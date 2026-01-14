כך מצליחים מומחי הסייבר האיראני בסיוע סיני לנטרל את לווייני האינטרנט של מאסק — ומה המשמעות לישראל לקראת סבב הלחימה הקרוב

העימות בין איראן לבין לווייני התקשורת של אילון מאסק חצה השבוע קו אסטרטגי חדש: במקום להסתפק בצנזור, חסימות אינטרנט ומעצרים — המשטר האיראני הצליח לבצע שיבוש אפקטיבי לסטארלינק ברמה שמנעה תקשורת עצמאית של מפגינים ומורדים בתוך המדינה. מדובר בתקדים טכנולוגי בעל משמעות צבאית ישירה, כולל לישראל, על רקע ההתקרבות לסבב עימות אזורי בהובלת איראן ושלוחותיה.

עד כה, הדוקטרינה המקובלת הייתה שלתשתית לוויינית מבוזרת אין כמעט יכולת שיבוש מהקרקע, ודאי לא מצד משטר מבודד ללא גישה למערכות מערביות. השבוע נפרץ הקונספט: יחידות הסייבר והל״מ (לוחמת מידע) של איראן הצליחו לא רק להפריע — אלא לנטרל את יכולת הגישה של אזרחים איראנים לשירותי סטארלינק באזורים קריטיים בערים הגדולות.

מאסק ברחבי העולם: איך אדם אחד שינה את מאזן הכוח הדיגיטלי

כדי להבין את גודל האירוע באיראן צריך להבין קודם את המפלצת שמולה היא ניצבת:

אילון מאסק איננו עוד בעלים של חברה טכנולוגית — הוא הפך בתוך פחות מעשור לשחקן שכמעט אף מדינה בעולם לא יכולה להתעלם ממנו.

להלן 7 זירות שבהן מאסק כבר שבר סדרי עולם:

1. אפריקה — אינטרנט בחינם לאזורים שאין בהם מדינה

בעשרות מדינות באפריקה סטארלינק הפך לתשתית היחידה שמאפשרת:

✔ בתי ספר ובלוגרים לצאת לאוויר העולם

✔ רופאים בכפרים לתקשר עם בתי חולים

✔ עסקים קטנים לעבוד מול בנקים מחו״ל

כל זה בלי אינטרנט ממשלתי, בלי חברות תקשורת ובלי מתווכים.

מדינות שלמות תלויות בו. חלקן רואות בו מקור הצלה, אחרות חוששות מתלות קיומית באיש אחד.

2. אוקראינה — הפיכת מלחמה מודרנית לבלתי ניתנת לשיתוק

כשפוטין כיבה לאוקראינה את התקשורת בתחילת הפלישה, סטארלינק הציל את השרשרת המבצעית.

המערכת שימשה ל:

✔ תיאום כוחות בזמן אמת

✔ הפעלת מל״טים

✔ הזרמת וידאו מהחזית

✔ דיווח למערב

✔ ניהול העורף

זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה מלחמה מתנהלת עם אינטרנט בלתי-ניתן לשיבוש של צד אחד בלבד.

מאסק סיפק אותו — וכולם למדו.

אפילו הצבא האמריקני הודה רשמית:

“ללא סטארלינק, אוקראינה הייתה נופלת תוך שבועות”

3. עזה — אינטרנט הומניטרי

לראשונה, שירות לווייני הפך לחלק ממערכה אזרחית־הומניטרית. סטארלינק הוצא מקומטות השימוש כדי לאפשר:

✔ תקשורת רפואית

✔ תיאום בין ארגונים

✔ דיווח בינ״ל

אפילו כוחות ה־IDF השתמשו בחלק מהמועדים לצרכים טקטיים.

4. איראן — ניסיון ההפעלה הקודם שכמעט שבר את המשטר

בגל ההפגנות הקודם מאסק הודיע בחשבון האישי שלו:

“Starlink is active in Iran”

זו הייתה מכה למשטר. מפגינים העלו סרטונים בזמן אמת, דבר שהביא ללחץ בינלאומי אמיתי.

