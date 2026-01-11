גם לארדואן יש בבית בן בעייתי, קיצוני, קשקשן ומתסיס הפותח חזית מאיימת נגד ישראל

הבן של ארדואן מחדד: ישראל היא אויבת מספר 1 של טורקיה

החרפה ביחסים, מסרים מבית, והמשמעויות האמיתיות

בטורקיה מתגבשת תנועת רדיקליזציה אנטי-ישראלית שמגיעה לא רק מהרחוב ומהתקשורת, אלא מלב המשטר עצמו — כולל מבניו של הנשיא רג’פ טאיפ ארדואן ובכירים פוליטיים המקורבים לארמון.

המסר החד: “ישראל היא אויבת מספר 1 של טורקיה”.

הדברים נאמרו לא במקרה, לא “בהיסח הדעת” ולא רק לצורכי סלוגן. בטורקיה, הצהרה כזו איננה אמירה אקראית — היא חלק מדוקטרינה.

הציטוט שמדליק את האזור

לפי פרסומים בתקשורת הטורקית ובכלי תקשורת ערביים, הבן של ארדואן — שנמנה על החוגים הפוליטיים הקרובים לאביו — אמר השבוע:

“ישראל היא האויב מספר 1 של המוסלמים ושל טורקיה. עלינו להתייחס אליה ככזו בכל המישורים.”

כדי להבין את המשמעות יש לשים לב לשלושה מרכיבים בתוך הציטוט:

✔ “המוסלמים” — לא רק טורקיה, אלא העולם הסוני הרחב.

✔ “מספר 1” — היררכיה של איום.

✔ “בכל המישורים” — כלים פוליטיים, כלכליים, צבאיים ותעמולתיים.

זה לא רק הוא — זה קו מדיני

בימים האחרונים מדווחים כלי תקשורת טורקיים (Hürriyet, Sabah, Yeni Şafak) על שורה של הצהרות דומות של בכירים — חלקם פרלמנטריים, חלקם מהעולם הדתי והחינוכי, וחלקם מהמערכת האידאולוגית של ה-AKP.

בין היתר נרשמו המסרים הבאים:

“ישראל היא מדינת טרור.”

“הציונות היא סכנה קיומית לאסלאם.”

“הברית האסטרטגית האמיתית של טורקיה אינה עם המערב אלא עם האומה.”

(המונח Ummā — שכוונתו העולם המוסלמי)

אלו אינם דיבורים “חיצוניים” — זהו נרטיב משטרי רשמי למחצה.

מה מניע את ההסלמה? ארבע שכבות עומק

1. פוליטיקה פנימית טורקית — חיפוש אויב לצורך לכידות

טורקיה נמצאת בקשיים כלכליים, אינפלציה גבוהה, שחיקת שכר, ירידה חדה בלירה, לחץ על המעמד העירוני האנטי-ארדואני.

במצבים כאלה, היסטורית, משטרים מחפשים אויב חיצוני מאחד.

ישראל היא יעד נוח:

רחוקה גיאוגרפית

יהודית (רלוונטי לקו האסלאמי של הארמון)

שנויה במחלוקת בעולם המוסלמי

אינה מהווה איום ישיר על טורקיה

2. מאבקי ירושה — “מי ימשיך את ארדואן?”

הבן מבסס קו אידאולוגי מוקדם לעתיד, שבו מי שמוביל את הדגל האנטי-ישראלי זוכה ביתרון תחרותי מול פלגים מתחרים בתוך תנועת ה-AKP.

זו אינה תופעה חדשה — גם באיראן, רוסיה, ובמדינות ערב נעשה שימוש ב”אויב הציוני” כמסלול מואץ ללגיטימציה של יורשים פוטנציאליים.

3. היפוך גיאו-פוליטי — מטורקיה נאטואית לטורקיה אסלאמית-בריקסית

טורקיה בשנים האחרונות מתקרבת למערכים טרנס-מערכתיים:

➤ רוסיה

➤ איראן

➤ קטר

➤ סין

➤ BRICS+

העמקתה של טורקיה בציר הזה הופכת את ישראל לאבן נגף אסטרטגית.

