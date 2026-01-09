טראמפ מאיים בפעולה צבאית קרקעית נגד הקרטלים המקסיקניים המציפים את ארה״ב בסמים זולים וקטלניים

מאה אלף אמריקנים מתים בכל שנה ממגיפת הסמים הזולים והממכרים המציפים את ארהב. חומר הגלם הזול מופץ במתכוון ומוזרם בכמויות אדירות למקסיקנים המייצרים את הסם הזול ומחדירים אותו בקלות מדהימה לכל מקום ברחבי ארצות הברית כשהתוצאה היא מוות, חורבן משפחות, פשיטות רגל, הומלסים, השחתת רכוש, סכנה אישית לפרט מחוץ לביתו וערעור יסודות החברה. הדמוקרטיה האמריקנית הפכה להפקרות מובנית שבה הפרט חושש לחייו בצאתו מפתח ביתו כשהוא תמיד לא באמת בטוח שישוב הביתה בשלום בתום יום עבודתו. זו המציאות הבלתי נסבלת של היום באמריקה.

הנשיא טראמפ מעלה הילוך באיומיו ועכשיו הוא פותח חזית ישירה נגד מקסיקו בדגש על פתיחת מלחמת חורמה בקרטלי הסמים האיימתניים המציפים את אמריקה בסמים זולים ומסוכנים. מגפת הסמים הזולים מכלה זה שנים את החברה האמריקנית מבפנים. כשהוא נישא על גלי ההערצה למבצע לכידת נשיא ונצואלה ורעייתו מאיים היום טראמפ בפעולה צבאית קרקעית ייעודים ברחבי מקסיקו נגד מנהיגי הקרטלים השולטים למעשה במדינה מבלי שלשלטון המרכזי יש הכוח לפעול נגדם.

בראיון לפוקס ניוז, הנשיא דונלד טראמפ הכריז כי ארצות הברית “תתחיל עכשיו לפגוע ביבשה” נגד הקרטלים, והאשים אותם בשליטה מוחלטת על מקסיקו: “הקרטלים מנהלים את מקסיקו”. הדברים נאמרו ימים ספורים אחרי המבצע הצבאי הדרמטי בוונצואלה – תפיסת הנשיא ניקולס מדורו והבאתו באזיקים לניו יורק – והם מעוררים פאניקה של ממש במקסיקו סיטי, שרואה בכך איום ישיר על ריבונותה.

אבל בוא נהיה כנים, כמו שרק ישראלי ציני יכול: אם אמריקה באמת רצתה לעצור את זרם הסמים – זה כבר היה נעצר מזמן. זבוב אחד לא היה חוצה את הגבול אם היו לוחמים ברצינות. והפרט החשוב ביותר, שטראמפ כמעט לא מזכיר: החומרי גלם לפנטניל מגיעים מסין. סין היא הספקית העיקרית של הפרקורסורים הכימיים, והקרטלים במקסיקו רק מעבדים ומבריחים. חלק מהרפובליקנים מאשימים את סין בהתקפה “כימית” מכוונת נגד אמריקה, אבל הישראלי יודע: אם רצו – היו חוסמים את זה מסין כבר בשלב הראשון.

במקום זה, “מלחמת הסמים” נמשכת עשרות שנים, והתוצאה: עשרות אלפי הרוגים בשנה, התפרצות הומלסים מבישה בערים גדולות, והפקרות מוחלטת. זה לא חוסר יכולת – זה חוסר רצון פוליטי אמיתי.

הקרטלים המרכזיים: מי הם ומדוע הם כה איימתניים

הקרטלים המקסיקנים הם ארגוני פשע מאורגנים רבי-עוצמה, ששולטים בייצור, הברחה ומכירה של סמים – בעיקר פנטניל, מתאמפטמין וקוקאין – והם אחראים לכאוס חברתי, כלכלי וביטחוני בשתי הצדדים של הגבול. שניים הבולטים ביותר הם:

• קרטל סינלואה (Sinaloa Cartel): נוסד על ידי חואקין “אל צ’אפו” גוזמן (שנידון למאסר עולם בארה”ב), ומנוהל כיום על ידי בניו, הידועים כ”לוס צ’אפיטוס” (Los Chapitos). זהו אחד הארגונים החזקים בעולם, עם רשתות בכל 50 מדינות ארה”ב. הם מייצרים פנטניל במעבדות ענק בסינלואה, מבריחים דרך מנהרות, ספינות ורכבים, ומשתמשים באלימות קיצונית כדי לשמור על שליטה. ב-2025, הם היו אחראים לרוב זרם הפנטניל לארה”ב, והם משתפים פעולה עם ספקים סיניים לרכישת פרקורסורים.

• קרטל חליסקו דור חדש (CJNG – Cartel Jalisco Nueva Generación): מונהג על ידי נמסיו “אל מנצ’ו” אוסגרה סרוונטס, שהפך אותו לאחד האלימים ביותר. הם שולטים באזורים רחבים במערב מקסיקו, מייצרים פנטניל ומתאמפטמין, ומבריחים דרך נמלי ים כמו מנסנילו. ב-2025, הם הורחבו גם להברחת נשק, גניבת דלק וסחיטה, והם אחראים לטבחים המוניים נגד יריבים וממשלה. CJNG הוא גם שחקן מרכזי בכסף מלוכלך – הם מלבינים מיליארדים דרך עסקים לגיטימיים.

קרטלים נוספים כמו קרטל הגולף (CDG), קרטל דל נורסטה (CDN) ולוס זטאס (שפוזרו אבל שרידים נשארו) משלימים את התמונה. כולם יועדו ב-2025 כארגוני טרור זרים על ידי ארה”ב, מה שמאפשר פעולה צבאית.

