איראן מאיימת לראשונה רשמית: נפגע בישראל ובאמריקה

בטהרן מאיימים הלילה במפורש לפגוע בישראל ובמורות אמריקניות ברחבי המזרח התיכון אם וושינגטון תצא למהלך צבאי שעל פי כל הסימנים הוא בלתי נמנע. העיכוב בתחילת המבצע נובע ככל הנראה בשל תנאי מזג האוויר.

בוושינגטון טראמפ נפגש עם יועציו הצבאיים ובוחן “אופציות חזקות מאוד”; הנשיא קרא לאזרחי איראן להמשיך בהפגנות בעולמה והבטיח שהפעולה הצבאית בדרך.

בישראל נערכות כל העת התייעצויות והיערכות אם כי טרם הוכרזה רשמית כוננות שיא. מי שמתכנן אירועים גדולים בזמן הקרוב מן הראוי שייערך בהתאם. מי שרוצה לצאת מהארץ או להגיע אליה טוב יעשה אם יזרז את החלטותיו ומהלכיו.

והמערב מגיעה הצהרה חריגה: הקנצלר הגרמני פרידריך מרץ מסמן בקול רם שהימים של המשטר החומייניסטי “ספורים”, ומצטרף לקונצנזוס מתגבש באירופה שהמשטר עלול שלא לשרוד את גל ההתקוממות הנוכחי.

האיום הישיר: “ישראל וכל בסיס אמריקני – מטרה לגיטימית”

בדיון בפרלמנט האיראני הזהיר יו״ר המג׳לס מוחמד באקר קאליבאף, לשעבר מפקד במשמרות המהפכה, כי אם ארה״ב תכה באיראן – “השטחים הכבושים וכל בסיסי ואוניות ארה״ב יהיו מטרה לגיטימית”.

זהו איום פומבי וברור, שנשען על ניסיון העבר: איראן כבר הוכיחה ב-2024 וב-2025 שהיא מסוגלת לשגר מאות טילים וכטב״מים לעבר ישראל, ולפגוע גם בבסיסים אמריקניים במפרץ.

ההערכה היא שגם החות׳ים עלולים לבצע שיגורים לעבר ישראל מהלך שיצדיק מבצעי הפצצות וחיסולים נרחבים ברחבי תימן.

וושינגטון: טראמפ מאיים, הפנטגון מציג מטרות

לפי דיווחי רויטרס וה”וול סטריט ג’ורנל”, טראמפ קיבל בימים האחרונים חבילת אפשרויות: מתקפות סייבר סודיות, הרחבת סנקציות – וגם אפשרות למכת אש צבאית נגד מטרות באיראן, מרמת תשתיות ועד מתקנים רגישים בטהרן.

על סיפון “מטוס אייר פורס 1” אמר הנשיא לעיתונאים:

“הצבא בוחן את זה, ואנחנו בוחנים כמה אופציות חזקות מאוד. ארה״ב עומדת מוכנה לעזור לעם האיראני”.

הפגישה הצפויה הלילה בין טראמפ למעגל הביטחוני המצומצם שלו, שבה תיבחן “מפת המטרות”, היא נקודת ההכרעה הקרובה ביותר שראינו עד עכשיו בין דיבורים למעשים.

התמונה בישראל: כוננות שיא וצפייה דרוכה בוושינגטון

על פי דיווחי רויטרס וגופי תקשורת נוספים, ישראל העלתה את רמת הכוננות לרמה הגבוהה ביותר – לא משום שהיא מתכננת יוזמה עצמאית, אלא בדיוק להפך: כדי להיות מוכנה לכל תרחיש שייוולד מהחלטה אמריקנית.

בימים האחרונים נערכו התייעצויות הדוקות בין ירושלים לוושינגטון. נתניהו שוחח עם מזכיר המדינה מרקו רוביו והציג, לפי גורמים ישראלים, תמונת מודיעין עדכנית על הזירה האיראנית, ועל הסיכונים וההזדמנויות שבמהלך אמריקני.

בפיקוד העורף אין בשלב זה הנחיות מיוחדות לציבור, אך גורמי ביטחון מבהירים שהצבא “ערוך לתרחישי הפתעה” וכי כל שינוי בהנחיות יועבר לציבור מיידית בערוצים הרשמיים.

