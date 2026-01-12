התקיפה באיראן בלתי נמנעת כי ״טראמפ הוא איש של המילה שלו״

הבית הלבן אישר כי מפציצים חמקנים מדגם B-2 Spirit, מהנשקיות האפקטיביות ביותר בארסנל האמריקני נגד מתקנים מבוצרים, הוזנקו לאזור המזרח התיכון. במקביל, בישראל הוכרז על דיון ביטחוני מיוחד בהשתתפות גורמי מודיעין, צה״ל וקבינט – מה שמאותת על אפשרות להסלמה אזורית, או לפחות על חשש אמיתי מהחלק הבא בתסריט האיראני.

המהלך הצבאי האמריקני מצטרף להכנות נוספות נרחבות ומדוקדקות הנערכות מתחילת ההפגנות ברחבי איראן לפני יותר משבועיים.

גורמים יודעי דבר אומרים היום לעניין מרכזי כי נוכח מעשי הטבח המתאחדים ברחבי איראן בניסיון לדכא את המחאה טראמפ מחויב לתקוף ״כי הבטיח לבוא להציל את העם האיראני וטראמפ הוא איש של המילה שלו״.

הלילה אמר טראמפ: “קיבלתי פנייה מאיראן להסכם גרעין חדש – ייתכן שניפגש, ייתכן שנפעל לפני״

במפגש לילי עם עיתונאים אמר הנשיא טראמפ משפט שגרם לדיפלומטים בכל הגזרה לעצור את הנשימה:

“אני מקבל עדכונים על איראן כל שעה. אנחנו בוחנים אופציות מאוד חזקות”

ובהמשך:

“הם פנו אלינו אתמול והציעו לפתוח במו״מ על הסכם גרעין. אולי ניפגש, אבל ייתכן שנצטרך לפעול לפני שתהיה פגישה.”

עוד הוסיף טראמפ כי הוא “בקשר עם מנהיגים באופוזיציה האיראנית”, אמירה שהדהדה חזק בטהראן — כי עבור המשטר, עצם ההכרה באופוזיציה פנימית היא קו אדום של דה־לגיטימציה מובהקת.

ואכן בזירה הגלובלית הולכת ובוקעת הבנה חדשה: הפעם האמריקנים לא משחקים.

אין עוד תחושת “נמר מנייר”, אין עוד רטוריקה להרתעה בלבד, אין משחקי פוקר דיפלומטיים — והכי חשוב: אין כבר זמן.

מקורות ביטחוניים בארה״ב ובישראל מציירים תמונה אחידה: המהלך מול איראן עבר מהשלב הדיפלומטי לשלב המבצעי. והמשמעות פשוטה יותר מכפי שמקובל להודות בפומבי: תהיה תקיפה.

מפתחות המערכה: מה השתנה הפעם?

שלושה גורמים יוצרים את “נקודת האל-חזור”:

1. החלטת הנשיא טראמפ להחזיר את ההבטחה הישנה:

“אני איש של המילה שלי מול האיראנים.”

בניגוד לנשיאים אחרים, טראמפ אינו בונה לעצמו יציאה אחורית. הבטחה שניתנה — מבוצעת. הצהרה שנחרטה — מתממשת.

2. הקריסה הבלתי הפיכה של איראן פנימה:

המחאות והקרע בתוך האליטה בטהרן הפכו את המשטר לפגיע יותר, לא יותר אגרסיבי. זהו רגע שהאמריקנים יודעים לזהות — וכבר ניצלו בעבר בעיראק, באפגניסטן ובלוב.

3. פריסת מטוסי הקרב החמקנים B-2 למזרח התיכון:

וכאן מגיע השינוי הגדול:

ה-B-2 אינו נכנס לזירה כדי “לשדר נוכחות”.

הוא נכנס כדי לבצע משימה שהוגדרה מראש:

פגיעה ביכולות גרעין, בפלטפורמות טילים, ובאתרים תת־קרקעיים שקשה לפגוע בהם בכל מטוס אחר בעולם.

ישראל נקראת לדגל — דיונים חשאיים ותרגום מודיעיני

בירושלים הוזעקו הלילה גורמים בכירים לדיון ביטחוני דחוף.

