טראמפ דחה את הסתייגות נתניהו ומסר את עזה לניהול קטאר וטורקיה — וחמאס ימשיך לשלוט בשטח עם 30 אלף חמושים

טראמפ לא התלוצץ כשהכריז לפני ימים אחדים על כניסתו לתוקף של שלב ב ברצועה. בשבת פורסמו הפרטים, המינויים האישיים ואופן הפעולה ועכשיו ברור לחלוטין – מכה גדולה לנתניהו ולממשלת הימין הקיצוני שעליה הוא נשען. ההתעקשות על שליטה מלאה, הדיבורים על שלטון צבאי והקמת התנחלויות הביאו לתוצאה הפוכה: טראמפ מסר את עזה במתנה לקטאר ולטורקיה ובשטח חמאס נותר כשהוא חזק מתמיד עם כ-30 אלף חמושים. ישראל לא תוכל לירות על עזה גם לא ברוגטקה מבלי להתקל בצבא טורקי על גבול אשקלון ושדרות.

זו הסיבה שמיד בצאת השבת נתניהו הזדרז לפרסם תגובה נזעמת נגד הכרזת טראמפ על תחילת העברת השלטון ברצועת עזה לידי קטאר, טורקיה ונציגויות מוסלמיות נוספות — בעוד שבפועל חמאס צפוי להישאר השליט בשטח, עם כ־30 אלף חמושים. האוכלוסייה הפלסטינית תוגן מתקיפות ישראליות על ידי כוח ייצוב בינלאומי בחסות ארה״ב, כחלק מהשלב השני בתוכנית טראמפ.

בימין הקיצוני הישראלי — שעליו נשען שלטון נתניהו — התקבלה ההחלטה בחלחלה מוחלטת. כפי שפורסם ב״עניין מרכזי״, טראמפ הוא בעל הבית האמיתי בזירה, בעוד החלום הישראלי להשתלט על הרצועה, להקים בה שלטון צבאי ולעודד התיישבות נוסח הגדה — נגוז ונעלם. גרוע מכך מבחינת הימין: במקום כנופיות עם רקטות עלובות מקבלת ישראל את ארדואן בלב הרצועה — בשעה שהנשיא הטורקי הכריז שישראל היא “האויב מספר 1 של טורקיה”.

ארה״ב עוברת לשלב השני: “מועצת השלום” ומנגנון בינלאומי לעזה

בהודעת הבית הלבן בלילה שבין רביעי לחמישי הוכרז רשמית על הקמת “מועצת השלום” (Peace Council) ועל “המועצה המבצעת לעזה” (Gaza Executive Board) — שני גופים בינלאומיים אשר ינהלו את השיקום המדיני-אזרחי של עזה בשנים הקרובות.

מעליהם: הנשיא טראמפ עצמו.

מתחת: קטאר, טורקיה, מצרים, אמירויות, האו״ם, הבנק העולמי, נציגים בינלאומיים — וללא וטו ישראלי.

מועצת השלום תעסוק במקרו:

✓ גיוס משאבים

✓ תיווך בין מדינות

✓ תשתיות כלליות

✓ סדר פוליטי

✓ חלוקת סמכויות

✓ יצירת “מודל ניהול אזורי לגיטימי”

המועצה המבצעת תנהל את המיקרו:

✓ חשמל, מים, ביוב

✓ בריאות, חינוך, עסקים

✓ ניהול שדות, נמלים, מעברים

✓ רפורמות, רישוי, תקציבים

✓ תיאום בינלאומי נרחב

הרכב מועצת השלום: טראמפ בראש — וישראל בחוץ

חברי מועצת השלום:

• הנשיא דונלד טראמפ — יו״ר

• מרקו רוביו — מזכיר המדינה

• ג’ארד קושנר — שליח בכיר

• סטיב וויטקוף — מתאם

• טוני בלייר — לשעבר רה״מ בריטניה

• מארק רואן — מיליארדר יהודי-אמריקני

• אג’אי באנגה — נשיא הבנק העולמי

• רוברט גבריאל — סגן היועמ״ל לביטחון לאומי

ישראל איננה חברה במועצה. לא מהממשלה ולא מהמערכת הביטחונית.

