תערוכת הגאדג’טים החשובה בעולם חושפת חידושים שישנו את חיי היומיום שלך

תערוכת הטכנולוגיה הגדולה בסין נפתחה — ומכריזה על עידן חדש של מכונות חכמות, בינה עצמאית וגאדג’טים שמחליפים מקצועות

התערוכה השנתית הגדולה בסין — שאותה מגדירים כבר כ־CES הסינית + דבוס הבינה — נפתחה השבוע בשנג’ן והביאה למקום יותר מ־3,200 מציגים ו־110,000 מבקרים מהעולם. השנה התערוכה כבר לא מתמקדת בגאדג’טים בלבד אלא מציגה שינוי עומק בתעשייה הגלובלית: מעבר מטכנולוגיה שמסייעת לאדם — לטכנולוגיה שמחליפה אותו, מנהלת אותו, ולפעמים גם מתווכת אותו.

🔺 הכרזות הבינה — כבר לא “AI” אלא “AI שפועל לבד”

הטרנד הבולט בתערוכה הוא מה שנקרא ע”י החברות הסיניות: “בינה עצמאית תפעולית”. מדובר בדור בינה שלא נדרש לקלט אנושי רציף אלא מנהל משימות מתחילתה ועד סופה, כולל תיקון טעויות בזמן אמת.

הכרזות מרכזיות:

1. מודולי AI למפעלי ייצור

חברות סיניות חשפו יחידות AI המחליפות מנהלי ייצור ומהנדסי קו. המערכת שולטת ברובוטים, מבצעת בקרת איכות ומתאימה קצב ייצור להזמנות אונליין.

2. AI לניהול חנויות פיזיות

רשתות קמעונאות בסין הציגו מערכת שמנהלת חנות ללא בני אדם:

אבחון מדפים → תמחור → מלאי → תשלום → החזרות.

3. AI ששולט ברשת תחבורה

מערכת של חברה מסין + שיתוף טכנולוגי עם מלזיה, שמערכת ה-AI מנהלת תחבורה עירונית לרכבים, אוטובוסים ורמזורים בזמן אמת.

🔺 הרובוטיקה: מחיית השדה

החל מהתערוכה הנוכחית ברור לחלוטין לאן הולכת הרובוטיקה הצרכנית והעסקית:

✔ רובוטי שינוע לעסקים קטנים — נעלו סופית את עידן ה”בחור שמביא סחורה למחסן”.

✔ רובוטי ניקוי חוץ — לא עוד שואבי אבק ביתיים; מדובר ברובוטי רחוב.

✔ רובוטי בריאות קשישים — עוזרי רחצה, הפיכת חולים במיטה, שיקום תנועה.

✔ רובוטי מסעדה — כבר לא גימיק אלא תפעול. חלק מהרשתות עברו ל־100% רובוטים.

והשיא: רובוט חיקוי־הבעה שמסוגל לקרוא סריקת פנים, לפרש מצב רגשי ולהחזיר “אמפתיה מלאכותית”.

🔺 גאדג’טים: חוויית המשתמש עוברת להארדוואר נוזלי

בגזרת הגאדג’טים נרשמו מספר הכרזות מסקרנות:

טלפונים מתקפלים דור 3

לא עוד קיפול כטריק — אלא קיפול ל־3 מצבים:

טלפון ↔ טאבלט ↔ צג מחשב.

משקפי AR דור חדש

הכרזות על משקפיים קלים מ־60 גרם, עם תרגום סימולטני, שיחות וידאו כחלונות צפים, ומסך חצי שקוף.

ההדגמה המעניינת ביותר הייתה ליזם אירופי שאמר:

“זוהי הפעם הראשונה שאני לא מרגיש מגוחך עם משקפי AR”

וזה מאוד אומר הרבה.

אוזניות עם ניהול מצב רגשי

המכשיר סורק דופק + מוליכות עור + קצב נשימה, מתרגם את זה לקטגוריות רגשיות ובוחר מוזיקה/קול/טון בהתאם.

טלויזיות מתגלגלות

הוצגו 4 דגמים של מסכים שמתגלגלים כמו נייר — עבור סלון + משרד + רכב.

🔺 רכבים חכמים: היצרן כבר לא הסיפור — אלא התוכנה

הסינים דוחפים כעת מודל תעשייתי חדש:

Soft-defined vehicles

המכונית היא קופסה, והערך נמצא ב־AI שמעליה.

הכרזות מעניינות:

🚗 רכב ללא דשבורד — כל החיווי עובר למשקפי AR.

🚗 רכב ללא כפתורים — זיהוי מגע באוויר כמו ב-F16.

🚗 רכב שמנהלת AI — כולל מסלול, חניה, תשלום, אקלים, מוסיקה.

וכמו שכבר מבינים בתעשייה:

פה כנראה העתיד המערבי יתקשה להשיג את סין.

🔺 חומרה למפתחים: סוף סוף סינים שמוציאים מהקופסה

בפעם הראשונה בתערוכה סינית נצפה גל עצום של חומרה ליצרנים פרטיים:

🔧 מודולי רובוטיקה

🔧 חיישני תנועה

🔧 בקרי כף יד

🔧 מודולי AI משובצי MCU

🔧 מצלמות לזיהוי ג’סטות

🔧 חיישני בריאות

המסר פשוט:

לא צריך יותר להיות אפל, טסלה או סמסונג כדי לבנות מוצר.

🔺 הכרזת הבינה: “AI as Colleague”

השנה התערוכה קבעה את הנרטיב:

אם 2023–2025 היו עידן ה־“AI as Tool”, הרי שסין מכריזה על:

AI כעמית לעבודה

והכוונה ברורה:

הבינה אינה משרתת אותך — היא עובדת איתך, כשהתפקיד האנושי נעשה לטיפול בחריגים בלבד.

🔺 ומה המשמעות הגלובלית?

שלוש נקודות עומק:

סין סוגרת את הפער מהמערב — ואולי כבר פתחה פער משל עצמה.

כי במערב מתעסקים ב־רגולציה, ובסין ב־ייצור. הטכנולוגיה עוברת מהמגרש של “צרכנות” ל“תפעול”.

הציר המרכזי היום הוא שרשרת אספקה + עיר חכמה + לוגיסטיקה. הפרט עומד מול שאלה חדשה:

האם זה עדיין “גאדג’טים” — או התחלה מתקדמת של חברת מכונות?

🔺 לסיכום: איפה זה פוגש את הקורא?

בכל מקום:

• בבית

• בעבודה

• בכביש

• בחנות

• בבנק

• בבית החולים

• ובקרוב — ברגשות

וזה אולי החידוש הכי גדול השנה:

הטכנולוגיה כבר לא מנסה להרשים — היא מנסה להחליף.

והשאלה שעומדת באוויר:

האם האדם יחזיק בקדמת הבמה — או שיתחיל לרדת מהבמה בצד שמאל?

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!