בעולם כזה, ישראל הופכת מ”אחות צבאית” של המערב לחיץ אסטרטגי מול הסהר השיעי + הסהר הסוני-רדיקלי.

4. החזון של “טורקיה המנהיגה את העולם המוסלמי”

תחרות מול סעודיה ואיראן על ההנהגה.

כדי להיות “המגן על האומה” — צריך אויב.

כל עוד סעודיה מתקרבת לישראל ומדינות המפרץ אינן רוצות מלחמת דת, לטורקיה נפתחת הזדמנות.

השלכות אזוריות — איפה זה פוגש אותנו

א. מול הנורמליזציה הסונית

ישראל + ריאד + אבו דאבי + קהיר היו במסלול עוקף-טורקיה.

עבור ארדואן, זהו איום על מקומו כ”חליף פוליטי”.

ב. מול איראן

טורקיה לא רוצה מלחמה, אבל שמה עצמה כפרוקסי אידיאולוגי במקומות שבהם איראן לא יכולה לדבר בפירוש.

התוצאה:

איראן = זרוע צבאית-שיעית

טורקיה = זרוע תעמולה-סונית

חמאס = זרוע מבצעית-ערבית

זה מודל שלא היה ב-2010, אבל קיים מאוד ב-2026.

ג. מול אמריקה ונאט”ו

וושינגטון לא תאהב זאת.

טורקיה עדיין בנאט”ו.

ישראל עדיין בתיאום אסטרטגי אמריקאי.

ככל שהפער הזה יעמיק — יגיעו גם מחירים.

מה המשמעות מבחינת ישראל?

יש שלוש חזיתות אפשריות:

1. חזית דיפלומטית

עיכוב שיתופי פעולה, ועידת חרם, מנופי לחץ באו”ם.

טורקיה מומחית בזה.

2. חזית כלכלית

התמכרות ישראלית לנתיבי הובלה דרך טורקיה:

צמחים

ברזל

תובלה ימית

טקסטיל

כל חסימה שם תורגש באופן מיידי.

3. חזית תודעתית

הדרמה האמיתית — טורקיה מובילה את ההסברה האנטי-ישראלית כחלופה לקטאר.

קטאר = כסף + אלג’זירה

טורקיה = תעמולה + נשיאות

איראן = אידאולוגיה + נשק

הקומבינציה הזו מסוכנת בדיוק בגלל שהיא לא דורשת מלחמה.

ומה עלול לקרות עכשיו — תרחישים

תרחיש 1 — “רק רטוריקה” (הסבירות הגבוהה ביותר כרגע)

הסלמה מילולית, שימור ערוצים כלכליים וצבאיים בשקט.

תרחיש 2 — “חרם פוליטי־מסחרי”

ניתוק מסוים בין טורקיה לישראל במודלים של בשר החלאל + תעופה + תיירות + ספנות.

תרחיש 3 — “חסות על חמאס”

הפיכת טורקיה לבעלת הבית המדינית של חמאס במקומה של קטאר.

תרחיש 4 — “מחנה אנטי-ישראלי חדש” (ארוך טווח)

טורקיה + איראן + קטר + מלזיה + בריקס

מול ישראל + סעודיה + מצרים + יוון + ארה״ב

זה כבר משנה מפת עולם.

המילה האחרונה — וזה מה שחשוב

הצהרות הבן של ארדואן אינן פתיחה של מלחמה.

הן פתיחה של פרויקט.

והפרויקט הוא:

טורקיה כמרכז האומה והעולם המוסלמי — וישראל כקטליזטור.

זה דלק אידאולוגי זול, קוהרנטי, צעיר, ומאוד מאוד אפקטיבי.

הוספת הערך הישראלית (“עניין מרכזי”)

הסיפור כאן מורכב לא רק מהשנאה — אלא מהיכולת התקשורתית.

הטורקים מבינים היטב את המשחק שבו תודעה מאזנת כוח, ואולי עוקפת אותו.

ישראל עדיין לא מפנימה זאת.

וכאן מתחיל הפער.

״עניין מרכזי״