המשטר למד את הלקח: הפעם לא עוד.

5. אמריקה הלטינית — עקיפת ממשלות

בברזיל ובמקסיקו סטארלינק הפך לחמצן אזרחי באזורים שחברות התקשורת נטשו.

מאסק הפך לגורם שאינו ניתן להרחקה — מי שמנסה לחסום אותו נחשב אויב הציבור.

6. אסיה — הצעת הצלה למיעוטים מדוכאים

סטארלינק הוצע לרוהינגים בבנגלדש, לכפרים בטיבט ולמקומות אחרים שבהם ממשלות חונקות אינטרנט לפעמים בכוונה.

שם נוצרה הבנה: אינטרנט כבר אינו מוצר — אלא זכות עוקפת-מדינות.

7. והדבר הכי חשוב — מאסק הפך את ארה״ב למונופול דיגיטלי חדש

פעם אמריקה שלטה בנפט.

היום היא שואפת לשלוט ב־רוחב הפס.

סטארלינק הוא לא חברת תקשורת — הוא חיל לווייני פרטי.

העולם הבין. איראן הבינה עוד יותר.

אז איך איראן הצליחה לבלום את מאסק — אפילו זמנית?

התשובה מורכבת משלוש שכבות:

שכבה 1: איראן איננה לבד — היא עומדת על הכתפיים של סין

סין היא שם הקוד האמיתי כאן.

סין היא:

✔ מעצמת GNSS

✔ מעצמת האזנה

✔ מעצמת DPI

✔ מעצמת Censorship-as-a-Service

המשטר האיראני נכנס בשנים האחרונות למסלול שבו סין משמשת מדריך דיגיטלי לעריצויות.

סין סיפקה לאיראן:

חומרה

תוכנות שליטה

מרכזי ניטור

מודולי סייבר

ייעוץ טקטי

וזה רק מה שידוע.

במילים פשוטות: איראן קנתה את הטירנות הדיגיטלית של סין.

שכבה 2: איראן פיתחה יכולת התקפית עצמאית

בניגוד לדימוי, איראן איננה רק “מעתיקה”.

היא מפתחת יכולות משל עצמה בתחום:

✔ האלקטרומגנטיקה

✔ שיבוש RF

✔ סייבר מערכתי

✔ SIGINT

✔ שיבוש מערכות ניווט

זה לא מקרי. היחידות שמפעילות זאת הן אותן יחידות שירו את המל״טים לעומק ישראל.

המודל הוא מודל רוסי־סיני־איראני.

שכבה 3: מאסק לא בנה את סטארלינק למלחמה מול עריצות מתוחכמת

זו האמת החשובה:

סטארלינק נולד כדי לעקוף ביורוקרטיה — לא כדי לנצח מדינה דורסנית מתוחכמת.

איראן היא המדינה הראשונה שביצעה את המעבר מ:

צנזורה >> ביטול שכבת תקשורת חוץ-מדינתית

זו רמה אחרת.

והשורה שמדאיגה את צה״ל

אם איראן יודעת לנטרל סטארלינק לפני מלחמה —

היא ודאי תנסה לנטרל מערכות תקשורת צבאיות ישראליות בזמן המלחמה.

המשמעות:

במלחמה הבאה לא בטוח שנראה את ישראל משדרת סרטים מהחזית לטוויטר תוך 12 שניות.

וזה כבר שינוי אסטרטגי בזירה התודעתית־גלובלית.

ולסיום בסגנון עניין מרכזי

מאסק הפך את האינטרנט לנשק.

איראן הפכה את השיבוש לנשק נגדי.

וסין היא זו שמחייכת מהיציע.

המלחמות הבאות לא יוכרעו רק בחרבות ופלדה —

אלא בשאלה מי יצליח להדליק את המצלמה — ומי יצליח לכבות אותה.

