תדהמה בריאל מדריד – המאמן צ’אבי פוטר בבושת פנים בעיקר כי לא הסתדר עם הכוכבים

232 ימים בלבד זה כל מה שהחזיק מעמד אחד מסיפורי הקיץ הגדולים של הכדורגל האירופי. אתמול (שני) התקבלה ההודעה הרשמית: צ׳אבי אלונסו פוטר מאימון ריאל מדריד, יממה בלבד אחרי ההפסד 3:2 לברצלונה בסופרקופה בסעודיה — משחק שהיה אמור לשמש כנקודת מפנה, והפך לרגע שמתועד כקו שבר.

מה שהחל עם ציפייה עצומה במדריד — הסתיים בתחושת ריק שהדהדה בעמודי המערכת של התקשורת הספרדית. היום כבר ברור: זו הייתה קדנציה שלא המריאה מעולם. הסיבה היא גם העומס הנפשי, הפציעות אבל הסיפור הוא ההתנתקות מהחדר ובמילים אחרות צ’אבי הסתכסך עם הכוכבים וסולק.

על פי דיווחים ב־AS וב־Marca, שורה של סימנים מוקדמים הצטברו בשבועות האחרונים:

✓ עומס נפשי מתמשך

✓ כושר גופני ירוד של הקבוצה

✓ ריבוי פציעות בעמדות מפתח

✓ התרחקות מצעירים ומוותיקי החדר כאחד

✓ חוסר אמון גובר בהנהלה ובעיקר הכוכבים לא בבלו אותו מהרגע הראשון.

הגורם שהכריע את הקערה על פיה היה דווקא זה האחרון: הנהלת ריאל לא האמינה כבר שצ’אבי מחזיק יכולת להוביל שינוי.

במילים של אחד מהעיתונאים המזוהים עם המועדון:

“בשלב מסוים אף אחד כבר לא חשב שהשינוי יבוא ממנו — וזו נקודה שמאמן בריאל לא יכול לשרוד בה.”

הסופרקופה — הטיפה ששברה את הזכוכית

המשחק בסעודיה היה הפוך מהתסריט שהנהלת ריאל פיללה לו.

הקבוצה נראתה כבדה, איטית ובעיקר — חסרת רעיון.

בריאל יודעים: מותר להפסיד לקלאסיקו.

אסור להיראות חסר חיים.

הפוטנציאל ההתקפי של ויניסיוס, רודריגו, בלינגהאם וחבריהם כמעט ולא מומש, והפער בין “הפרויקט שנבנה בקיץ” לבין המציאות על הדשא — הפך בלתי ניתן לכיסוי תקשורתי.

החדר נגד המאמן — או המאמן נגד החדר?

פה נכנסים הפרטים שחשובים באמת. במדריד מדווחים על ריחוק אישי בולט בין אלונסו לבין מספר שחקני עמוד שדרה, כולל שמות שמוחזקים כ“מנהיגי חדר” — מה שתמיד היה מנגנון כוח בריאל.

במודל של ריאל, המאמן חייב להחזיק לפחות שני דברים כדי לשרוד:

שליטה בחדר ההלבשה גיבוי מלא מההנהלה

אלונסו איבד את שני אלו בו זמנית.

בנקודה הזו, ההיסטוריה מלמדת: בריאל אין המתנה “לראות לאן זה הולך”.

מחליפים.

ארבלואה נכנס — ומקבל סיטואציה מלאה מוקשים

מי שקיבל את המפתחות הוא אלברו ארבלואה — שחקן עבר אהוב, בן בית, עם היסטוריה של נאמנות מוחלטת למועדון ולפירמידה שמעליו.

כבר מחר (רביעי, 22:00) הוא עולה לגביע מול אלבסטה — משחק שמתחיל רצף צפוף, כמעט אכזרי:

🔸 גביע המלך

🔸 ליגה

🔸 ליגת האלופות

🔸 ולפניו — חדר הלבשה שבטוח לא עבר עליו חודש פשוט.

הצד המעניין: ריאל בחרה לא במאמן־על זמין, אלא בדמות “מתקנת” שנועדה לייצב, לחבר ולכבות שריפות רגעיות.

במילים אחרות — המהלך טקטי, לא אסטרטגי.

ברצלונה תופתע? ממש לא

בסביבת ברצלונה קיבלו את ההודעה בשילוב של חצי חיוך וחצי הבנה עמוקה.

הסופרקופה בסעודיה כבר הפך לזירה שבה ברצלונה “שוברת מראים” לריאל בשנים האחרונות. הפעם היא לא רק לקחה תואר — היא פיצלה פרויקט של היריבה.

ואם יש משהו שצ’אבי (המאמן) אמר אחרי המשחק ונותר תלוי באוויר — זה המשפט:

“מי שחושב שריאל במשבר — לא מבין מה זה ריאל.”

כנראה שהוא ידע בדיוק מה נאמר לו מאחורי הקלעים.

ואיפה האוהדים? חלוקים כהרגלם

התגובות בטוויטר הספרדי ובקולות האוהדים מתחלקות לשלושה מחנות קלאסיים:

“נחפזתם מדי” — מאמינים שטעויות קורות ושצריך זמן לפרויקט. “הבעיה הייתה כתובה על הקיר” — לא קנו את הפרויקט מלכתחילה. “החדר הכריע” — כל מי שמכיר את ריאל מבפנים יודע שזה המפתח.

והשאלה הגדולה — מי הבא בתור?

התקשורת כבר רצה קדימה עם הרשימה הרגילה, אבל הפעם הספקולציות מעניינות:

✓ זידאן — תמיד על השולחן, אבל רק אם הוא רוצה.

✓ ראול — בן בית, כמו ארבלואה אבל מדרגה מעל.

✓ מוריניו — האיש שיודע להחזיר סדר, אבל המחיר גבוה.

✓ האופציה האיטלקית — תמיד צצה.

✓ הפתעה מחו״ל — כי ריאל אוהבת הפתעות.

עניינית — הסיפור כאן רחב יותר

מי שמסתכל קדימה רואה שהשוק האירופי זז שמאלה־ימינה במהירות:

● צ’לסי בונה מחדש

● יובנטוס מתאוששת

● ליברפול משנה מודל

● באיירן עצבנית

● פס״ז מחפשת זהות

● וברצלונה מקווה שדור צעיר יחזיר עידן

ריאל בשנים האחרונות הוכיחה שהיא יודעת לעבור מיני־רעידות אדמה. הפעם הסיפור יותר פסיכולוגי מאשר כדורגל.

ריאל הוא מועדון שאוכל מאמנים לארוחת בוקר אבל בונה אימפריות לעשור לאחר מכן.

הסיפור של צ׳אבי אלונסו הוא אולי כישלון אישי —

אבל הסיפור של ריאל מסתכל 30 משחקים קדימה, לא אחורה.

