שר קשקשן אמר לגל״צ: אנשים שלנו פועלים עכשיו באיראן

שר בממשלה פתח מיקרופון — ואיראן פתחה מחברת. לא תיאמן כמות הטיפשות היכולה לנבוע מלועו של שר קשקשן, תאב פרסום העולה לשידור ועוד בגל״צ וחושף סודות כמוסים שאף עלולים לסכן חיים. השר הזה התקשקש היום בגל״צ למחרת הוצאתו להורג באיראן של אדם שהורשע בכך שהיה ״סוכן מוסד״ ובעוד ישראל הרשמית משקיעה מאמץ עליון לומר שהיא ואהב אינן מעורבות ישירות בנעשה במהומות ברחבי איראן.

בישראל יש מודיעין מבריק, יחידות חשאיות שאפילו ההורים לא יודעים איפה הילד נמצא, וטייסים שממריאים לפני ששמעת על זה בחדשות. יש גם מסורת: לא מדברים על זה. לא רומזים על זה. ולא “מבטיחים ש… עכשיו יש אנשים שלנו שפועלים שם״ בשידור חי.

אבל לממשלה הנוכחית — מתברר — יש גם נכס חדש: פטפוט אסטרטגי.

והבוקר קיבלנו תזכורת.

—

🎙️ ״ברגע זה יש אנשים שלנו שפועלים שם״ — כאילו מדברים על משלוח פיצה, לא על חדירה לאחת המדינות הכי מסוכנות על פני כדדור הארץ. אמר את הדברים שר שולי ובעייתי זה מכבר. הוא התראיין לגלי צה״ל ואמר על איראן:

״מבטיח שברגע זה יש אנשים שלנו שפועלים שם״.

שאפו. זה משפט שאפילו דובר צה״ל ואפילו ראש אמ״ן לא היו מעיזים לשלוף בלי ועדת היתרים של שלושה אלופים, שני רמטכ״לים וחצי אמריקני בחדר.

אבל כשהמיקרופון פתוח — מי צריך קבינט?

אגב, זה לא במקרה שהוא בחר במילה ״מבטיח״. זה מה שקורה כשמערבבים אידיאולוגיה עם שידור חי: העובדות מקבלות חלון ראווה שאף מבצע חשאי לא ביקש.

—

🧨 ישראל מול איראן: מסכול ועד כירורגיה

להבין את גודל האיוולת צריך לספר את הרקע:

ישראל מנהלת מול איראן מלחמת צללים של 15 שנה.

חיסול מדענים, תקיפות תשתיות, מלחמה על סייבר, מערכה על מודיעין, ריגול נגדי, שותפויות חשאיות, מבצעי איסוף שמצריכים לפעמים שנים של הכנה.

והכל — תמיד — תחת עיקרון אחד:

אין תגובה, אין אישור, אין הכחשה, אין רכילות.

מי שמדבר זה לא דובר צה״ל — זה איראן.

אצלם כבוד לאומי, אצלנו מודיעין.

ואז מגיע שר, יוצא לאולפן, ומאמץ סגנון כדורגל. כאילו מדובר בשאלה אם בלומפילד חזקה יותר מחיפה.

—

🕵️‍♂️ מבצעים חשאיים לא שורדים פטפוט

כדי להבין כמה מסוכן מה שאמר, צריך לחשוב הפוך:

אם אתה אכן פועל על אדמת איראן — המשפט הזה מסכן אנשים.

אם אתה לא פועל על אדמת איראן — המשפט הזה נותן לאיראנים לגיטימציה לחפש אנשים כאילו אתה כן.

שני המצבים — הרסניים.

זה ההבדל בין מודיעין לבין ברברת.

—

💥 והכי יפה: הוא המשיך

השר סיפר גם על מבצע “עם כלביא” והסביר: ״היינו על אדמתה וידענו להכין את הקרקע לתקיפה״ עכשיו תנסה לדמיין את הצמרת האיראנית מאבדת דופק מול המשפט הזה.

🧩 ברקע – אמריקה, חיזבאללה והמלחמה שהופכת עולמות

כל זה מתרחש בזמן:

✔ שחיזבאללה מתגרה 100 ק״מ משלנו

✔ שאמריקה מפציצה מיליציות איראניות בעיראק ובסוריה

✔ שסין מגבה את איראן גלובלית

✔ שהמל״טים האיראנים כבר בוושינגטון

✔ ושהמערכה התודעתית עוברת לשלב חדש

כלומר — בדיוק הזמן שבו היית מצפה להרבה פחות “הבטחות ברדיו” והרבה יותר “עמימות וסגירת פה”.

📌 כמה הערות מתחייבות לסיום:

◼ ביטחון לאומי זה לא ישיבת ממשלה בקבוצת ווטסאפ

◼ מבצעים חשאיים הם כמו חתונה – אם אתה צריך להגיד שיש, אין

◼ המלחמה היחידה שמנצחים בפטפוט היא בטוויטר

◼ צריך להבדיל בין ביטחון לבין ביטחון־עצמי

—

🟦 השורה התחתונה:

בצד ראש ממשלה מוכשר, לצד שרים מקצועיים —

יש גם צוות שיכל לפתוח פודקאסט בשם:

“סודות מדינה – לחשוף לפני שזה מגניב”

וזה, ידידיי, כבר לא עניין של סגנון.

זה עניין של אחריות ביטחונית ושל ערך חיי אדם.

—

—