סקר הבחירות השבועי: קואליציית נתניהו מצטמקת

סקר הבחירות השבועי המתפרסם במעריב הוא המדד האמין ביותר, לדעת רבים, המשקף את דעת הקהל והשינויים (התכופים למדי) המתרחשים בציבוריות הישראלית בהתאם להתפתחויות בשטח מאז הסקר הקודם.

השבוע נרשמת ירידה ל-51 מנדטים לקואליציית נתניהו לעומת 59 מנדטים לאופוזיציה זאת בנוסף לעשרת המנדטים של המפלגות הערביות.

לפי הסקר חלוקת המנדטים אילו נערכו הבחירות היום היא כדלקמן:

ליכוד – 27

בנט – 22

יאיר גולן – 10

אייזנקוט – 10

ליברמן – פ

בן גביר – 9

יאיר לפיד – 8

ש״ס – 8

חרדים – 7

חדש תעל 5

רע״מ – 5

נוכח ההיחלשות הגדולה של הכוח הביביסטי מבחינה פוליטית יוזם נתניהו הורדת גיל ההצבעה מ-18 ל-17 בהנחה שהדבר יאפשר להשלים את הדיקטטוריזציה ולהשתלט על השלטון לקדנציה חומייניסטית נוספת.

״עניין מרכזי״