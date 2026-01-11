נתניהו מתאם עם האמריקנים בנוגע להתרחשויות הצפויות באיראן

הנה סקירת כל החדשות העדכניות מהשעות האחרונות:
פוליטיקה וביטחון בישראל
מבזקים אחרונים:
- שיחה בין מזכיר המדינה האמריקני לנתניהו על גל המחאות באיראן.
- בנגלדש הודיעה על נכונות להצטרף לכוח ייצוב בינלאומי בעזה.
- צה”ל תקף מטרות דאעש בסוריה כחלק ממבצעי ביטחון שוטפים.
- דיווחים על שימוש נרחב ב-90 חימושים במבצעים באזור.
- דיווח על תקיפה של חיל האוויר הישראלי מזרחית לשכונת זייתון בעזה (על-פי מקורות ערביים).
- נתניהו ועניינים פנימיים: יו”ר רע״מ, מנסור עבאס, הגיב לנאומו של נתניהו בנגב וטען שהוא “בחר לחבור לבן גביר להסתה נגד הבדואים”.
- הדיון במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל נגמר ללא החלטה בנוגע לחוק הפטור מגיוס.
- אירועים ביטחוניים נוספים: פציעות ירי בשדרות, נפגעים בתאונות שונות ברחבי הארץ.
📌 מבזקים אלה מעידים על המשך המתיחות הביטחונית באזור ודיונים פוליטיים על סוגיות גיוס, כוח ייצוב וחיכוכים פנימיים במערכת הפוליטית בישראל.
פוליטיקה וביטחון בינלאומית
🇺🇸 ארצות הברית & העולם
- לפי דיווחים בינלאומיים: הסכמה שיפוטית בפדרלי קראה לסרב לאפשר לטראמפ לפטר נגידי הפדרל ריזרב (סימון מהלך משפטי חשוב בארה״ב).
- איראן: אלפי מפגינים הפגינו וארה״ב הודיעה שהיא “מוכנה לסייע” לתומכי המחאה, בזמן שדיווחים מצביעים על הרוגים רבים בהפגנות.
- המשטר האיראני עומד בלחץ אך לא מרפה, לפי ניתוחים עולמיים.
- התקפת חיל האוויר האמריקאי על מטרות ISIS בסוריה אושרה רשמית.
📌 המתרחש בארה״ב ובעולם ממשיך להיות במוקד עם אירועים פוליטיים וביטחוניים המשפיעים על יחסים בינלאומיים ומתחי סמכות.
כלכלה ועסקים
עדכונים כלכליים בינלאומיים
- לפי אפיון של Bloomberg: מניות פעילות בארה״ב, דיונים על הגבלת ריביות האשראי והצעדים הכלכליים של טראמפ, וכן ניתוחים על חיזוק שווקים ועסקים עולמיים.
📌 דיונים אלה משקפים לחצים כלכליים בארה״ב ובשווקים הגלובליים סביב ריביות, צמיחה ואינפלציה.
בכלכלה בישראל
- סוגיות כלכליות ועסקיות מתעדכנות גם במקורות החדשות המרכזיים בארץ, אך טרם פורסמו חומרים עדכניים ספציפיים בשעות האחרונות לפי המקורות שנצפו.
- לפי Guardian ודיווחים בינלאומיים: חדשות על הזמנות לגלובוס הזהב 2026, וכן עקבות של אירועים תרבותיים ודיונים על אמנות ואופנה.
📌 תרבות ובידור ממשיכים להתעדכן במקביל לחדשות הפוליטיות והחברתיות, כולל הזדמנויות וסיקורים של אירועים גדולים.
סיכום המצב בשעות האחרונות
בישראל:
- מתיחות ביטחונית פעילה ודיונים פוליטיים עזים.
בעולם:
- אירועי מחאות גדולים באיראן, חשיבות פוליטית בארה״ב, ופעולות צבאיות בסוריה.
