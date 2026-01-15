איראן מתגרה בטראמפ ומאיימת: “נחסל אותך באמריקה”

שעות ספורות בלבד לאחר שדונלד טראמפ נסוג ברגע האחרון ממתן הפקודה לפתוח במבצע צבאי לעצירת טבח המפגינים באיראן — מקשיח משטר האייתולות את הטון ומתגרה בנשיא האמריקני באיום מפורש: “נחסל אותך בארצך. והפעם, הכדור שיישלח היישר למוח שלך — לא יחטיא.”

התגובה האיראנית למה שמצטייר כהשתפנות מוזרה דקה לפני שעת הש׳ של טראמפ מעלה מחדש את השאלה מדוע נסוג ברגע האחרון — ובעיקר מה יעשה עכשיו. שכן אם טראמפ יבחר בשתיקה בשלב זה, הוא כבר עלול להיחשב סמרטוט אפילו בקרב חסידיו הנאמנים ביותר.

מסר היה ברור וחד משמעי: הטלוויזיה הממלכתית האיראנית שידרה איום גלוי, חריג ובלתי שגרתי נגד הנשיא האמריקני. בשידור הופיעה תמונתו של טראמפ מעצרת בחירות 2024 לצד הכיתוב באנגלית: “This time, the bullet won’t miss.”

המסר הופץ ברשתות החברתיות על ידי העיתונאית אמילי שריידר וזכה להד תקשורתי ברחבי העולם.

האיום הגיע זמן קצר לאחר שדיווחים באירופה טענו כי מנהיגים בכמה מדינות עודכנו על אפשרות לפעולה צבאית אמריקנית מהירה על אדמת איראן. הקנצלר הגרמני אף רמז כי “ארצות הברית קרובה יותר לאופציה צבאית מאשר להצהרה דיפלומטית”, והדבר הוביל את חברת לופטהאנזה להפסיק טיסות לישראל בלילות מטעמי ביטחון.

זו אינה הפעם הראשונה שאיראן מאיימת על חייו של טראמפ. בשנת 2022 פרסם המשטר סרטון רשמי שהדגים ניסיון התנקשות מדומיין בו במגרש הגולף שלו במאר־א־לאגו, כנקמה על חיסול מפקד כוח קודס קאסם סולימאני ב־2020. טראמפ מסר אז כי גורמים בארה״ב עדכנו אותו שהתוכנית האיראנית “הוקפאה”, אך ציין בציניות כי “הם עוד יחזרו לזה”.

במקביל לאיומים כלפי טראמפ, איראן מתמודדת עם מחאה פנימית רחבה ובעלת אופי אנטי־משטרי מובהק. ארגוני זכויות אדם מעריכים כי מאז תחילת גל ההפגנות האחרון כ־1,850 מפגינים נהרגו, וכי הרשויות חוסמות את האינטרנט כמעט לחלוטין במטרה למנוע תיעוד של האלימות. סיסמת הרחוב החדשה — “מוות לדיקטטור, לא לאמריקה” — משקפת שינוי תודעתי משמעותי שהמשטר מתקשה לעכל.

גורמי מודיעין ומדיניות במערב מציגים שלוש אפשרויות עיקריות להסבר עיתוי האיום:

1. איתות הרתעה מול וושינגטון — ניסיון לייקר מראש כל פעולה צבאית.

2. הסחת דעת מהמחאה הפנימית — שימוש באויב חיצוני לאיחוד השורות.

3. ניסיון השפעה על טראמפ עצמו — מהלך פסיכולוגי הפוך שיכול לעורר דווקא תגובה קשוחה יותר.

בבית הלבן סירבו להגיב רשמית, אך בכיר מודיעין אמריקאי לשעבר אמר כי

“איום על חייו של נשיא הוא עניין אסטרטגי, לא תקשורתי.”

ובנקודה זו נותרה השאלה שאפילו בקרב תומכיו של טראמפ אינה מנוסחת בקול — אך מרחפת מעל הזירה:

האם הנשיא ישתוק, יכה או יפתיע?

משום שבכל שלושת התרחישים הללו, המחיר אינו רק צבאי אלא תודעתי. ובמגרש הזה, טראמפ מעולם לא אהב להפסיד.

כפי שאמר עצמו באותו פוסט מפורסם:

“פשוט תעשו את זה, לפני שיהיה מאוחר מדי. אלוהים יברך את כולכם.”