המועצה המבצעת לעזה: קטאר-טורקיה בפנים | ישראלי-קפריסאי אחד במפתיע

הרכב המועצה המבצעת (“Gaza Executive Board”):

• ג’ארד קושנר

• סטיב וויטקוף

• הקאן פידאן — שר החוץ של טורקיה

• עלי א-תוואדי — קטאר

• חסן רשאד — ראש מודיעין מצרי

• טוני בלייר

• מארק רואן

• רים אל-האשים — שרה מהאמירויות

• ניקולאי מלאדנוב — שר החוץ לשעבר של בולגריה ויו״ר בעבר בתיק השלום

• סיגריד קאג — האו״ם

• יקיר גבאי — איש עסקים ישראלי-קפריסאי

הערה קרה ומשמעותית:

ישראל מופיעה כנוכחות פיננסית/עסקית — לא כמדינה ריבונית שמנהלת את התיק.

השלטון הפלסטיני: ממשלת טכנוקרטים ללא חמאס

במקביל הוכרזה הקמת:

“הוועדה הלאומית לניהול עזה” (NCAG)

בראשה עומד עלי שעת’, לשעבר בכיר הרשות הפלסטינית. היא תנהל את המשרדים, השירותים והמערכת האזרחית.

חמאס הודיע כי הוא “מוכן להעביר את הניהול האזרחי” — אך בשום שלב לא התחייב לפרק את עצמו מנשק.

המנגנון הביטחוני: כוח ייצוב בינלאומי במקום צה״ל

ארה״ב הכריזה על הקמת כוח בינלאומי חדש:

ISF — International Stabilization Force

בראשו יעמוד הגנרל האמריקני ג’ספר ג’פרס, המפקח כיום על מנגנון ההפסקה בלבנון.

תפקיד הכוח:

✓ ביטחון

✓ ייצוב

✓ מניעת טרור

✓ סיוע הומניטרי

✓ הגנת אוכלוסייה

✓ תמיכה בפירוז חלקי

לפי התוכנית:

→ צה״ל יצא

→ כוח בינלאומי ייכנס

→ חמאס יישאר חמוש

זהו מודל ״לבנון 2.0״ — חיזבאללה בצפון, חמאס בדרום.

המהלך המדיני: טראמפ לוקח את ההגה — ישראל מגיבה מהדלת האחורית

הגה הרצועה עבר לוושינגטון, אנקרה, דוחא, קהיר ואבו-דאבי.

לא לירושלים.

נתניהו ניסה להגיב בזעם:

“הרכב הוועד המנהל אינו מתואם עם ישראל ומנוגד למדיניותה”.

האמריקנים הגיבו מיד:

“ישראל ידעה היטב את ההרכב”.

במילים פשוטות:

לא הובילה — לכל היותר עודכנה.

פלונטר ישראלי: המלחמה הושגה, התוצאה אבדה

ישראל השיגה שלושה יעדים צבאיים:

✓ פירוק ממשל חמאס

✓ שליטה טריטוריאלית מלאה

✓ שיקום הרתעה בינלאומית

אך לא הצליחה לייצר את היעד המדיני:

✗ שליטה ישראלית ברצועה

✗ פירוק כוח צבאי של חמאס

✗ מניעת חדירת שחקנים פרו-חמאסיים

הפועל היוצא:

• חמאס מפסיד את משרדי הממשלה

• חמאס שומר על הנשק

• חמאס מקבל הגנה בינלאומית דה-פקטו

האלטרנטיבה הימנית — נעלמה

הימין הישראלי שאף אחרי 7 באוקטובר למהלך תלת-שלבי:

כיבוש צבאי מלא שלטון צבאי ישראלי ממושך התיישבות אזרחית ישראלית חדשה

תחת טראמפ:

אין שלטון צבאי ישראלי אין התיישבות והשליטה עוברת לקטאר-טורקיה-או״ם

סמוטריץ’ אמר את זה הכי בוטה:

“לא כדי להחליף פרה בחמור”.

