הדרבי התל אביב הגדול: טוב שיש לנו את ספיר ברמן

הערב (רביעי, 20:30) בלומפילד הופך שוב למרכז העצבים של הכדורגל הישראלי: הפועל תל אביב מארחת את מכבי תל אביב בשמינית גמר גביע המדינה, משחק אחד על הכול – עולים לרבע הגמר או הולכים הביתה. המשחק ינוהל באמצעות המשרוקית של ספיר ברמן וזה הציוות הכי טוב שאיגוד השופטים יכול להציע לקראת מפגש הנוק־אאוט הטעון בין שתי היריבות הגדולות.

לצדדים ברור: זה לא עוד דרבי ליגה “שאפשר לתקן אחר כך”. שמינית גמר הגביע היא משחק נוק־אאוט קלאסי: 90 דקות, ואם צריך הארכה ופנדלים – המודחת מסיימת את מסע הגביע שלה כבר בינואר. עבור שתי התל-אביביות, בעונה של עליות וירידות, גביע המדינה הוא גם תואר ריאלי וגם חמצן תדמיתי מול הקהל.

במכבי יודעים שאיבוד גביע מול היריבה העירונית יוגדר אסון ספורטיבי. בהפועל מבינים שניצחון על מכבי – ועוד בגביע, בבית, מול בלומפילד מלא – יכול להפוך עונה טובה לדהירה אמיתית קדימה.

בלומפילד רועש, המשטרה מתקפלת מהאיסור על אלכוהול

האווירה מסביב למשחק כבר ימים של “על אש גבוהה”. אחרי שבמשטרה הודיעו תחילה על איסור מכירת אלכוהול באזור בלומפילד לקראת הדרבי, הגיעה אתמול נסיגה רשמית: האיסור בוטל “לאחר בחינת מכלול השיקולים המבצעיים והמודיעיניים”, כך הודעת מחוז תל אביב.

המשמעות: האזור סביב האצטדיון יחזור להיראות כמו דרבי קלאסי – פאבים, דוכנים, מפגשי אוהדים משני הצדדים – אבל עם נוכחות משטרתית כבדה מאוד, יחידות אבטחה, מצלמות ומוקדי פיקוח. במשטרה לא מתכוונים לוותר על שליטה בשטח, רק לרכך את האיסור שנתפס כדרמטי מדי.

ספיר ברמן על הקווים, ה־VAR מחכה לרגעי המחלקת

על הדשא – 22 שחקנים, על הקווים – צוות שיפוט שיידרש לעמוד בלחץ הכי גבוה שיכול להיות בכדורגל הישראלי:

שופטת ראשית: ספיר ברמן

קוונים: לואי ואהבה, רועי חסן

VAR: דניאל בר נתן, עידן ברנשטיין

שופט רביעי: עידן לייבה

אחרי לא מעט מחלוקות שיפוט בדרבים האחרונים, שני המועדונים יגיעו רגישים לכל שריקה. חדר ה־VAR צפוי להיות משמעותי במיוחד – החל מפנדלים גבוליים ועד לשערים שייקבעו על חודו של סנטימטר.

מכבי תל אביב: חוזרים לכושר, מחזירים כוכבים

בצד הצהוב מגיעים לדרבי אחרי תקופה של התייצבות במומנטום: ניצחון ליגה על בני סכנין ותחושה שהקבוצה מתחילה להזכיר שוב את מכבי הדורסנית שהתרגלנו לראות בעונות האליפות האחרונות.

החדשות הטובות מבחינת המאמן הן חזרתם לאימונים של שני שחקני מפתח – דור פרץ וקמארה. שניהם, אם יפתחו, עלולים לדחוק לספסל את בן חמו ואנרדה, ולתת למכבי מרכז שדה פיזי, אגרסיבי ומנוסה יותר, שמתאים בדיוק למשחקים מסוג הדרבי.

מכבי מגיעה גם עם יתרון היסטורי ברור בדרבים האחרונים:

0:3 למכבי

2:4 למכבי

0:5 למכבי

ועוד 0:0 אחד שהפועל בעיקר נשמה בו לרווחה

המספרים האלה לא רק יושבים להפועל בראש – הם גם מכניסים את מכבי לעימות הזה כמי שמורגלת לנצח את היריבה העירונית, לעיתים בהפרשים משפילים.

הפועל תל אביב: קבוצה בעונה טובה שמחפשת הצהרת כוח

מול זה עומדת הפועל תל אביב של העונה האחרונה – קבוצה שנבנתה מחדש, מינפה מומנטום, ורשמה בחודשים האחרונים רצף תוצאות מרשים:

3:3 דרמטי מול הפועל חיפה בחוץ

1:0 על אשדוד

3:0 על אשדוד במשחק קודם

3:1 על בני ריינה

4:0 על הפועל פתח תקווה

ועוד לא מעט משחקים שבהם ההתקפה האדומה נראתה משוחררת, רעבה ואפקטיבית.

