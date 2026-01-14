גלובוס הזהב: הכתרות מפתיעות ועקיצות על גבול השערורייה

⭐ גלובוס הזהב 2026 — הוליווד מתעללת בכוכביה ומתעצמת על עצמה בשידור חי. פחות נוצץ — יותר סכינים. הרבה יותר סכינים.

טקס גלובוס הזהב ה-83 שנערך אמש הפך השנה לא רק לטקס פרסים, אלא למופע אכזרי במיוחד של חברה שמאבדת שיווי משקלה. בהשראת משטר טראמפ מצד אחד וממשאני מהעבר האחר אמריקה היא זירת מאבק על זהות, על שיח, על מי קובע מה מותר לצחוק עליו ומה אסור להגיד מול מצלמה.

ולמרות שגלובוס הזהב תמיד היה זירת עקיצות — השנה זו הייתה זירת ניסויים פסיכולוגית.

🎤

ניקי גלייזר פתחה חזית מול הרשת ששידרה את הטקס. זו סטנדאפיסטית שהגיעה השנה עם מוניטין של “לא מפחדת לגעת בחוטי חשמל חשופים” — פתחה את הערב בלי לחכות לשנייה אחת.

הפתיחה שלה באנגלית הייתה:

“Welcome to CBS… or as you probably call it — BS News!”

התרגום לעברית:

🟥 „ברוכות וברוכים הבאים ל-CBS… או כמו שאתם קוראים לזה בדרך כלל — חדשות בולשיט״

והחדר שאף אוויר.

לא מדובר בעוד בדיחה על חדשות — אלא עקיצה פוליטית על אמון הציבור בתקשורת והרייטינג הקורס של CBS מאז פרישת נורה או׳דונל.

גורם בהפקה אמר ל-Variety:

“זו הייתה בדיחה ש-CBS לא אהבו, אבל הבינו שאין טעם לצנזר — זה היה חלק מהדיל.”

והיא לא עצרה שם.

🎯

מי קיבל בראש? כולם. כולל מתים. כולל חיים. כולל טראמפ.

גלייזר ירתה לכל הכיוונים:

✓ על אפשטיין:

“אפשטיין יכול היה למלא כאן שולחן שלם של מוזמנים. אל תדאגו — אולי הוא כבר עשה את זה.”

✓ על ליאונרדו דיקפריו:

“הסיבה שדיקפריו אוהב בנות מתחת ל-25 זה פשוט: אחרי גיל 25 הן כבר קוראות את החוזים.”

✓ על ״תרבות הביטול״:

“אתם לא מבוטלים — אתם פשוט לא מעניינים.”

חלק מהקטעים האלה נחתכו מהשידור, וחלק מהם שודרו באופן חלקי בלבד.

והנה הפרט שהבטחת לקבל: מה שנחתך הוקרן בפועל אצל הווארד סטרן יום אחרי.

במיוחד הקטע על טראמפ:

“הבחירה בין טראמפ לבין הוליווד היא בין איש עם תסביך אלוהים לבין תעשייה עם תסביך אלוהים. תבחרו מה שאתם רוצים — האגו מנצח בכל מקרה.”

הקטע הזה לא עבר את מחסום CBS.

גלייזר סיפרה אצל סטרן:

“אמרו לי שזה ׳לא אחראי׳ בשעה ראשונה של פריים־טיים. חשבתי שהם צוחקים. They weren’t.”

🏳️‍⚧️

וונדה סייקס: הרגע שכבש את כל הרשת

ואז הגיע רגע שאף יחצ״ן בהוליווד לא חזה.

וונדה סייקס עלתה להעניק פרס על סטנד-אפ הטוב ביותר.

הזוכה: ריקי ג׳רבייס — שלא טרח להגיע.

סייקס לקחה מיקרופון והודתה בשמו:

“תודה לאלוהים… ולקהילה הטרנסית!”

הקהל היה בהלם.

הסאבטקסט היה ברור לחלוטין:

🟥 זו לא מחווה — זו עקיצה.

כי ג׳רבייס הואשם בעבר בטרנספוביה בעקבות הבדיחות שלו ב-Netflix ובמונולוגים נגד “הפוליטיקה של הזהויות”.

בתוך שעה אחד — הווידאו הפך ל-35 מיליון צפיות בטיקטוק.

🔫

מרק ראפאלו הפך את השטיח האדום לזירת ירי

ראפאלו הופיע עם סיכה שחורה על החליפה.

הכתבים שאלו מה זה.

והוא ירה בלי פילטר:

“זו מחווה לאישה שנורתה למוות על ידי סוכן ממשלתי. אנחנו אמורים להיות חברה מתקדמת — ואז קורה לנו הדבר הזה?”

כששאלו על טראמפ הוא סיים:

“אני חושב שכרגע הוא האדם הכי גרוע בעולם.”

זה לא נאמר בצחוק.

זו הייתה אמירה של אדם שמבין שהקהל שלו יודע לחשב בדיוק כמה היא תעלה לו בקופות.

🎼

המלחינים מתקוממים: ‘בלי מוזיקה אין קולנוע!’

כמה ימים לפני הטקס הודיעה ההפקה שפרס המוזיקה יועבר לשידור מקוון ולא לשידור חי.

וכאן נכנס הנס צימר, שאמר:

“אתם יודעים למה אתם זוכרים את ‘גלדיאטור’? לא בגלל החרבות — בגלל התווים.”

השורה הפכה לוויראלית.

אולפנים לחצו.

האקדמיה קיפלה זנב.

הפרס הוחזר לשידור חי.

🏆

הזוכים — בשקט, בצל הקרב

מאחורי כל זה היו גם פרסים.

הגדול שבכולם:

🎬 “Hamnet” — האמנט

(דרמה היסטורית תודעתית על אולם הפונדק שבו שייקספיר קבר את בנו)

בקומדיה:

🎬 “One Battle After Another” — קרב אחר קרב

סרט מאחורי הקלעים של הוליווד שהפך להיות בדיוק על הוליווד.

הסדרות שחנקו את המסך:

📺 “The Pitt” — הבור

📺 “The Studio” — האולפן

📺 “Adolescence” — התבגרות

אבל שוב — זה לא היה לב הערב.

הערב היה על העתיד של התודעה האמריקנית.

🧠

הניתוח: הוליווד ניסתה לחזור לשלוט בשיחה — וההחזרות התחילו לעשן

ב-2018-2023 הערך התרבותי של הוליווד צנח.

הטיקטוק, היוטיוב והפודקאסטים חטפו לה את המונח “שיחה ציבורית”.

גלובוס הזהב 2026 היה הניסיון הברור:

🟣 להחזיר את הוליווד למרכז השיחה

🟣 לשחק על הגבול בין אומנות לפוליטיקה

🟣 ולבדוק האם עדיין מותר להיות מצחיקים

התשובה:

מותר — אבל במחיר.

🟥 חתימת ״עניין מרכזי״

העולם אולי מתפרק סביבנו — אבל הוליווד לפחות מנסה לסדר את הבלגן עם סרקזם, סיכות, וג׳רבייס שלא מגיע לקבל פרסים.

