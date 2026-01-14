סופסוף אלבום חדש של מוריסי המעורר סערה ברוק העולמי המתוכחם

מוריסי חוזר — והעולם שוב נקרע בין הערצה להקאה: האלבום החדש שמבעיר את תרבות הפופ ב־2026

מוריסי הוציא אלבום חדש — ומיד נפתחה אחת הזירות התרבותיות המרתקות של העשור: האם הוא עדיין אחד הקולות האחרונים הגדולים של הרוק הבריטי, או אנכרוניזם שהעולם כבר היה אמור להשאיר מאחור. אין כמעט אזור ביניים. או שמתים עליו — או שמתעבים אותו.

בדיוק כמו תמיד.

—

“Without Music the World Dies” — אלבום שנאבק לצאת וניצח

שם האלבום החדש הוא Without Music the World Dies — פרויקט שמוריסי נלחם עליו במשך קרוב לשנתיים לאחר שחברות תקליטים סירבו להוציא אותו בטענה שאין לו “ערך מסחרי” בעידן המודרני. רק אחרי שהפרויקט נדד בין ארבע חברות שונות ותמיכה חלקית מצד מעריצים, האלבום יצא לבסוף בשותפות של לייבלים עצמאיים ומפיצים דיגיטליים.

האלבום מחזיר אל הליבה של מוריסי: חרדה, דקדנטיות מודרנית, חיפוש אחר יופי בתוך זרות מוחלטת, וכעס אלגנטי על העולם החדש. ההפקה של ג’ו קיקר מחזירה את האווירה של Vauxhall and I — גיטרות נקיות, מיתרים, חלל גדול ומלנכולי, וטון ווקאלי שמזדקן אבל מתחדד.

רשימת שירים חלקית:

• Without Music the World Dies

• The Night Came Suddenly

• A Child on the Pavement

• Cowboys from the End of the World

• My Life’s a Public Scandal

• London Doesn’t Need Me

• If That’s Progress Then Let It Burn

—

מבקרים מול קהל — הנתק ההיסטורי מתרחב

בבריטניה, The Guardian העניק לאלבום 2 כוכבים בלבד.

במקביל, The Telegraph העניק 4 כוכבים וכתב:

“מוריסי כותב כמו מי שמבין שהעולם מרסק את האנשים הרגישים.”

בארה״ב, Rolling Stone בחר שלא לכתוב ביקורת מלאה — מהלך שנתפס כהחרמה שקטה במרחב התרבותי.

אצל הקהל — הסיפור אחר לגמרי: באתרי מעריצים האלבום מדורג 8.2/10, ובספוטיפיי הגיע למקום 13 במצעד הרוק העולמי בשבוע הראשון.

—

דור Z מאמץ את מוריסי מחדש באופן המוזר ביותר

אחד האירועים התרבותיים המסקרנים הוא חזרתו של מוריסי דרך TikTok: דור שלא נולד כשהסמיתס התפרקו משתמש בשירים שלו כרצועת סאונד לקטעי בדידות, זרות וסצנות לילה.

שירים כמו:

• There Is a Light That Never Goes Out

• Everyday Is Like Sunday

• I Know It’s Over

חזרו להיות מבוקשים — לא בגלגלצ אלא בפורמט שבו בני 17 מעלים סרטון עם חלון גשם וכיתוב:

“This is what it feels like to be alive.”

—

מוריסי — תיאטרון רגשי מרוכז

מוריסי מעולם לא היה “סתם זמר”.

הוא היה — ועודו — מחזאי רגשי.

החומרים שלו מתעסקים בדברים שהעולם הרציונלי ניסה למחוק:

• אהבה לא הדדית

• חרדה

• זרות

• גועל מהחברה

• אירוניה

• דחייה

• ציניות עם חמלה

• געגוע לעולם שלא התקיים

האלבום החדש מצרף את כל זה כמו סכין מנתחים אלגנטית — איטית, חדה, חסרת פשרות.

—

הפוליטיקה — המקום שבו מדביקים עליו איקס

אי אפשר לנתח את מוריסי מבלי לגעת בפוליטיקה.

בין 2018 ל־2024 הוא הפך לדמות כמעט בלתי אפשרית בתרבות הבריטית־אמריקאית אחרי שהתבטא בנושאים של:

• הגירה

• לאומיות

• זהות

• תקינות פוליטית

• מגדר

• מוסר דיגיטלי

כתוצאה מכך הוא עבר רצף של ביטולים, החרמות והתקפות תקשורתיות.

וכמו שקורה רק לדמויות מסוימות — הביטול הפך אותו לטאבו תרבותי:

אסור לאהוב אותו בפומבי — אבל מותר לאהוד אותו בסתר.

ובינתיים — הכרטיסים אזלו.

—

הקונפליקט הגדול: האם זה בכלל רוק בעידן של אלגוריתם?

המוזיקה של 2026 נשלטת על־ידי:

✔ ויראליות

✔ לופים

✔ רפרטיביות

✔ אסתטיקת טיקטוק

✔ פופ חישובי

מוריסי בא מהכיוון ההפוך:

✔ טקסט ארוך

✔ אירוניה

✔ כאב

✔ תיאטרון

✔ ספרות

✔ זעם

הקונפליקט בין שני העולמות הוא הסיפור האמיתי מאחורי האלבום.

—

בישראל — מוריסי הוא חריג תרבותי

לקהל הישראלי תמיד היה יחס ייחודי לדמויות רוק אינטלקטואליות עם קוד רגשי מורכב.

הסמיתס הפכו כאן לתרבות תת־קרקעית באמצע שנות ה־90, ההופעות בארץ זכו לביקוש חריג, ואפילו הביטולים הרפואיים בשנים האחרונות הפכו את המיתוס לגדול יותר.

—

השורה התחתונה — למה זה עובד שוב

כי התרבות הפכה לחדר צעקות.

כי האלגוריתם הכריע את הרגש.

כי העולם הפך מהיר מדי, ציני מדי ורועש מדי.

ואז נכנס זקן בן 66, עומד בצד הבמה, ואומר:

“Without music, the world dies.”

והדבר המפתיע ביותר?

זו הפעם הראשונה מזה עשור שהעולם שוב מקשיב.