הפועל מגיעה לדרבי הגביע לא כקבוצת תחתית נאיבית, אלא כמי שמחפשת “שבירת תקרה”: לנצח את מכבי במשחק גדול, על במה גדולה, ולשגר מסר לכל הליגה שהעידן החדש בבלומפילד הוא לא סתם סיסמה.

הקרב הטקטי: קצב גבוה של הפועל, איכות וסגל עמוק של מכבי

על הנייר, אפשר לדמיין את התסריט כך:

הפועל תנסה למשוך את המשחק לקצב גבוה, לחץ על יוצאי ההגנה של מכבי, מאבקים בכל דקת משחק ואגרסיביות באמצע. הקהל האדום דוחף ל”טירוף של 90 דקות”.

מכבי מצידה תרצה להשליט את הכדורגל שלה – שליטה בכדור, ניצול איכות על הספסל, סבלנות, ואז נעיצת עקיצות מדויקות ברגעים שבהם ההגנה האדומה מאבדת ריכוז.

לא פחות חשוב: עומק הסגל. מכבי יכולה להרשות לעצמה להוציא מהספסל חלוץ בכיר או שחקני כנף שמסוגלים לשנות משחק. בהפועל, כל חילוף הוא הימור גדול יותר – שינוי מערך, שינוי קצבים, ואובדן אפשרי של האיזון שדחף את הקבוצה קדימה בחודשים האחרונים.

מלחמת עצבים: הדרבי כמבחן אישיות

מעבר לטקטיקה, הדרבי הזה הוא קודם כול מבחן עצבים:

האם מכבי יודעת להתמודד עם תסריט שבו היא נקלעת לפיגור מוקדם מול 25 אלף אוהדים אדומים בטירוף?

האם הפועל מסוגלת לא להישבר אם היא סופגת ראשונה – ועוד משער טיפוסי של מכבי בדקה “מכבי-תל-אביבית” קלאסית?

ההיסטוריה מלמדת שבדרבים רבים האחרונים, ברגע שמכבי פתחה יתרון, המשחק התפרק. הפועל תצטרך להוכיח הערב שהיא קבוצה בוגרת יותר, שמתמודדת גם עם סטירות פנים, לא רק עם רגעי מומנטום.

הקהל – שחקן נוסף, האבטחה – על קצה העצבים

ביציעים צפויה חוויה של “משחק על החיים”: טקסים, דגלי ענק, שירי שנאה הדדיים, והתחושה שכל תיקול באמצע המגרש הוא עניין של יוקרה עירונית, לא רק של כדורגל.

המשטרה, שכבר ספגה ביקורת על התנהלות באירועי ספורט קודמים, יודעת שכל פיצוץ קטן ביציעים או מחוץ לאצטדיון הופך מייד לסרטון ויראלי. לכן פריסת הכוחות סביב בלומפילד תהיה צפופה, חונקת כמעט, כולל חסימות, סריקות, וחיפוש אחר “מדליקי גפרורים” פוטנציאליים משני הצדדים.

ומה זה אומר על המשך העונה?

למכבי, ניצחון בדרבי גביע יכול לייצב סופית את הנרטיב: “חזרנו לשלוט בעיר, אנחנו ממשיכים לרוץ על כל התארים”. הדחה מהגביע – במיוחד מול הפועל – עלולה לפתוח מחדש את כל סימני השאלה: סגל, מאמן, בנייה לעונה הבאה.

להפועל, ניצחון על מכבי במשחק נוק־אאוט בבית יכול להפוך את קמפיין 2025/26 מעונה טובה לעונה בלתי נשכחת. הדחה – במיוחד אם תגיע אחרי משחק חד-צדדי – תחזיר את האדומים למקום המוכר מדי של “כמעט”, עם טעם מר בפה על ההזדמנות שהוחמצה.

שורה תחתונה

בלומפילד מלא, אווירה של פיינל-פור כבר בינואר.

משחק נוק־אאוט על כרטיס לרבע הגמר.

מכבי מגיעה עם יתרון איכות וסגל עמוק, הפועל עם מומנטום, ביטחון וקהל רעב.

המשטרה מחזירה את האלכוהול, אבל מעלה את רמת הכוננות.

וכל זה בתוך דרבי תל-אביבי שמזמן לא נראה כל כך טעון, צפוף ומכריע לעונה של שני המועדונים.

״עניין מרכזי״