הטבח באיראן: המספרים מדממים, האמת עדיין מוסתרת אך ההערכה היא שעד 20,000 כבר נהרגו. קשה לדעת כמה איראנים בדיוק כבר נהרגו בגל המחאה הנוכחי – בין היתר בגלל ניתוק האינטרנט וריסוק התקשורת המקומית.

ארגון זכויות האדם HRANA מדבר על לפחות 490 מפגינים הרוגים ועוד 48 אנשי כוחות ביטחון, לצד יותר מ-10,600 עצורים בתוך כשבועיים.

דיווחים מעודכנים מסוכנויות זרות ופעילים מעריכים שהמספר כבר חצה את ה-20,000 הרוגים.

בגולה האיראנית מדברים על מספרים גבוהים בהרבה – הערכות לא רשמיות שמדברות כבר על אלפים רבים, עד 8,000–10,000 הרוגים – נתונים שאיש במערב לא מסוגל לאמת בשלב זה.

מה שבטוח: מדובר בגל הדיכוי הקטלני ביותר מאז מהפכת 1979.

מרץ: “ימי המשטר החומייניסטי ספורים”

בברלין כבר מדברים בלשון עבר. הקנצלר פרידריך מרץ הצהיר כי “המשטר החומייניסטי באיראן מתקרב לסוף ימי שלטונו” וקרא להחרפת הסנקציות ולהמשך התמיכה במפגינים. הצהרות דומות הגיעו מצרפת, בריטניה, פינלנד והולנד – כולן מדברות על “ברוטליות חסרת תקדים” ומעלות את האפשרות שהמשטר לא ישרוד את הזעם הפנימי.

דיפלומט אירופי אמר ל־AP כי “ההרגשה בבירות אירופה המרכזיות היא שלא מדובר עוד בשאלה האם המשטר ייפול – אלא מתי וכיצד”.

העולם בורח מטהרן: “עזבו את איראן עכשיו”

ארה״ב פרסמה אזהרת מסע דרמטית הקוראת לכל אזרחיה לעזוב את איראן באופן מיידי, ברקע “סיכון גובר להתערבות צבאית וקריסת מערכות שלטוניות”.

בריטניה, קנדה ומספר מדינות אירופיות כבר שדרגו את אזהרות המסע לדרגת הסיכון הגבוהה ביותר, חברות תעופה קיצצו בטיסות, ושגרירויות מקטינות צוותים ומכינות תכניות חילוץ.

המסר ברור: המערב מתכונן לרגע שבו שמי איראן יתמלאו מטוסים מסוג אחר.

כך ייראה היום שאחרי – לפי הערכות מודיעיניות וניתוח “עניין מרכזי”

הטקסט שפרסמנו ב״עניין מרכזי״ – “זה מה שצפוי ברגע שתסתיים ההיערכות” – מתאר את תרחיש הבסיס כפי שהוא עולה משיחות עם גורמים ביטחוניים, פרסומים זרים וניתוח של האינטרסים בשטח. להלן הרחבת התמונה:

1. פחות “החלפת משטר” – יותר השמדת יכולות

ההדלפה מה-CIA, שנחשפה בוול סטריט ג’ורנל, טרפה את הקלפים: גם אם נבחן תרחיש של “עריפת ראש” – פגיעה ישירה בחמינאי – עצם הידיעה שכזו יצאה החוצה מקשה מאוד לבצעו בלי שמדובר בהימור אסטרטגי מטורף.

לכן, לפי ההערכות:

המוקד יעבור למתקני טילים, מערך שיגור, מחסני אמל״ח ומפקדות של משמרות המהפכה.

ייפגעו סמלי שלטון – בנייני ממשל, מטות צבאיים, מתקני מודיעין – כדי להמחיש שהמשטר חשוף.

מערך הנ״מ והיכולות האוויריות יותקפו כדי לצמצם את יכולת התגובה.

חיסול ממוקד של מנהיגים בכירים – כולל חמינאי – יהפוך בשלב זה לאופציה משנית, אולי עתידית, ולא ללב המהלך.

