כלכלת איראן היתה אמורה לכאורה להרוויח בענק מהמלחמה בישראל, מהברית הגדולה שנרקמה עם סין ופוטין ומנתיבי מכירת הנפט החדשים. אבל בפועל קרה ההיפך הגמור והסיבה העיקרית היא תופעה מוכרת וקבועה במדינות טוטאליטריות ההופכות במהירות למושחתות ללא תקנה כשהאינטרסנטים שודדים את הקופת המדינה וההמון נותר נטוש וחסר תקווה.

זה בדיוק מה שהוביל את איראן למלחמה המיותרת במקום החזרה להסכם הגרעין וזה מה שקורה עכשיו בטורקיה של ארדואן. אם הדיקטטוריזציה הביביסטית תצליח – גם לישראל לא צפוי עתיד מזהיר שכן מדובר בתהליך סטיבי בלתי ניתן לעצירה: שוד הקופה הציבורית בידי מיעוט תאוותני ופראזיטי על חשבון הכלל הוא המתכון הוודאי לקריסה. אין ולו דיקטטורה אחת שנהגה כך ותוצאתה היתה אחרת מקריסה פנימית.

איראן היתה אמורה להיות אחת המרוויחות הגדולות מההיפוך הגלובלי נגד הדולר, מהברית הגלויה עם סין ורוסיה ומהזינוק הדרמטי במכירות הנפט שחצו את ה־1.5 מיליון חביות ביום. בפועל, בזמן שהממסד בטהרן חגג “עצמאות כלכלית” — הרחובות התפרקו, המטבע התרסק והמערכת המדינה איבדה שליטה על עצמה.

הפרדוקס מדויק: יותר נפט — פחות כלכלה.

ומעל זה מרחפת השאלה שכל משקיע אסייתי לוחש היום במסדרונות:

“איך זה שברית של סין־רוסיה־איראן לא מייצרת שיפור אלא קריסה?”

—

הסיפור: כלכלה שמתוכננת להחזיק משטר — לא להחזיק אזרחים

בשונה ממדינות אנרגיה רגילות, באיראן אין “ממשלה” שמנהלת כסף — יש משמרות מהפכה, מנגנוני צל, כיסי טרור, חסות דתית ו־מפל מפוצל של תקציבים שחורים.

הנפט לא הפך לחשמל, בתי חולים או חינוך — הוא הפך למימון:

✔ מיליציות בעיראק

✔ חיזבאללה בלבנון

✔ החות’ים בתימן

✔ הג’יהאד בעזה

✔ מערך גרעין

✔ מערך סייבר

✔ ומנגנוני דיכוי פנימיים

במדינות אחרות קוראים לזה “השקעה אסטרטגית”.

באיראן זה כניסה ל-overextension צבאי בזמן שהחברה עצמה צונחת.

—

ואז זה התרסק במספר אחד פשוט: הריאל

המדד האמיתי למצב איראן איננו דוחות הנפט — אלא מטבע ההמרה של העם.

הריאל האיראני נסחר כיום בשוק השחור באזורים שעברו את 600,000 ריאל לדולר, לעומת כ־10,000 לפני עשור.

זהו פיחות של מדינות שלא שורדות משבר — אלא נעלמות.

ביטוי פנימי שהפך ויראלי בטהרן:

“הריאל הפך לבדיחה — ואנחנו הפכנו לקהל.”

—

הזינוק שהפך לפיגוע חוזר: נפט, סין והאשליה

הנפט שימש כתחבושת — לא כפתרון.

סין אמנם קנתה, אבל:

✔ בהנחה של עשרות אחוזים

✔ בתשלומים עוקפי־דולר

✔ לעיתים במטבעות חליפין

✔ ובחלק מהמקרים תוך קיזוז חובות

✔ ובתמורה להשתלטות על תשתיות ונמלים

מי שחושב שזה “ברית אנטי־מערבית” — לא מבין סינים.

סין לא מצילה — סין ממתינה.

משפט יפה של דיפלומט אסיאתי השבוע:

“איראן חשבה שסין תחליף את ארה״ב. סין החליפה את איראן.”

—

ואז נכנס לזירה הפיל שניסה לעקוף את הפיל: רוסיה

רוסיה לא הביאה כסף — היא לקחה שווקים.

הביזיון הגדול:

גם רוסיה וגם איראן מצאו את עצמן מוכרות נפט בהנחה לאותם לקוחות: סין והודו.

זו מלחמת הנחות — לא מערכת גיאו־פוליטית.

ובזמן שטהרן חשבה שגילתה את הנוסחה שתשחרר אותה מסנקציות, היא הפכה ל:

“ספק אנרגיה במשטר הנחות עולמי”

—

ואז החברה קרסה — וזה החלק שאסור להתעלם ממנו

כל עוד יש אוכל — אין מהפכה.

אבל כשהעם לא יכול לחמם את הבית — שום משמרות מהפכה לא עוזרים.

הסטים הגדולים:

✔ מחירי מזון

✔ רפואה

✔ תרופות

✔ דיור

✔ חשמל

✔ תעסוקה

כולם עלו בקצב שהמשטר כבר לא מצליח לשקר עליו בתקשורת.

כאן נכנס הרגע שהעולם לא הבין בזמן:

ברגע שצעיר איראני מוותר על השאיפה לחיות — הוא מוכן למות.

ומאות אלפים יצאו לרחובות.

—

טורקיה רואה — והיא מזיעה

ועכשיו החלק שאתה דרשת — בצדק.

טורקיה היא דוגמה מקבילה — אבל בשפה אחרת.

ארדואן לקח לירה בריאה וגרם לה להתמוטט כמעט כמו אמון הציבור.

מי שבטורקיה מסתכל היום על איראן מבין את כללי המשחק:

“מי שמתעסק עם ישראל — מתעסק עם הכלכלה של עצמו.”

וזה כבר לא עוקץ ישראלי — זו תוצאה היסטורית.

לבנו של ארדואן, שמחמם מנועים לרשת את אביו, יש כתב אזהרה פתוח על השולחן:

חגיגות אנטי־ישראליות מביאות לייקים — אבל מכריעות מטבעות.

דווקא מדינות המפרץ, שהבינו את זה בזמן, עשו את המהלך ההפוך:

✔ התקרבו לישראל

✔ פתחו שווקים

✔ משכו הון

✔ והפכו נקודתית למעצמות פיננסיות

—

השורה התחתונה בסגנון ״עניין מרכזי״

איראן ניסתה להחליף את המערב בבייג׳ינג ומוסקבה — וקיבלה דיקטטורה כלכלית בלי רשת ביטחון.

טורקיה ניסתה להחליף את הדמוקרטיה בשלטון משפחה — וקיבלה לירה שעומדת בתור ללגלג על עצמה.

וישראל?

ישראל שוב מוכיחה דבר שהעולם מתקשה לעכל:

במזרח התיכון מי שמנסה למחוק את ישראל — מוחק את הכלכלה של עצמו אבל עם שמאפשר לשליט נערץ ככל שיהיה להרוס את יסודות השלטון הקיימים ולהכפיל הכל לצרכיו – זורע הרס בלתי הפיך. ראו – הוזהרתם.

