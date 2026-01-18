פירס ברוסנן מעד — והאשים ז(לא תאמינו) את … טראמפ

פירס ברוסנן, האיש שהגדיר עבור דור שלם את המושג “ג׳יימס בונד עם חליפה שלא מתקמטת”, הפך השבוע לכוכב של סצנה שלא הייתה עוברת אפילו בעריכה ראשונית של סרט קומדיה: הוא פשוט מעד בכניסה לאירוע צדקה במנהטן — והפך את זה לפוליטיקה.

הסיפור היה קצר, חד ומושלם לרגע:

ברוסנן מתקרב למדרגה, מחליק קלות על שלולית, כמעט נופל, מתייצב, מסתכל על הקהל — ויורה חיוך אירי שמלווה במשפט שנקלט בכל מצלמה באזור:

“It’s Trump. He’s throwing the whole world off balance.”

שקט של שנייה — ואז פיצוץ צחוק.

היום שבו הוליווד הפכה את המדרכה לכלי נשק

התקרית הייתה קטנה, אבל המסר היה גדול:

בהוליווד 2026, כל דבר הוא פוליטי.

גם מעידה קטנה על מדרכה רטובה.

התגובות לא איחרו להגיע:

🎬 הסוכנים לחשו שזה “בדיחה חמודה”.

🎤 הקומיקאים חגגו עליה בטוויטר.

📰 התקשורת האירופית פרסמה כותרות בסגנון “בונד נגד הבית הלבן”.

🇺🇸 מחנה טראמפ התעצבן — וזה רק דחף את הסרטון לעוד 48 מיליון צפיות.

למה זה בכלל פגע באמריקה?

לא בגלל שברוסנן מעד.

אלא בגלל שעשה את מה שהוליווד הכי אוהבת לעשות:

לתפור נרטיב בפחות משתי שניות.

הנרטיב במקרה הזה:

טראמפ כגורם תזזיתי שמוציא את העולם מאיזון — תרתי משמע.

וזה עבד.

כי גם מי שלא אוהב את הוליווד — נהנה כשמישהו אלגנטי כמו ברוסנן זורק אגרוף פוליטי בלי לצעוק.

ובינתיים — טראמפ מגיב בדרכו

בשעות שלאחר האירוע, אנשי הקמפיין של טראמפ שידרו שהנשיא “אוהב את ברוסנן וחושב שהוא ג’נטלמן אמיתי”.

כלומר — לא שווה לפתוח מלחמה מול 007 אחרי שהוא כבר הפך אותך לבדיחה.

ואצל האירופים? חגיגה

בלונדון הכותרות היו בסגנון:

“אין דבר בריטי יותר מלקרוא לנשיא אמריקני גורם לאיבוד שיווי משקל.”

בפריז הוסיפו עוד שכבה:

“הפעם אפילו בונד מעד.”

הסאב־טקסט ברור:

אם גם ההוליוודים עוקצים — הלחץ על וושינגטון אמיתי.

סיכום קצר בסגנון ״עניין מרכזי״

מעידה אחת קטנה של בונד הספיקה כדי לחבר את הוליווד, וושינגטון, לונדון ופריז לסיפור פוליטי אחד: העולם שונא ואוהב את טראמפ באותה נשימה — וברוסנן פשוט השתמש בזה בתזמון מושלם.