תמונת המצב במקסיקו: מדינה בשליטת הקרטלים

מקסיקו היא זירת מלחמה של ממש: ב-2025, נרשמו כ-30,000 רציחות הקשורות לקרטלים – ירידה קלה מהשנים הקודמות אבל עדיין רמת אלימות גבוהה פי 10 מזו בארה”ב. הקרטלים שולטים באזורים שלמים, בעיקר בצפון ובמערב: הם גובים “מסים” מעסקים, שולטים במכרות, גונבים דלק מצינורות פמקס (גניבה בשווי מיליארדים), ומשחדים פקידים, שוטרים ופוליטיקאים. הנשיאה קלאודיה שיינבאום, שממשיכה את מדיניות “חיבוקים לא כדורים” של קודמה, מתקשה להתמודד: צבא מקסיקו נפרס אבל נמנע מעימותים ישירים, והקרטלים מצוידים בנשק אמריקאי מוברח.

הכלכלה סובלת: הקרטלים מלבינים כסף דרך עסקים, אבל האלימות מרחיקה השקעות. ב-2025, נרצחו כ-20 ראשי ערים ועשרות עיתונאים שדיווחו עליהם – סימן לשליטה מוחלטת.

הגבול הפרוץ: איך זה קורה למרות “החומה”

הגבול ארה”ב-מקסיקו – 3,200 ק”מ – הוא פרוץ יחסית, למרות החומה של טראמפ. ב-2025, נרשמו כ-444,000 חציות בלתי חוקיות – ירידה של 79% מ-2024, בזכות מדיניות טראמפ הקשוחה (סגירת גבול, פריסת חיילים, הסכמי החזרה). אבל הסמים עוברים: 90% מהפנטניל מוברח דרך נקודות כניסה חוקיות – במכוניות, משאיות או מנהרות – ולא דרך השטח הפתוח. הקרטלים משתמשים במבריחים (coyotes), מל”טים, צוללות קטנות ורשתות בתוך ארה”ב. הגבול הפרוץ מאפשר גם זרם מהגרים, שחלקם משמשים כ”מגינים אנושיים” להסחת דעת.

אופן הפעולה של הקרטלים: ייצור, הברחה, שיווק ומכירה

הקרטלים פועלים כמו תאגידים רב-לאומיים:

• ייצור: במעבדות ענק במקסיקו, הם משתמשים בפרקורסורים מסין (נשלחים בדואר או מכולות) כדי לייצר פנטניל זול. CJNG וסינלואה מייצרים טונות בשבוע, במחיר ייצור של דולרים ספורים לגרם.

• הברחה: דרך הגבול – במכוניות, מנהרות (מאות גילויים ב-2025), ספינות, או מהגרים שמשלמים “מס” לקרטלים. ב-2025, תפסו כוחות ארה”ב כ-540,000 פאונד סמים – אבל זה רק 5-10% מהזרם האמיתי.

• שיווק ומכירה: בתוך ארה”ב, דרך רשתות מקומיות – כנופיות רחוב, דארק ווב (כמו Operation RapTor שתפסה 270 סוחרים ב-2025), וסוחרים קטנים. הם מוכרים פנטניל כ”גלולות מזויפות” (כמו אוקסיקונטין), מה שמגביר את הסכנה. הכסף מולבן דרך עסקים, מטבעות קריפטו וסין.

חומרת המצב: מספרי מתים והומלסים –

הפנטניל גובה מחיר נורא: ב-2025, נרשמו כ-82,000 מקרי מוות מפנטניל (נתונים פרוביזוריים עד ינואר 2025, ירידה קלה מ-2024 אבל עדיין 224 מתים ביום). זה יותר מקורבנות COVID בשיאו, ו-75% ממקרי המוות מסמים כוללים פנטניל. הסם הקטלני הזה, חזק פי 50 מהרואין, גורם להתמכרות מיידית ומנת יתר במיקרוגרמים.

תופעת ההומלסים קשורה ישירות: כ-771,000 הומלסים בארה”ב ב-2025 (עלייה של 18% מ-2024), ו-37% משתמשים בסמים באופן קבוע – אבל 65% התחילו להשתמש לפני ההומלסיות, ו-23% אחרי. בערים כמו לוס אנג’לס (80,000 הומלסים), סן פרנסיסקו (רחובות מלאים במכורים) וניו יורק – פנטניל הופך רחובות למחנות זוהמה, עם סחיטה, אלימות ומחלות. זה משהו שהשתבש לגמרי: חברה עשירה מאפשרת הפקרות כזו, כי פוליטיקה מונעת פתרונות קשים כמו טיפול כפוי או סגירת גבולות.

תגובות: פאניקה במקסיקו, ציניות בעולם נשיאת מקסיקו שיינבאום: “לא נקבל התערבות”. במקסיקו חוששים מהסלמה, בסין דוחים האשמות (“זה בעיה אמריקאית פנימית”). תומכי טראמפ: “סין תוקפת אותנו כימית”. מתנגדים: “זה יצית מלחמה מיותרת”.

מבט קדימה: מלחמה אמיתית או בלוף?

אם טראמפ יממש – תקיפות קרקעיות או פלישה מוגבלת – זה יהיה משבר היסטורי בין שתי השכנות. אם לא – עוד איום שמיועד לבייס. אבל השורש נשאר בסין: כל עוד הפרקורסורים זורמים משם – הקרטלים ימשיכו למוטט את החברה האמריקנים.

מבפנים וההומלסים ימשיכו לזרום לטעת אוהלים ברחובות הערים הגדולות.

