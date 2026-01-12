גמר דרמטי בסעודיה בסופר קאפ הספרדי 2026

בגמר סופר קאפ הספרדי 2026 שנערך אתמול בערב (ראשון, 11 בינואר) ב־King Abdullah Sports City Stadium בעיר ג’דה שבערב הסעודית, נפגשו שוב עתה אל־קלאסיקו בין שתי ענקיות הכדורגל הספרדיות — ברצלונה וריאל מדריד — לקרב מסקרן וצפוף במיוחד, שסיים בתוצאה 2-3 לקבוצה הקטלונית בסיום דרמטי.

⏱️ מהלך המשחק

המשחק התאפיין בקצב גבוה, הרבה שערים ותמורות מרתקות כבר במהלך המחצית הראשונה:

🔹 דקה 36: ראפיניה (ברצלונה) פותח את הסקורינג עם שער מצוין שהכניס את בארסה ליתרון מוקדם.

🔹 דקה 45+2: ויניסיוס ג’וניור (ריאל מדריד) משווה עם שער אישי מרשים שמחזיר את המשחק להפך.

🔹 דקה 45+4: רוברט לבנדובסקי (ברצלונה) משיב את היתרון לקטלונים רגעים לאחר מכן.

🔹 דקה 45+6: גונסאלו גרסיה (ריאל) איזן שוב, והפך את התוצאה ל-2:2 עוד לפני הירידה להתאוששות המחצית.

המחצית השנייה נפתחה עם הרבה מאבק פיזי וטקטי, אך המהלך שמכריע את הגמר הגיע בדקה:

🔹 דקה 73: ראפיניה כשלהט בעניינים גם הפעם — בעיטה מ-16 מטרים שנגעה בהגנה והטעתה את השוער תיבו קורטואה, מה שהפך לשער ניצחון לבארסה.

🟥 אירועים נוספים ששינו את המשחק

⚠️ כרטיס אדום מאוחר:

לקראת סיום המשחק קיבל פרנקי דה יונג (ברצלונה) כרטיס אדום ישיר לאחר עבירה על קיליאן אמבפה (ריאל), מה שהותיר את בארסה בעשרה שחקנים לרגעים האחרונים של הדרמה.

⚽ כניסתו של אמבפה:

כוכב הרכש של ריאל הגיע מהספסל במחצית השנייה לאחר פציעה, אך לא הצליח לנטרל את כישרון ראפיניה ולקלוע שער שיאזן מחדש.

🏆 תוצאה והשלכות

✔ סיכום תוצאה:

ברצלונה שמרה על כתר רביעי רצוף בסופר קאפ (כולל הגמרים האחרונים של 2023 ו-2025).

✔ מדליית גיבור המשחק:

ראפיניה (Barcelona) בלט עם צמד שערים חשובים, כולל זה שהכריע את הגמר — והוא נחשב לשחקן המצויין של המשחק בליגה ועל כל הקווים של שתי הקבוצות.

📊 פרשנות מקצועית

משחק מרתק ובלתי צפוי

הסופר קאפ הספרדי, שהיה אמור להיות משחק אחד בין אלופה וסגנית, התנהל כטורניר מיני בו השתתפו ארבע קבוצות — אך גמר האל־קלאסיקו הוא זה שתפס את כל תשומת הלב.

מה שניכר במיוחד הוא התמורות המהירות בתוצאה במחצית הראשונה — שלוש שערים ב-7 דקות בלבד בתוספת הזמן — מה שמראה על לחץ התקפי עצום וכישרון אישי בשני צדי המגרש.

📌 הקונטקסט ההיסטורי

הגמר בג’דה היה הרביעי ברציפות של אל־קלאסיקו בסופר קאפ הספרדי, ומהווה המשך לתחרות כמעט בלתי נגמרת בין שני המועדונים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הספרדי.

לפי הסטטיסטיקה העדכנית, הניצחון של בארסה הערב הוא הפעם השנייה רצופה שברצלונה מנצחת את ריאל בגמר המפעל — וזו כבר הוכחה לדומיננטיות מתמשכת של הקטלונים בזירה הזאת.

📌 מה הלאה?

• ברצלונה: עם תואר ראשון משמעותי להיכנס לעונת 2026, החבורה של הנזי פליק ממשיכה לבנות מומנטום גם בליגה וגם במפעלים האירופיים.

• ריאל מדריד: איבדה הזדמנות להוסיף תואר מוקדם בעונה, ותיאלץ להתחיל כעת ניסוי משחקים נוספים כדי לחזור לקצב המנצח.

• אמבפה: החזרה שלו מהפציעה הייתה אחד מסיפוריו הבולטים של המשחק — גם אם לא הובילה לשינוי בתוצאה.

״עניין מרכזי״