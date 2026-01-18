 דילוג לתוכן
יום ראשון, 18 בינואר 2026
פירס ברוסנן מעד — והאשים ז(לא תאמינו) את … טראמפ

אבינועם פס 18 בינואר 2026

פירס ברוסנן, האיש שהגדיר עבור דור שלם את המושג “ג׳יימס בונד עם חליפה שלא מתקמטת”, הפך השבוע לכוכב של סצנה שלא הייתה עוברת אפילו בעריכה ראשונית של סרט קומדיה: הוא פשוט מעד בכניסה לאירוע צדקה במנהטן — והפך את זה לפוליטיקה.

הסיפור היה קצר, חד ומושלם לרגע:

ברוסנן מתקרב למדרגה, מחליק קלות על שלולית, כמעט נופל, מתייצב, מסתכל על הקהל — ויורה חיוך אירי שמלווה במשפט שנקלט בכל מצלמה באזור:

“It’s Trump. He’s throwing the whole world off balance.”

שקט של שנייה — ואז פיצוץ צחוק.

היום שבו הוליווד הפכה את המדרכה לכלי נשק

התקרית הייתה קטנה, אבל המסר היה גדול:

בהוליווד 2026, כל דבר הוא פוליטי.

גם מעידה קטנה על מדרכה רטובה.

התגובות לא איחרו להגיע:

🎬 הסוכנים לחשו שזה “בדיחה חמודה”.

🎤 הקומיקאים חגגו עליה בטוויטר.

📰 התקשורת האירופית פרסמה כותרות בסגנון “בונד נגד הבית הלבן”.

🇺🇸 מחנה טראמפ התעצבן — וזה רק דחף את הסרטון לעוד 48 מיליון צפיות.

למה זה בכלל פגע באמריקה?

לא בגלל שברוסנן מעד.

אלא בגלל שעשה את מה שהוליווד הכי אוהבת לעשות:

לתפור נרטיב בפחות משתי שניות.

הנרטיב במקרה הזה:

טראמפ כגורם תזזיתי שמוציא את העולם מאיזון — תרתי משמע.

וזה עבד.

כי גם מי שלא אוהב את הוליווד — נהנה כשמישהו אלגנטי כמו ברוסנן זורק אגרוף פוליטי בלי לצעוק.

ובינתיים — טראמפ מגיב בדרכו

בשעות שלאחר האירוע, אנשי הקמפיין של טראמפ שידרו שהנשיא “אוהב את ברוסנן וחושב שהוא ג’נטלמן אמיתי”.

כלומר — לא שווה לפתוח מלחמה מול 007 אחרי שהוא כבר הפך אותך לבדיחה.

ואצל האירופים? חגיגה

בלונדון הכותרות היו בסגנון:

“אין דבר בריטי יותר מלקרוא לנשיא אמריקני גורם לאיבוד שיווי משקל.”

בפריז הוסיפו עוד שכבה:

“הפעם אפילו בונד מעד.”

הסאב־טקסט ברור:

אם גם ההוליוודים עוקצים — הלחץ על וושינגטון אמיתי.

סיכום קצר בסגנון ״עניין מרכזי״

מעידה אחת קטנה של בונד הספיקה כדי לחבר את הוליווד, וושינגטון, לונדון ופריז לסיפור פוליטי אחד: העולם שונא ואוהב את טראמפ באותה נשימה — וברוסנן פשוט השתמש בזה בתזמון מושלם.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה — שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ

אבינועם פס