על השולחן:

• שיתוף מודיעין והערכת מטרות

• שילוב יכולות חיל האוויר הישראלי

• ניהול זירה צפונית מול חיזבאללה

• הרכבת “מטריית הגנה” רב־שכבתית

• היערכות לירי אסטרטגי מטהרן בתגובה

ישראל מבינה היטב מה המשמעות:

איראן לא תתמודד עם התקיפה בזירה אחת בלבד.

היא תנסה להדליק את גזרת לבנון ולהשתמש בחיזבאללה כזרוע הגרילה הארוכה שלה.

ולכן בדיוק — וושינגטון לא תוותר על ירושלים

אין שום מדינה אחרת בעולם — כולל בריטניה — שיש לה:

✔ מודיעין בעומק הזירה

✔ יכולת תקיפה מדויקת

✔ ניסיון מבצעי מול מטרות איראניות

✔ יכולת ליירט טילים בליסטיים בתרחיש אמת

ארה״ב מבינה את זה. ישראל מבינה את זה.

טהרן מבינה את זה יותר מכולם.

הפנייה האיראנית למו״מ — לא אות להסדיר, אלא אות לפאניקה

הפרטים שהתפרסמו הלילה בארה״ב על כך שאיראן פנתה לפתוח במשא ומתן על הסכם גרעין חדש אינם מצביעים על רגיעה, אלא להיפך:

זהו ניסיון אחרון להרוויח זמן ולדחות את המועד.

זו אינה הפעם הראשונה שהאיראנים מבצעים את התרגיל הזה.

ההבדל היחיד הוא שהפעם — טראמפ הפסיק להיות פראייר.

המסר מהבית הלבן ברור, חד וחד־משמעי:

“יתכן שניפגש איתם. יתכן שנצטרך לפעול לפני שתהיה פגישה.”

התרגום לעברית פשוטה:

המו״מ לא יעצור את המבצע.

הבנה מודיעינית חדשה: תקיפה היא לא “אפשרות” — אלא תוצאה

בקרב גורמי מודיעין מערביים כבר לא שואלים “האם תהיה תקיפה?”

השאלה היחידה על השולחן היא:

מתי?

והשאלה המשנית:

מה יהיה היקף המטרות?

בין האפשרויות שנבחנות:

🔶 פגיעה באתרי העשרה ובאתרי צנטריפוגות

🔶 פגיעה במערך הטילים ארוכי־הטווח

🔶 חיסול או שיבוש של מערך הייצור התת־קרקעי

🔶 פגיעה במערך האלקטרוני והלוגיסטי

🔶 פגיעה בנכסים של משמרות המהפכה מחוץ לאיראן

ומה המשמעות האזורית?

אם אכן יינתן האות — המזרח התיכון יחווה לראשונה מאז 2003 מלחמה כירורגית מודרנית מלאה:

• חמקנים

• תצפיות לווייניות

• לוחמה אלקטרונית

• שיבוש GPS

• פגיעה בסייבר

• מבצעים נלווים בים האדום, סוריה ועיראק

לא מדובר ב”מלחמה של טנקים”.

זהו מבצע על כלוב זהב של פיזיקה ואלקטרוניקה.

המסקנה: הפעם הספירה לאחור אמיתית

ההבדל מהמבצעים הקודמים פשוט:

הפעם המערב לא רוצה הרתעה — הוא רוצה תוצאה.

ולכן רבים בסביבת המודיעין האמריקנית מגדירים את המצב במילים שהופיעו גם אצלנו מוקדם יותר:

“התקיפה בלתי נמנעת.”

והפעם — המשוואה פשוטה:

🔸 אין חלון זמן

🔸 אין אמון במשטר

🔸 אין כוונה לוותר

🔸 ואין נשיא שמפחד לבצע

בסיום — הבהרה חשובה לקוראים

איראן יודעת זאת.

ישראל יודעת זאת.

וושינגטון יודעת זאת.

ובדיוק כפי שנכתב אצלנו הבוקר:

“טראמפ הוא איש של המילה שלו.”

