מלחמת אוקראינה מחריפה ופוטין מסרב לסיימה מחשש שיודח

בעוד טראמפ ממשיך לחלום על פרס נובל לשלום הרושם הוא שהפרס היחיד שהוא ראוי לו בינתיים הוא הפוך. הנשיא האמריקני הופך בהדרגה תקיף מתמיד, אגרסיני מאי פעם וחד משמעי בדרישותיו הטריטוריאליות בצד פעולות התקפיות בשטח המתפרסות מטהרן ועד קרקאס בעוד שהשאיפות משתרעות בין גרינלנד לטאייוואן.

ומה בקשר לאוקראינה שהטראמפ הבטיח לסיים את המלחמה שם בתוך ימים ספורים? מסתבר שפוטין מסרב ואף אחד לא יכול לכפות עליו אחרת. הסיבה האמיתית היא פשוטה- השליט הרוסי יודע שאם יסיים את המלחמה בכישלון הוא עלול לאבד את שלטונו ואת זה הוא יאפשר עד יומו האחרון.

אז הנה העדכון – מלחמת אוקראינה: רוסיה מגבירה תקיפות תשתית, אוקראינה מעלה את רף ההתקפות לעבר מוסקבה, והמערב מנהל שיחות ביטחוניות ללא התחייבות מחייבת

רוסיה ביצעה בימים האחרונים סדרת תקיפות רחבת־היקף על תשתיות חיוניות באוקראינה שהותירו אזורים שלמים ללא אספקת מים וחימום בעיצומו של החורף, בעוד אוקראינה מצידה מגבירה את השימוש ברחפנים ארוכי־טווח לעבר מטרות במוסקבה. במקביל, שיחות ביטחוניות בפריז בין אוקראינה לבעלות בריתה הסתיימו ללא מתווה ערבויות ברור, כאשר זלנסקי מבצע רה־ארגון בצמרת הביטחונית שלו בניסיון לגבש כוח הרתעה ומו״מ.

🔺 המצב בשטח: תשתיות מושבתות וחורף אכזרי

במחוזות מרכזיים, בהם דניפרו וזריפיזיה, שורת תקיפות רוסיות פגעה במאגרי מים, תחנות שאיבה ותשתיות הספקת חשמל. התוצאה: למעלה ממיליון אזרחים נותרו ללא חימום, אספקת מים סדירה ושירותי חשמל — בתקופה שבה הטמפרטורות צונחות באופן חד. זהו אחד מהגלים המשמעותיים ביותר של “מלחמת האנרגיה” שמנהלת מוסקבה מאז תחילת הפלישה.

לפי גורמי חירום באוקראינה, השיקום מתבצע “תחת אש” וכולל פריסה מחדש של גנרטורים, מערכות חימום חלופיות וסיוע מהאיחוד האירופי.

🔺 צידו השני של המשוואה: רחפנים לעבר מוסקבה

במקביל, רוסיה מאשימה את אוקראינה בכך שהיא מבצעת התקפות רחפנים כמעט יומיומיות לעבר מוסקבה. אם בעבר תקיפות כאלו נתפסו כסימבוליות או פסיכולוגיות, הרי שהשימוש ברחפנים בעלי טווח משופר ובעלי יכולת פגיעה ממוקדת מצביע על הסלמה טקטית מצד קייב, שמנסה לייצר עלות אסטרטגית עבור הקרמלין — במיוחד בזירה הציבורית והכלכלית.

המהלך מתכתב עם הדוקטרינה האוקראינית החדשה: “אם מוסקבה יכולה לשתק את חיינו, אנחנו יכולים לשבש את שלה”.

🔺 הדיפלומטיה: שיחות בפריז בלי הבטחות

בפריז התקיימו מה שנחשבים למפגשי התיאום המדיניים החשובים ביותר של החודשים האחרונים. אוקראינה דרשה מהמערב עיגון משפטי לערבויות ביטחוניות — כלומר: לא “תמיכה פוליטית”, אלא התחייבות המכריחה מדינות לספק סיוע במקרה של הסלמה עתידית.

אירופה וארה״ב הסכימו על “עסקת רוח” — אך ללא התחייבות קשיחה וחתומה. בבריטניה אף הוזכרה האפשרות לפריסת כוחות עתידית כחלק מהסדר עד הפסקת אש — אך שוב ללא מסמך מחייב.

זלנסקי מכנה זאת “התחלה של מסגרת”, אך במערכת האוקראינית מבינים היטב: ללא כתב ערבות, שיחות שלום הופכות לסכנה אסטרטגית.

🔺 מה קורה בקייב: שינויי כוח מבית

זלנסקי ביצע רה־ארגון משמעותי בראש המערכת הביטחונית ומינה את ראש המודיעין הצבאי לראש המטה הנשיאותי — צעד שנחשב מהלך של מעבר מ”מודל דיפלומטי” ל”מודל צבאי־אסטרטגי”. בנוסף, מפקדים בכירים בשירותי הביטחון הוחלפו כדי לאפשר קבלת החלטות מהירה יותר וניהול גמיש של המשבר.

המטרה ברורה: אם מגיעים לשיחות — מגיעים מעמדת כוח. ואם אין שיחות — מתכוננים להמשך המלחמה לחורף הבא.

🔺 המערכת הבינלאומית: תמיכה — אך לא מספיק

המערב ממשיך להזרים:

✔ מערכות הגנה

✔ תחמושת

✔ מודיעין

✔ מימון יציבות

אבל חסר מרכיב אחד: מסגרת מחייבת של ביטחון עתידי.

המשמעות היא שאוקראינה נמצאת בתווך בין תמיכה רחבה לבין אחריות חלקית — בדיוק הנקודה שבה רוסיה נהנית לשחק.

🔺 ההשלכות: איפה זה עומד כעת

בזירה הצבאית:

הקפאה כמעט מלאה של הקווים ללא חדירות גדולות.

בזירה האזרחית:

מחיר אנושי כבד — החורף הופך לכלי נשק.

בזירה הבינלאומית:

המערב לא מוכן למוטט את אוקראינה — אבל גם לא מוכן להתחייב להצילה.

🔺 להיכן פני הדברים?

שלושה כיוונים מציאותיים:

1. הסדר זמני

הפסקת אש ללא הכרה הדדית וללא פתרון טריטוריאלי — מודל “קוריאה”.

2. המשך שחיקה

מלחמת התשה תשתיתית שתפגע באוקראינה יותר בעורף מאשר בחזית.

3. מהפך אסטרטגי

תלוי בעיקר בהחלטה של אחת משלוש בירות: וושינגטון, ברלין או לונדון.

כרגע — אף אחת מהן לא מוכנה להכרעה.

קריאה אחרונה — התמונה הגדולה

גם ארבע שנים אחרי הפלישה, אוקראינה היא מבחן:

ליכולת רוסיה לכפות עתיד

ליכולת המערב להגן על עיקרון

וליכולת העולם לעמוד מול מלחמה שמבוצעת לא רק בטנקים — אלא בחשמל, במים, בתודעה ובתודעה הציבורית.

