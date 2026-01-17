האמת הלא סימפטית מדע בוטלה המתקפה שחיסלה את המחאה וחיזקה את שליטי טהרן

כך נבלמה התקיפה ברגע האחרון, כיצד המחאה דעכה, מי לחץ מאחורי הקלעים – ואיך טהרן יצאה מחוזקת זמנית. הנשיא טראמפ עובר טלטלה לא פשוטה בימים האחרונים היום הוא לא התאפק ובתגובה לפרסומים החד משמעיים בסביבתו על כך שנלחץ ונכנע, טען הנשיא בהתגוננות אופיינית הנובעת משכנוע עצמי לא בהכרח תואם עובדות:

טראמפ: ״אף אחד לא שכנע אותי לא לתקוף את איראן. אני שכנעתי את עצמי״

הנה הניתוח המעמיק בהתבססות על העובדות וניתוחן מכל ההבטים. המתקפה האמריקנית על איראן לא בוטלה בגלל היסוס, פחד או בלבול. היא בוטלה משום שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיע למסקנה קרה: בעיתוי שנוצר – מלחמה תחזק את המשטר האיראני יותר משהיא תחליש אותו. ההחלטה התקבלה בדקות האחרונות ממש, לאחר היערכות צבאית ממשית, פינוי חלקי של נכסים אמריקניים באזור, ושורת לחצים אזוריים חסרי תקדים.

זו לא הייתה נסיגה. זו הייתה בלימה מחושבת.

ציר הזמן: כך הגיעה המתקפה עד סף היציאה לדרך

ימים קודם: הערכות מודיעיניות מערביות מצביעות על החרפת הדיכוי באיראן והיערכות להוצאות להורג של מאות עצורים מהמחאה.

48 שעות לפני: איראן מאיימת פומבית ובערוצים סגורים בפגיעה בבסיסים אמריקניים ובמדינות מארחות.

24 שעות לפני: ארה״ב מבצעת פינוי חלקי והעלאת כוננות בזירה האזורית.

שעות לפני: מסרים דרך מתווכים אזוריים על הקפאה/דחייה של הוצאות להורג.

הרגע האחרון: טראמפ עוצר את המהלך, משבח את “ההחלטה” בטהרן, ועובר למסלול סנקציות.

המחאה באיראן: עוצמה אזרחית ללא שבר שלטוני

המחאה האיראנית הייתה רחבה, אמיצה ומדממת – אך לא יצרה הנהגה חלופית, לא פיצול בצמרת ולא ערעור נאמנות מנגנוני הביטחון. המשטר הפעיל דיכוי שיטתי: מעצרים המוניים, ניתוקי תקשורת, נוכחות ביטחונית כבדה והפחדה ממוקדת. הרחוב נחלש – המערכת נותרה שלמה.

האיום הקריטי הגיע בשלב הבא: הערכות על הוצאות להורג בהיקף חריג. כאן נוצרה נקודת השבר האמריקנית.

איום ה־800 וה“מחווה”: עסקה לא כתובה

טראמפ אימץ פומבית את המסר על “ביטול הוצאות להורג של כ־800”. לא פורסם מסמך איראני רשמי. כן עברו מסרים דרך מדינות שלישיות על הקפאה, דחייה וטשטוש. זה הספיק כדי לייצר נתיב יציאה נרטיבי: הישג הומניטרי לכאורה – ועצירת אש.

זו לא מחווה. זו עסקה שקטה שנועדה למנוע הסלמה בעיתוי הגרוע ביותר.

לחץ אזורי: המפרץ אמר לא

מדינות המפרץ העבירו מסר חד: תקיפה אמריקנית תהפוך אותן ליעד תגובה. בסיסים, נמלים, מתקני אנרגיה ונתיבי סחר – כולם על הכוונת. מבחינתן, המחיר הכלכלי והביטחוני אינו נסבל. וושינגטון הוזהרה: אל תדליקו את האזור מאצלנו.

טורקיה: מד־החום שהפעיל בלמים

רג’פ טאיפ ארדואן הפעיל ערוצים דיפלומטיים והזהיר מפני שרשרת בלתי נשלטת: סוריה, עיראק, כורדים, גבול הצפון. טורקיה אינה שחקן תמים, אך היא מזהה כאוס אזורי מוקדם. טראמפ הקשיב.

יעד התקיפה: מה היה אמור להיפגע

על פי ההערכות, המהלך תוכנן כפגיעה רחבה בתשתיות צבאיות ומנגנוני כוח: מערכי טילים, נכסי משמרות המהפכה, יכולות פיקוד ושליטה – לא “מכה נקודתית”, אלא שינוי משוואה. המשמעות: תגובה איראנית כמעט ודאית בזירות מרובות.

ישראל: הקלה זהירה ודאגה אסטרטגית

בירושלים נשמר שקט רשמי. הימנעות ממלחמה אזורית מונעת הידרדרות רב־זירתית, אך המסר בטהרן בעייתי: הרתעה דרך סף פיצוץ עובדת. לראש הממשלה בנימין נתניהו ברור שהאיום נותר – ההדק פשוט לא נלחץ.

טראמפ: חישוב, לא פחד

שלוש שאלות הכריעו:

הכרעה ברורה? לא. הסלמה אזורית? כן. הישג בלי מלחמה? זמני – כן.

הבחירה: לעצור, לשבח, ולהחליף טילים בסנקציות. האקדח נשאר על השולחן.

הקפאה חמושה

האירוע לא הסתיים – הוא הוקפא. המחאה לא ניצחה, המשטר שרד אך נחשף, והאזור נותר מתוח. חידוש הוצאות להורג, התגרות אזורית או “חלון נקי” חדש – יחזירו את האיום.

השורה התחתונה

המתקפה בוטלה משום שמלחמה עכשיו הייתה מחזקת את טהרן. זו לא הכרעה – זו דחייה מסוכנת. המזרח התיכון נותר תלוי בהחלטה אחת, של אדם אחד, ברגע אחד.

