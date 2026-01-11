 דילוג לתוכן
באר שבע מובילה בהפרש שערים בלבד

BCA33E3F-5242-414B-AD90-E43706AA2286
פיני זמיר 11 בינואר 2026

משחקי השבת בליגת העל בכדורגל הפכו את מאבק האליפות ומוחשי וצמוד מאוד לאחר שבאר שבע לא הצליחה לנצח במגרשה את מכבי חיפה והמשחק הסתיים בתיקו 0-0 מאכזב.עבור הקבוצה של ברק בכר זו תוצאה טובה המקדמת את החתמת המאמן לעונה נוספת תוך שידרוג בשכרו.

ביתר ירושלים נדבקה לבאר שבע עם ניצחון קטן 0-1 על סוגרת הטבלה, בני ריינה. מוזי הבקיע את שער הניצחון בדקה ה-33. זה היה ניצחון חמישי ברציפות של בית״ר בליגה ועכשיו מפריד הפרש שערים בלבד בינה לבין המובילה הדרומית.

גם מכבי תל אביב עמלה קשה בטרם גברה על סכנין 0-1 משער של המחליף עידו שחר בדקה ה-77. מכבי שלישית בדירוג בהפרש 6 נקודות מהמובילות.

הפועל תל אביב ממשיכה לשמור על מקומה הרביעי לאחר תיקו רב שערים 3-3 מול הפועל חיפה בסמי עופר. האדומים הובילו, פיגרו ובסופו של דבר חילצו נקודה בקושי משער עצמי של דיבה בדקה ה-80.

הניצחון הגדול של בשבת שייך להפועל פתח תקווה שהביסה בחוץ את טבריה 1-4 עם צמד של קוסטה וגולים של קליי ורועי דוד. השער לטבריה – טפר.

עניין מרכזי

מבזקכדורגלספורט

פיני זמיר