2. תגובת איראן: מטח טילים – קודם כל לעבר ישראל

על פי איום קאליבאף והניסיון מהשנים האחרונות, תרחיש התגובה האיראנית מתמקד בשלושה מעגלים:

ירי טילים וכטב״מים לעבר ישראל – ניסיון “לייצא” את המלחמה אל הזירה המוכרת למשטר, עם פגיעה בבסיסים, נמלים, אפשר שגם במטרות אזרחיות. תקיפת בסיסים ואוניות אמריקניות במפרץ, בעיראק ובקטאר – אולי במעורבות מיליציות שיעיות. הפעלת זרועות פרוקסי – חיזבאללה בלבנון, המיליציות בעיראק והחות׳ים בתימן, שכבר ממילא משבשים את השיט בים האדום.

ישראל מצידה תנסה ליירט כמה שיותר שיגורים – אבל איש ביטחון אמריקני לשעבר הגדיר זאת כך: “במקרה של מתקפה רחבת היקף, השאלה היא לא האם תהיה פגיעה – אלא כמה פגיעות נצליח למנוע”.

3. חזית הכלכלה העולמית: נפט, זהב, כסף ושווקים

במוקד הכלכלי – שלושה מוקדי לחץ:

מחירי הנפט – כל פגיעה באיראן, ביצוא הנפט שלה או במסדרון הורמוז, עלולה לשלוח את המחירים לעלייה חדה מיידית. אנליסטים מדברים כבר עכשיו על תרחישי זינוק דו-ספרתיים.

בריחת הון לשווקי זהב וכסף – בכל משבר גיאופוליטי גדול, רכיבי מקלט כמו זהב וכסף מתנהגים הפוך מהבורסות; המשקיעים בורחים לשם, המדדים המובילים בניו יורק ובאירופה מגיבים בירידות.

שיט בינלאומי – המשך או החרפה של תקיפות החות׳ים עלול להפוך את הים האדום והנתיב לסואץ לשדה קרב ימי – תסריט שמעלה מחירים בכל העולם, מקונטיינר באשדוד ועד חלב בסופר.

4. הזירה האזורית: מדינות המפרץ, רוסיה וסין “נגד ובעד”

כפי שדיווחנו, מנהיגי סעודיה, קטאר והאמירויות מתנגדים פומבית לכל פעולה אמריקנית שתאפשר לאיראן להאשים אותן בשיתוף פעולה, אך מתואמות מאחורי הקלעים עם וושינגטון וירושלים:

הן לא רוצות טילים איראניים על ריאד ודוחא.

הן כן רוצות ריסון משמעותי של משמרות המהפכה ושל תוכנית הגרעין.

רוסיה וסין ימשיכו לייצר הצהרות תמיכה באיראן, אבל ללא נכונות אמיתית להיכנס לעימות ישיר מול טראמפ, בדיוק כפי שקרה בגלי העימות הקודמים.

ומה המשמעות לישראלי הממוצע?

אם וכאשר טראמפ יחליט לעבור מאיומים למבצע:

יש להיערך לאפשרות של ירי טילים לאזורים שונים בארץ, גם אם חלק גדול מהם ייורט.

מומלץ לוודא שהממ״ד או חדר המוגן תקינים, שהציוד הבסיסי קיים, ולהימנע – בשלב ההסלמה – מהתקהלויות ענק מיותרות.

מבחינה כלכלית – מי שמחזיק חסכונות בבורסה צריך להבין שהשווקים שונאים אי־ודאות ביטחונית, ואילו הזהב והכסף נוטים לעלות במצבי משבר.

במקביל, צריך לזכור: כל התרחישים הללו עדיין יושבים על שולחן הדיונים. איראן יכולה לנסות לבלום את ההתערבות האמריקנית במחיר וויתורים, טראמפ יכול לבחור במהלכים חלקיים בלבד – והרחובות באיראן עצמם עשויים לייצר הפתעה מסוג אחר לגמרי.

הדבר היחיד שכבר ברור: הפרק שבו המשטר בטהרן יורה בעמו והעולם מצקצק מהצד – מתקרב לסיומו. השאלה היא רק האם הסיום ייכתב בדיו דיפלומטי – או באש וטילים. הסיכוי הוא הפעם למתקפה אימתנית אמיתית על המשטר החומייניסטי ואם ההמון יתערב ברחבי המדינה איראן תבער השאלה היחידה היא האם בנו של השאה הגולה ישוב לארצו ויהפוך מנהיג איראן זה מעניין ומסקרן במיוחד.

