התבוסה לטבריה עלתה לאבוקסיס בפיטורים ממכבי נתניה

מכבי נתניה הודיעה רשמית על פיטוריו של המאמן יוסי אבוקסיס לאחר רצף תוצאות מאכזבות, בדגש על תבוסה קשה 4:0 לעירוני טבריה ותיקו מאכזב 1:1 מול הפועל ירושלים — ואלו היו טיפה נוספת שגרמה למועדון לבצע צעד חריג באמצע העונה.

🧨

העובדות: החלטה קרתה והודיעה — ושֶם היא הסתיים

היום הודיע המועדון בדיווח רשמי כי אבוקסיס מסיים את תפקידו כמאמן מכבי נתניה לאחר שמונה את הקבוצה לפני כ־47 משחקים בכל המסגרות, בהם רשם מאזן של 20 ניצחונות, 7 תוצאות תיקו ו־20 הפסדים.

בהודעה נאמר:

“אנו רוצים להודות למאמן יוסי אבוקסיס על עבודתו, מסירותו ומקצועיותו בתקופה מאתגרת. הוא הוביל את הקבוצה במסירות מלאה ומאחל לה הצלחה בהמשך.”

במקביל, הועלה על סדר היום שמו של המאמן הזמני בני לם, שיאמן את הקבוצה עד למציאת המאמן הקבוע הבא.

📉

מה גרם להחלטה? התוצאות והליגה

הסיבה המרכזית לפיטורי המאמן היא תוצאות לקויות לאחרונה בליגה: נתניה נראתה בתחילת העונה כמי שעשויה לסיים את הסיבוב הראשון בפלייאוף העליון, אך מאז פתחה סדרה של חמשת משחקים ללא ניצחון, כולל הפסדים שגרמו לה ירידת מיקום בטבלה ולאי־שקט בקבוצה.

תוצאות בולטות לרעה כוללות:

🔹 התבוסה 0:4 לעירוני טבריה

🔹 תיקו ביתי 1:1 נגד הפועל ירושלים

🔹 רצף משחקים ללא ניצחון שמתחת לקבוצות העליון

מכבי נתניה נמצאת בדרג האמצעי של טבלת ליגת העל ומחפשת שוב את המקום היציב שעליו התבססה בעונות קודמות.

🧠

גופי קבוצה וחילוקי דעות על העתיד

אחת הסוגיות בבסיס המשבר הייתה היחסים המתוחים בין אבוקסיס להנהלת הקבוצה, ובעיקר לבעלים רוס קסטין ולצוות הבכירים.

לפי דיווחים, היו חילוקי דעות משמעותיים לגבי כיוונים מקצועיים ורכש שחקנים, כשאבוקסיס טען שאין הסגל הנכון לסגנון המשחק אותו הוא מבקש, בעוד ההנהלה תרצה לראות גישה שונה לרכש בינואר ובניית קבוצה להפוך להשפעה על תוצאות.

כמו כן, היו גם חילוקי דעות לגבי שחקנים שכבר לא קיבלו דקות, ואלו יצרו מתח בחדר ההלבשה סביב ניהול סגל והשפעותיו על ביצועי הקבוצה.

📍

איך הגיבו השחקנים והאוהדים?

ההודעה על הפיטורים נתקבלה בהלם מסוים אצל שחקני נתניה, שחלקם הביעו ביקורת על האופן שבו העניין הובא לידיעתם — בחלק מהמקרים בהודעות טקסט ואמצעים שאינם רגילים בתקשורת פנים־קבוצתית.

שחקנים גם שיבחו את אבוקסיס על תקופת העבודה, עם דברים חיוביים שנאמרו על מחויבותו ומקצועיותו, על אף תוצאות המאכזבות.

אוהדים, לעומת זאת, חלקם הביעו תמיכה באבוקסיס ותחושת אכזבה מההחלטה, בעוד אחרים סבורים שהמהלך היה הכרחי לאחר רצף תוצאות מאכזב.

🧩

מי מחליף כרגע? ומה צפוי בהמשך?

כאמור, בני לם נכנס לתפקיד המאמן הזמני עד למציאת המאמן הבא של מכבי נתניה.

לפי דיווחים, מועמד נוסף שנבחן הוא המאמן הברזילאי גוסטבו לאאל, שהיה כבר בישראל והביע היכרות רחבה עם חדר ההלבשה של נתניה.

הרעיון המרכזי של המועדון הוא למצוא מאמן שיוכל לחדש את הדינמיקה בקבוצה, לשדרג את הרכש, ולנסות לשוב למסלול ניצחונות בהקדם האפשרי בשלב השני של העונה.

🏆

על יוסי אבוקסיס – מה הוא הביא ומה הוא עוזב?

יוסי אבוקסיס (בן 55) הוא דמות וותיקה בכדורגל הישראלי, ששיחק בלא מעט קבוצות גדולות וכמאמן הוביל מספר מועדונים בעשור האחרון.

בין הישגיו נמצאים ניצחונות משמעותיים בעבר, וגם תקופות של יציבות מקצועית עם קבוצות אחרות, כולל העפלה לפלייאוף העליון עם נתניה בעונה שעברה.

עם זאת, העונה הנוכחית עמדה בפניו אתגר מיוחד: לשלב בין דרישות מקצועיות של המאמן לבין ציפיות ההנהלה והתוצאות הדרושות על המגרש — והתוצאה היום היא סיום הדרך במועדון.

״עניין מרכזי״