חמאס כ”חיזבאללה דרומי”

אם התוכנית תתממש כפי שהוכרז:

• חמאס יהפוך מ”ממשלה טרוריסטית” ל”ארגון חמוש לא-מדינתי”

• כמו חיזבאללה

• כמו מיליציות שיעיות בעיראק

• כמו החות’ים בתימן

• כמו הטאליבן בשנים שלאחר 2002

זהו מודל שארה״ב מכירה היטב — והיא יודעת לחיות איתו.

ישראל — הרבה פחות.

המשמעות הגיאו-פוליטית: ארדואן נכנס — איראן מחייכת

תחת טראמפ:

• טורקיה נכנסת לעזה

• קטאר מממנת

• מצרים מגשרת

• אמירויות נותנות לגיטימציה

• ארה״ב שולטת במפתחות

• איראן רואה: הכוח שלה בפריפריה נשמר

ישראל רואה:

היא ניהלה את המלחמה — אחרים מנהלים את השלום.

הזווית הפסיכו-פוליטית: טראמפ מוכיח שלישראל אין וטו

זה אולי החלק החשוב ביותר שאינו מדיני-עובדתי אלא פסיכו-אסטרטגי:

במשך 20 שנה ישראל האמינה שבכל תסריט “עזה זה שלנו להחליט”.

טראמפ אמר הלילה:

עזה זה של אמריקה להחליט

ובאופן בלתי רשמי — כבר הוסיף לעצמו מקום בספרי היסטוריה:

• בוש — עיראק

• אובמה — איראן

• טראמפ — עזה

מי ניצח עד עכשיו?

זוכי שלב 1:

✓ ארה״ב — מנהלת את ההסדר

✓ טורקיה — חוזרת למרכז הפלסטיני

✓ קטאר — מקבלת תפקיד מדינתי גלוי

✓ חמאס — שורד

✓ הרשות — חוזרת בשקט

✓ מצרים — שומרת על המפתח הדרומי

✓ אמירויות — נכנסות למעמד “מדינה משלמת לגיטימית”

מפסידים שלב 1:

✗ ישראל — נדחקה לצד

✗ מחנה הימין — קריסת האופציה להתיישבות

✗ מחנה “עזה ללא חמאס” — חמאס נשאר

✗ איראן — לא הפסידה אך גם לא זכתה בהכל

✗ רוסיה וסין — הודחו החוצה

הזירה הישראלית: לפיד מסכם באכזריות

לפיד אמר את מה שהימין לא אמר בקול:

“טורקיה בפנים, קטאר בפנים, וחמאס עם 30 אלף חמושים. זה כישלון מדיני גמור.”

זו לא התרסה — זו אבחנה.

התמונה הגדולה: הלקח הכי כואב לממסד הישראלי

ישראל רגילה למסלול ישן:

ניצחון צבאי → עיצוב מדיני

עכשיו קורה ההפך:

ניצחון צבאי → הפקעה מדינית

לא ישראל מנהלת, לא ישראל מחלקת קלפים, לא ישראל בוחרת מי יושב בעזה.

העתיד הקרוב — שלושה תרחישים

מודל לבנון

חמאס מתחזק כארגון חמוש מותר למחצה מודל קוסובו

כוח בינ״ל דומיננטי, תשתיות אזרחיות וקהילה בינ״ל מנהלת מודל אפגניסטן

חמאס חוזר לשלוט אחרי יציאת הכוחות הבינ״ל

בישראל — הכי חוששים מתרחיש 3

בוושינגטון — מתכווננים לתרחיש 1

בטורקיה — שמים כסף על תרחיש 2

באיראן — מוכנים לכל שלושת התרחישים

ומילה על נתניהו

נתניהו ניסה לשכנע את טראמפ להתאים את המהלך לישראל.

טראמפ בחר להתאים את ישראל למהלך.

זהו ההבדל בין מי מנהל לבין מי מגיב.

הסיום לפי עניין מרכזי

הכותרת האמיתית אינה “שיקום עזה” אלא:

“בעלות על עזה”

ישראל נלחמה

אמריקה קבעה

קטאר שילמה

טורקיה נכנסה

חמאס נשאר

והרצועה שונתה — בלי להחליף את יושביה

