סקר בחירות שבועי מעניין במיוחד: בקצב הזה – בן גביר עוד יהיה כאן ראש ממשלה או לפחות שר ביטחון

סקר הבחירות השבועי הכי משמעותי בתקשורת הישראלית הוא של מעריב:

אחרי ההתרסקות האלקטורלית של בני גנץ הגיע תורו של ליברמן להצטמק בהדרגה בסקרים. מפלגתו של איבט מתקרבת במהירות מעוררת דאגה מבחינתו לנוכחות הבייס ״הרוסי״ נטו אחרי שכבר נהנה ממספר מנדטים דו ספרתי גבוה וחלם להיות בנט 2.0

הנושרים מתמיכה בישראל ביתנו מדלגים לבנט ולאייזנקוט שמזנב גם ביאיר לפיד. האמת היא שאייזנקוט ממשיך להפתיע בהתחזקות שלו.

הסופרמן הפוליטי המשמעותי במיוחד הוא בן גביר שגונב לביבי ומשמיד את סמוטריץ׳. בקצב הזה בן גביר עוד יהיה כאן ראש ממשלה או לפחות שר ביטחון ואז כולכם תשנו בעיקר במקלטים.

יאיר גולן מאבד מומנטום ויש לו רק את שרידי מרצ, את קשישי מפאי ואת יתרת הלהט״בים והפמיניסטיות. אבל זה רק בסקרים כי אלה לא יגיעו להצביע אם רשימת הדמוקרטים לא תכיל נציג מובהק שלהם.

אשר לנתניהו הוא כרגע עם הבייס מינוס. ביום הבחירות הוא ישיג את ה-28-30 שלו אלא אם כן העם ייצא באמת בהמוניו לקלפי.

אבל נגיד לביביסטים שלא ידאגו. נתניהו כמו נתניהו יידע איך לחולל את התזוזה הטקטונית הנדרשת ביום הבחירות כדי להישאר בעל הבית של ״כנף ציון״ לנצח נצחים.

רמי יצהר Rami Yitzhar

