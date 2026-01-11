נתניהו מתאם עם האמריקנים בנוגע להתרחשויות הצפויות באיראן

הנה סקירת כל החדשות העדכניות מהשעות האחרונות:

🗞️

פוליטיקה וביטחון בישראל

מבזקים אחרונים:

שיחה בין מזכיר המדינה האמריקני לנתניהו על גל המחאות באיראן.

בנגלדש הודיעה על נכונות להצטרף לכוח ייצוב בינלאומי בעזה.

צה”ל תקף מטרות דאעש בסוריה כחלק ממבצעי ביטחון שוטפים.

דיווחים על שימוש נרחב ב-90 חימושים במבצעים באזור.

דיווח על תקיפה של חיל האוויר הישראלי מזרחית לשכונת זייתון בעזה (על-פי מקורות ערביים).

נתניהו ועניינים פנימיים: יו”ר רע״מ, מנסור עבאס, הגיב לנאומו של נתניהו בנגב וטען שהוא “בחר לחבור לבן גביר להסתה נגד הבדואים”.

הדיון במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל נגמר ללא החלטה בנוגע לחוק הפטור מגיוס.

אירועים ביטחוניים נוספים: פציעות ירי בשדרות, נפגעים בתאונות שונות ברחבי הארץ.

📌 מבזקים אלה מעידים על המשך המתיחות הביטחונית באזור ודיונים פוליטיים על סוגיות גיוס, כוח ייצוב וחיכוכים פנימיים במערכת הפוליטית בישראל.

🌍

פוליטיקה וביטחון בינלאומית

🇺🇸 ארצות הברית & העולם

לפי דיווחים בינלאומיים: הסכמה שיפוטית בפדרלי קראה לסרב לאפשר לטראמפ לפטר נגידי הפדרל ריזרב (סימון מהלך משפטי חשוב בארה״ב).

איראן: אלפי מפגינים הפגינו וארה״ב הודיעה שהיא “מוכנה לסייע” לתומכי המחאה, בזמן שדיווחים מצביעים על הרוגים רבים בהפגנות.

המשטר האיראני עומד בלחץ אך לא מרפה, לפי ניתוחים עולמיים.

התקפת חיל האוויר האמריקאי על מטרות ISIS בסוריה אושרה רשמית.

📌 המתרחש בארה״ב ובעולם ממשיך להיות במוקד עם אירועים פוליטיים וביטחוניים המשפיעים על יחסים בינלאומיים ומתחי סמכות.

💰

כלכלה ועסקים

עדכונים כלכליים בינלאומיים

לפי אפיון של Bloomberg: מניות פעילות בארה״ב, דיונים על הגבלת ריביות האשראי והצעדים הכלכליים של טראמפ, וכן ניתוחים על חיזוק שווקים ועסקים עולמיים.

📌 דיונים אלה משקפים לחצים כלכליים בארה״ב ובשווקים הגלובליים סביב ריביות, צמיחה ואינפלציה.

בכלכלה בישראל

סוגיות כלכליות ועסקיות מתעדכנות גם במקורות החדשות המרכזיים בארץ, אך טרם פורסמו חומרים עדכניים ספציפיים בשעות האחרונות לפי המקורות שנצפו.

לפי Guardian ודיווחים בינלאומיים: חדשות על הזמנות לגלובוס הזהב 2026, וכן עקבות של אירועים תרבותיים ודיונים על אמנות ואופנה.

📌 תרבות ובידור ממשיכים להתעדכן במקביל לחדשות הפוליטיות והחברתיות, כולל הזדמנויות וסיקורים של אירועים גדולים.

📌

סיכום המצב בשעות האחרונות

בישראל:

מתיחות ביטחונית פעילה ודיונים פוליטיים עזים.

בעולם: