקוק אמריקנית

ארה״ב הופכת למעצמת זיקוק לנפט כבד — מוצר נדיר לאחר עידן ESG.

3. השקעה פוליטית פנימית

טראמפ מקבל בונוס אלקטורלי:

נפט זול + תעסוקה + תעשייה + ניצחון על “אויבים זרים”.

🔺 איך השוק מגיב?

בשלושת הימים שלאחר ההכרזה:

📉 מחירי הנפט ירדו

📈 מניות בתי הזיקוק עלו

📈 מניות הובלה ותובלה עלו

📉 מניות אנרגיה סיניות איבדו אחוזים

📉 מטבע ונצואלה כמעט ולא התחזק (כי השוק מבין מי שולט בדולרים)

שוק החוב מגלם תרחיש של:

לא החלמה ונצואלית — אלא ניהול אמריקני.

🔺 מה הלאה?

שלושה תרחישים אפשריים:

A — אמריקניזציה מלאה של המשק

נמשכת שנים, מתבססת על נפט → דולרים → יציבות → עד רפורמות פוליטיות.

B — חלוקת שליטה בין ארה״ב+אירופה

תיתכן אם בריסל תיכנס לזירה עם חבילות ESG/שיקום.

C — זליגה לסכסוך דיפלומטי עם סין

אם בייג׳ינג תחליט לדרוש החזר חוב לפני חלוקת הכנסות הנפט.

בפועל, כל שלושת התרחישים משרתים את ארה״ב — שניים מהם פוגעים בסין.

🔺 מסקנת עומק

בוונצואלה לא התרחש “מהפך דמוקרטי” ולא “שחרור משטרי” —

התרחשה השתלטות אנרגטית נקייה, משוכללת ובמאה אחוז מודל כלכלי.

המהלך הזה מחזיר את אמריקה לדרום אמריקה דרך הנפט —

ומוציא משם את סין, איראן ורוסיה דרך המאזן.

זה לא שינוי משטר.

זה לא הצלה כלכלית.

זה רק אנרגיה.

והיא מנצחת.

