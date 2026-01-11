נתניהו תיאם עם רוביו את התגובה האמריקנית – ישראלית להריגת אלפי מפגינים במחאות באיראן

בתום שיחה מדינית טעונה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר החוץ האמריקני מרקו רוביו, הבהירה וושינגטון כי “ארה״ב תומכת באופן מלא באזרחים האיראנים השואפים לחירות”, בעוד בירושלים מדווחים כי נושא **אפשרות התערבות אמריקנית״ הועלה באופן מרומז אך חד. השיחה נערכה ברקע הדיווחים הגוברים על שימוש בירי חי נגד מפגינים ברחבי איראן וקריאות גלויות מצד המפגינים לפעולה אמריקנית.

לפי מקורות זרים, השיחה התמקדה בשלושה צירים:

מידע מודיעיני על היקף ההרוגים הערכת כוונות המשטר האיראני האם טראמפ עומד לממש את הצהרתו “לבוא לחלץ את העם האיראני”

כאן מתחילה הדרמה האמיתית: הפעם טראמפ הוא לא רק צופה – הוא כבר התחייב פומבית.

🧩

הטוויסט: המשוואה השתנתה – טראמפ הכניס את עצמו לתוך הסיפור

בניגוד לעשורים שבהם העולם ראה את מחאות איראן כעניין פנימי, טראמפ העלה את הרף כשהכריז כי אם המשטר ימשיך לירות במפגינים “האמריקנים יבואו לעזרת העם האיראני”. משמעות ההצהרה הזאת – אם לא תישאר ריקה – היא פתיחת הדלת להתערבות צבאית, מודיעינית או היברידית.

זו הסיבה שבירושלים לא ראו בשיחה עם רוביו עוד “עדכון שגרתי”, אלא סימן לגיבוש קו מדיניות. נתניהו, שמכיר היטב את טראמפ ואת רגישותו הציבורית, מבין שהצהרת טראמפ הזו הפכה לכתב התחייבות – כזה שהקהל האמריקני, ובעיקר הרפובליקנים בקונגרס, יזכירו לו בכל פעם שיגיע עדכון נוסף מאיראן.

📍

שכבה שנייה: מה באמת קורה באיראן ומה נתניהו סיפר לרוביו

לפי גורמי מודיעין במערב, נתניהו עדכן את רוביו כי לפי הערכות ישראליות, מספר ההרוגים גבוה בהרבה מהנתונים שמדווחים רשמית, ושהשימוש בירי חי מתבצע בהיקף נרחב. נתון שהוצג בשיחה – כך לפי דיווחים – מצביע על יותר מ-2,000 הרוגים במהלך 48 שעות בשיא הדיכוי האחרון. נתון כזה – אם יתאמת – משנה כללי משחק.

במקביל, במשרד החוץ האמריקני הצטברו עדויות על:

✔ ירי חי

✔ הפעלת יחידות משמרות המהפכה בתוך הערים

✔ השבתות אינטרנט מכוונות

✔ עצורים המונים

זה בדיוק אותו “קו אדום” שהאמריקנים זיהו בעבר בארצות אחרות כהצדקה למעורבות.

🌐

שכבה שלישית: מה האינטרס של וושינגטון?

פה נכנס לפעולה הציר האסטרטגי:

תסריט א’ – מוסר ואידיאולוגיה:

סיפור “אמריקה כמי שמצילה עמים מדיקטטורים” מוכר היטב לרפובליקנים ואהוב על בסיס הימין האמריקני. טראמפ מחזק את זה באמצעות הנרטיב “Make Iran Great Again” שהפך לסיסמה בקרב חלק מהמפגינים.

תסריט ב’ – אינטרסים אסטרטגיים:

איראן היא מוקד התנגשות בין:

🇺🇸 ארה״ב

🇷🇺 רוסיה

🇨🇳 סין

והפלת השלטון האיראני בלי חייל אמריקני אחד על הקרקע היא פרס גאו-אסטרטגי בסדר גודל נדיר.

תסריט ג’ – פוליטיקה פנימית:

כבר היום ההתחייבות של טראמפ משמשת את הרפובליקנים לקו התקפי מול הדמוקרטים:

“אתם עמדתם מהצד ב-2009, אנחנו לא נעמוד.”

🛰️

שכבה רביעית: האם טראמפ מסוגל לממש?

הגורם שמטריד את ירושלים ובעיקר את וושינגטון הוא התרגום מהצהרה למעשה. כאן נכנסים ארבעה מסלולים:

סיוע מודיעיני–דיגיטלי

כבר החל: פתיחת ערוצי תקשורת מוצפנים, עקיפת חסימות אינטרנט, והזרמת ציוד תקשורת למפגינים. חימוש האופוזיציה והדיאספורה

מהלך כזה קיבל כינוי במערב: “המודל האפגני 1980־2022 – רק בלי טאליבן בסוף”. תקיפות אוויריות מוגבלות

האופציה הקלאסית של טראמפ. מי ששכח את חיסול סולימאני – זה היה בדיוק המנגנון. פלישה להפלת המשטר

תרחיש עמוק, יקר, בעייתי – וכנראה לא ריאלי.

במילים אחרות: תסריט חילוץ טוטאלי הוא לא “מחר בבוקר”. אבל תסריט עונש מהיר הוא כבר אופציה על השולחן.

🇮🇱

שכבה חמישית: מה ישראל מרוויחה או מפחדת

ישראל נמצאת בעמדה מעניינת:

אם טראמפ מציל את האיראנים — ישראל משתחררת מהאיום הקיומי היחיד שמסוגל להצטייד בגרעין תוך שנים.

אם טראמפ נכשל או עוצר באמצע — איראן עשויה להפנות את הזעם הצבאי כלפי ישראל.

זו הסיבה שבצה”ל הועלתה השבוע הכוננות, ודווח על שורת הערכות תרחיש שנפרשו מול נתניהו.

🎯

שכבה שישית: השאלה האמיתית – מתי?

לפי מקורות זרים, אמריקנים בוחנים שלוש נקודות טריגר:

טבח מצולם המוני נוסף בקשה רשמית של תנועת אופוזיציה מלוכדת תקיפה איראנית על בסיס אמריקני או ישראלי

והנה הנקודה המעניינת:

שניים מתוך שלושת הטריגרים כבר כמעט התרחשו.

🧨

שכבה שביעית: מה יכול להפיל את הדומינו?

בסוף, הסיפור לא מתחיל באיראן ולא במפגינים – אלא באדם אחד: דונלד טראמפ.

לא בגלל היכולת הצבאית שלו — אלא בגלל ההתחייבות הסמלית שהוא כבר כתב לעצמו.

כשנשיא ארה״ב מבטיח בציטוט ישיר לעולם:

“If Iran kills peaceful protesters, we will come to their rescue”

זה לא עוד ציוץ; זה צ׳ק פוליטי.

ומאז יש רק שתי שאלות:

✔ מי יפדה אותו?

רבים רואים במחאה הנוכחית באיראן לא עוד סבב של זעם כלכלי אלא התחלה אפשרית של סוף המשטר. השיחה בין נתניהו לרוביו, שהחלה כעדכון רגיל, הפכה בסוף השבוע לאחד החיבורים המשמעותיים בזירה הבינלאומית: ישראל רוצה להבין אם ארה״ב באמת מתכוונת, טראמפ רוצה לכתוב היסטוריה, והאיראנים – הם רוצים לחיות.

בין המילים והירי – העולם כולו שואל את אותה שאלה:

האם טראמפ יבוא?

״עניין מרכזי״

