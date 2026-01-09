מכבי תל אביב ממשיכה להתרחק מהפלייאין – הפסד שלישי ברציפות, 98:86 לריאל מדריד ביורוליג

מכבי תל אביב ספגה אמש (חמישי) הפסד מאכזב נוסף ביורוליג, כשהפסידה 98:86 לריאל מדריד בארנה מוביסטאר במדריד. זהו ההפסד השלישי ברציפות של הצהובים בליגה האירופית המובילה, לאחר הפסדים לבאיירן מינכן ולברצלונה, והוא מרחיק אותם עוד יותר ממאבק הכניסה לפלייאין. עם מאזן של 8 ניצחונות מול 13 הפסדים אחרי 21 מחזורים, מכבי מדורגת כעת במקום ה-14 בטבלה, בעוד ריאל מדריד שיפרה את מאזנה ל-13 ניצחונות ו-8 הפסדים, ומדורגת במקום ה-6.

המשחק נערך בדלתיים סגורות, ללא קהל, לאחר שהוגדר כ”משחק בסיכון גבוה” על ידי הרשויות הספרדיות, בשל חששות ביטחוניים. למרות זאת, מכבי פתחה את המשחק בצורה טובה והובילה בסיום הרבע הראשון, אך קריסה הגנתית ברבע השלישי – כולל ריצת 12:0 של ריאל – שברה את המומנטום והובילה להפסד צפוי. עודד קטש, מאמן מכבי, יצטרך למצוא פתרונות מהירים כדי להציל את העונה, כששחקנים מרכזיים כמו לוני ווקר נעדרו מהסגל בשל פציעה.

מהלך המשחק: מחצית ראשונה תחרותית, קריסה במחצית השנייה

מכבי תל אביב פתחה את המשחק בהרכב שכלל את ג’יי קלארק, ג’יי הורד, טי ג’יי ליף, מרטין סנטוס וג’ון דיברטולומיאו. הרבע הראשון היה מוצלח יחסית עבור הצהובים: הם קלעו 25 נקודות לעומת 21 של ריאל. ברבע השני, ריאל התאוששה וקלעה 27 נקודות, בעוד מכבי הוסיפה 22, והמחצית הסתיימה ב-48:47 לטובת ריאל.

המחצית השנייה הייתה של ריאל: 28 נקודות ברבע השלישי לעומת 18 של מכבי, ו-22 מול 21 ברבע הרביעי. ריאל שלטה בריבאונדים (36 מול 32) ובאחוזי קליעה (55% מהשדה לעומת 41% של מכבי).

קלעים בולטים

ריאל מדריד:

• מריו הזוניה: 18 נקודות

• פאקונדו קמפאצו: 15 נקודות, 8 אסיסטים

• טריי ליילס: 14 נקודות

• וולטר טבארס: 12 נקודות, 10 ריבאונדים (והפך למלך הריבאונדים בהיסטוריה של היורוליג)

• גבריאל דק: 11 נקודות

מכבי תל אביב:

• טי ג’יי ליף: 19 נקודות, 7 ריבאונדים

• ג’יי קלארק: 16 נקודות

• ג’יי הורד: 14 נקודות

• ג’ון דיברטולומיאו: 12 נקודות

• מרטין סנטוס: 10 נקודות

לוני ווקר נעדר בגלל פציעה, וג’ף דאוטין שיחק דקות מוגבלות לאחר חזרה מפציעה.

תגובות בסיום

עודד קטש, מאמן מכבי: “פתחנו טוב, אבל קרסנו הגנתית ברבע השלישי. ניסינו להתאים את עצמנו לטבארס עם הרכבים קטנים, אבל הם מצאו פתרונות. אנחנו צריכים יותר עקביות ולהתאושש מהר – העונה עוד ארוכה, אבל אנחנו חייבים לשפר את ההגנה.”

צ’וס מאטאו, מאמן ריאל מדריד: “ניצחון חשוב בבית, גם ללא קהל. שיחקנו טוב בהתקפה, שלטנו בריבאונדים והתאמנו יפה להגנה שלהם. טבארס היה דומיננטי, והקבוצה הראתה אופי. זה הניצחון החמישי ברצף בביתנו ביורוליג.”

ניתוח: בעיות הגנתיות וחוסר עומק

ההפסד מדגיש את הבעיות של מכבי: הגנה רופפת במחציות שניות, חוסר עומק בגלל פציעות וקושי מול קבוצות מאוזנות כמו ריאל. ריאל, לעומת זאת, מראה עומק ויציבות ביתית.

מבט קדימה

ריאל מדריד מתבססת במקום ה-6 וממשיכה במאבק על מקום גבוה ישירות לפלייאוף. מכבי תל אביב, לעומת זאת, תשחק במחזור הבא (מחזור 22) בבית מול ולנסיה – משחק קריטי שבו היא חייבת לנצח כדי לשמור על סיכוי תיאורטי להיאבק על הכרטיס לפלייאין.

עוד פרק מאכזב בעונה קשה למכבי תל אביב. האוהדים מחכים לשינוי דחוף, אבל בינתיים – הרצף השלילי נמשך והדרך חזרה ארוכה ומפרכת.

