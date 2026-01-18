פירס ברוסנן מעד — והאשים ז(לא תאמינו) את … טראמפ

פירס ברוסנן, האיש שהגדיר עבור דור שלם את המושג “ג׳יימס בונד עם חליפה שלא מתקמטת”, הפך השבוע לכוכב של סצנה שלא הייתה עוברת אפילו בעריכה ראשונית של סרט קומדיה: הוא פשוט מעד בכניסה לאירוע צדקה במנהטן — והפך את זה לפוליטיקה.
הסיפור היה קצר, חד ומושלם לרגע:
ברוסנן מתקרב למדרגה, מחליק קלות על שלולית, כמעט נופל, מתייצב, מסתכל על הקהל — ויורה חיוך אירי שמלווה במשפט שנקלט בכל מצלמה באזור:
“It’s Trump. He’s throwing the whole world off balance.”
שקט של שנייה — ואז פיצוץ צחוק.
היום שבו הוליווד הפכה את המדרכה לכלי נשק
התקרית הייתה קטנה, אבל המסר היה גדול:
בהוליווד 2026, כל דבר הוא פוליטי.
גם מעידה קטנה על מדרכה רטובה.
התגובות לא איחרו להגיע:
🎬 הסוכנים לחשו שזה “בדיחה חמודה”.
🎤 הקומיקאים חגגו עליה בטוויטר.
📰 התקשורת האירופית פרסמה כותרות בסגנון “בונד נגד הבית הלבן”.
🇺🇸 מחנה טראמפ התעצבן — וזה רק דחף את הסרטון לעוד 48 מיליון צפיות.
למה זה בכלל פגע באמריקה?
לא בגלל שברוסנן מעד.
אלא בגלל שעשה את מה שהוליווד הכי אוהבת לעשות:
לתפור נרטיב בפחות משתי שניות.
הנרטיב במקרה הזה:
טראמפ כגורם תזזיתי שמוציא את העולם מאיזון — תרתי משמע.
וזה עבד.
כי גם מי שלא אוהב את הוליווד — נהנה כשמישהו אלגנטי כמו ברוסנן זורק אגרוף פוליטי בלי לצעוק.
ובינתיים — טראמפ מגיב בדרכו
בשעות שלאחר האירוע, אנשי הקמפיין של טראמפ שידרו שהנשיא “אוהב את ברוסנן וחושב שהוא ג’נטלמן אמיתי”.
כלומר — לא שווה לפתוח מלחמה מול 007 אחרי שהוא כבר הפך אותך לבדיחה.
ואצל האירופים? חגיגה
בלונדון הכותרות היו בסגנון:
“אין דבר בריטי יותר מלקרוא לנשיא אמריקני גורם לאיבוד שיווי משקל.”
בפריז הוסיפו עוד שכבה:
“הפעם אפילו בונד מעד.”
הסאב־טקסט ברור:
אם גם ההוליוודים עוקצים — הלחץ על וושינגטון אמיתי.
סיכום קצר בסגנון ״עניין מרכזי״
מעידה אחת קטנה של בונד הספיקה כדי לחבר את הוליווד, וושינגטון, לונדון ופריז לסיפור פוליטי אחד: העולם שונא ואוהב את טראמפ באותה נשימה — וברוסנן פשוט השתמש בזה בתזמון מושלם.
