 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שישי, 16 בינואר 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

סקר בחירות שבועי מעניין במיוחד: בקצב הזה – בן גביר עוד יהיה כאן ראש ממשלה או לפחות שר ביטחון

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 16 בינואר 2026

סקר הבחירות השבועי הכי משמעותי בתקשורת הישראלית הוא של מעריב:

אחרי ההתרסקות האלקטורלית של בני גנץ הגיע תורו של ליברמן להצטמק בהדרגה בסקרים. מפלגתו של איבט מתקרבת במהירות מעוררת דאגה מבחינתו לנוכחות הבייס ״הרוסי״ נטו אחרי שכבר נהנה ממספר מנדטים דו ספרתי גבוה וחלם להיות בנט 2.0

הנושרים מתמיכה בישראל ביתנו מדלגים לבנט ולאייזנקוט שמזנב גם ביאיר לפיד. האמת היא שאייזנקוט ממשיך להפתיע בהתחזקות שלו.

הסופרמן הפוליטי המשמעותי במיוחד הוא בן גביר שגונב לביבי ומשמיד את סמוטריץ׳. בקצב הזה בן גביר עוד יהיה כאן ראש ממשלה או לפחות שר ביטחון ואז כולכם תשנו בעיקר במקלטים.

יאיר גולן מאבד מומנטום ויש לו רק את שרידי מרצ, את קשישי מפאי ואת יתרת הלהט״בים והפמיניסטיות. אבל זה רק בסקרים כי אלה לא יגיעו להצביע אם רשימת הדמוקרטים לא תכיל נציג מובהק שלהם.

אשר לנתניהו הוא כרגע עם הבייס מינוס. ביום הבחירות הוא ישיג את ה-28-30 שלו אלא אם כן העם ייצא באמת בהמוניו לקלפי.

אבל נגיד לביביסטים שלא ידאגו. נתניהו כמו נתניהו יידע איך לחולל את התזוזה הטקטונית הנדרשת ביום הבחירות כדי להישאר בעל הבית של ״כנף ציון״ לנצח נצחים.

הפרשנות המלאה בעניין מרכזי

רמי יצהר Rami Yitzhar
״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!

מבזקפוליטיקהחדשות

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה