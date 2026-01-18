שיא הכנסות של כל הזמנים לסרט האנימציה החדש

בעוד הפוליטיקה והמלחמות תופסות את הכותרות – ביומיים האחרונים התפוצצה במקביל גם חזית אחרת לגמרי: חזית הזוהר, האולפנים והדרמה האישית של הכוכבים. מהוליווד ועד תל אביב, מהבמות הגדולות ועד אינסטגרם – הנה סיכום היומיים שבהם תעשיית הבידור הוכיחה שוב שהיא אולי לא מצילה את העולם, אבל בהחלט מספקת לו עלילה.

שובר קופות היסטורי: “זוטופיה 2” עושה היסטוריה בקולנוע

דיסני סימנה עוד וי ענק: “זוטופיה 2” הפכה לסרט האנימציה ההוליוודי המכניס ביותר בכל הזמנים, עם הכנסות של כ־1.7 מיליארד דולר ברחבי העולם – יותר אפילו מ-“Inside Out 2”, שגם הוא נשבר את תקרת הזכוכית רק לאחרונה.

המסר ברור: גם בעידן של סטרימינג והסחות אינסופיות, סיפור טוב עם לב ופוליטיקה של חיות עדיין מסוגל להוציא משפחות מהספה ולמלא אולמות. באולפני דיסני כבר מדברים בקול על עוד ספינאופים, סדרות וסרטי המשך – כשהעיר זוטופיה הופכת רשמית לאימפריית תוכן.

סוף עידן הילדות: כוכבי “דברים מוזרים” נפרדים ב-SNL

בני הנוער שכבר מזמן הפכו למבוגרים חוזרים לבמה – והפעם כדי לצחוק על עצמם. פין וולהארד, שכיכב כילד בסדרת הלהיט “Stranger Things”, הנחה את “Saturday Night Live” וגרר איתו לבמה את גייטן מטרצארו וקיילב מקלוכלין למפגש מחזור מרגש.

בפתיח וולהארד דיבר בגלוי על הילדות שחייתה על המסך – הקול שהשתנה מול מצלמות, הנשיקה הראשונה שצולמה, והמעבר המביך לעולם המבוגרים. בהמשך הגיע מערכון פרודי על “פרק סודי תשיעי” וזרם של ספינאופים מוגזמים – כולל גרסה סטייל “סקס והעיר הגדולה”. המסר מתחת להומור: הילדים של “דברים מוזרים” כבר לא ילדים, והדור שגדל איתם לומד להזדקן יחד איתם.

מוריסי שוב מבטל – והמעריצים כבר לא מופתעים, רק דואגים

בצד הקודר של החדשות: מוזיקת האינדי קיבלה עוד ביטול ברגע האחרון מצד מוריסי, שהיה אמור להופיע באטלנטה. ההופעה בוטלה שעות לפני פתיחת השערים, בטענה לבעיות בריאות והמלצה רפואית לנוח.

זה לא מקרה בודד – בשנה האחרונה דווח על ביטולים נוספים בארה”ב, דרום אמריקה ומקסיקו, חלקם עקב תגובה לתרופות. המעריצים ממשיכים לקנות כרטיסים בתקווה לחוות את הגיבור שלהם על הבמה, אבל כל ביטול כזה מחזק את החשש שהאגדה עלולה להיסגר ללא סיבוב פרידה מסודר. בינתיים, מוריסי הופך לסמל עצוב לדור שלם: האייקון ששיריו שרדו, אבל גופו בקושי עומד בקצב.

ריאליטי בג׳ונגל: רייצ’ל האנטר ודיּסון האפל נכנסים ל”אני סלב”

באוסטרליה, מחפשי האסקפיזם מקבלים מנה כפולה: העונה החדשה של “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!” נפתחת עם שתי כניסות מפתיעות למחנה. הדוגמנית הניו־זילנדית רייצ’ל האנטר, לשעבר רעייתו של רוד סטיוארט, חוזרת לקדמת הבמה לצד כוכב ה-AFL לשעבר דיּסון האפל.

האנטר מגיעה עם מטען של נוסטלגיה, מגזיני אופנה ורכילות מהניינטיז, אבל מדגישה שהיא “המשיכה הלאה” ומעדיפה לא לשקוע בעבר. האפל, לעומתה, מחפש אתגר מנטלי אחרי פרישה – ורומז שהלחצים בג’ונגל עלולים לחשוף צדדים שהקהל מעולם לא ראה.

במילים אחרות: שילוב של זוהר ישן עם גבריות ספורטיבית חדשה – מתכון מושלם לרייטינג.

הוליווד של הדמעות: בגידות, אשפוזים ודרמות אישיות

בטורי הרכילות הישירים יותר, TMZ מדווחת על סיפור שמערב אמונה, בגידה ואובדן: קייטי קלארק, מהתוכנית “Bringing Up Bates”, חשפה הפלה – ורק יום לאחר מכן הודה בעלה טראביס כי בגד בה שוב ושוב.

במקביל, פירס מורגן הגיע לבית החולים אחרי נפילה, ומיהר להאשים בצחוק את טראמפ על ה”סחרור הפוליטי” שגרם לו להתבלבל. זה סוג הרגעים שמזכירים למה הוליווד ותעשיית הסלבס נשארות המקום שבו כאב אישי, פוליטיקה ורייטינג מתערבבים עד קו הטשטוש.

נוסטלגיית 2016 כובשת את הרשת – וכוכבי העל מצטרפים

אם הפיד שלכם התמלא בימים האחרונים בשיער צבעוני, פילטר אוזני כלב של סנאפצ’אט ושירים שחשבתם שנשארו מאחור – זה לא מקרי. גל וויראלי חדש מציף את טיקטוק ואינסטגרם ומגדיר את 2026 כ-“2016 החדשה”: חזרה אובססיבית לסטייל, למוזיקה ולויזואליה של לפני עשור.

בין המשתתפים:

קיילי ג’נר שמעלה קרוסלות נוסטלגיה עם שיער צבעוני וימי ה-Lip Kits הראשונים;

היילי ביבר שמעלה תמונות מהעבר עם קנדל וקיילי ויחד עם ג׳סטין;

צ’רלי פות’ שמחזיר לחיים את הלהיט “We Don’t Talk Anymore” בטיקטוק;

קרלי קלוס שמחזירה את פילטר הכלב המפורסם.

הרושם: דור שלם שמרגיש עייף ממציאות פוליטית אלימה, מחפש מפלט אחורה לשנים שבהן הכל היה קצת יותר פשוט – או לפחות נראה כך בפיד.

ישראל: רומנטיקה, פיוס משפחתי וסקרנות ציבורית שלא נגמרת

עדי הימלבלוי ובן זיני: הזוגיות שמסעירה את הברנז’ה

אחרי חודשים של כותרות ורכילויות – עדי הימלבלוי מדברת לראשונה מול המצלמות על הזוגיות עם בן זיני, הצעיר ממנה ב-11 שנה. בריאיון ל-mako היא מודה שבהתחלה שפטה את עצמה, ניסתה לא לשמוע את כל הקולות מבחוץ – ובשלב מסוים פשוט שמה “סטופ” לדעות של אחרים.

זוהי בדיוק הנקודה שבה חיי האהבה של סלבס הופכים לשדה קרב ערכי: גיל, תדמית, ילדים, קריירה. הימלבלוי, שכבר שני עשורים נעה בין מסך, תיאטרון ואופנה, מסמנת קו חדש: החיים שלי – הכללים שלי.

אדוה דדון וגלעד שלמור: פרודים, גרושים – וחוגגים ביחד

ארבע שנים אחרי הגירושין, כתבי החדשות לשעבר אדוה דדון וגלעד שלמור הראו לציבור איך נראית גרושה שאינה מלחמת עולם: בסוף השבוע הם חגגו יחד יום הולדת שש לבתם אילן, במסיבת נינג’ה ו”מכסחות השדים של הקיי־פופ”, לצד החברים והמשפחה.

הפוסט שפרסמה דדון, עם הכיתוב “שדת ה-K-POP, אלופת הנינג’ה שלי”, הפך לסמל קטן אך משמעותי למגמה: סלבס שמצליחים להישאר הורים לפני שהם אקסים. בעולם שבו כל גירושין הופכים לתוכן, זה סיפור נדיר של פיוס שקט.

בשורה אחת: מה עוד קרה ביומיים של תרבות

כוכבי אופנה ומוזיקה – מטייאנה טיילור שגנבה את ההצגה בפתיחת מועדון בלאס־וגאס ועד ריהאנה ו-A$AP רוקי שהתייצבו לאירועי ניו יורק – הלוק האנדרוגיני והאובר־גלם ממשיך לשלוט בשטיחים האדומים.

עולם הפרסים – בריטיונס צעירים יחשפו בימים הקרובים את מועמדויות הבאפט״א לשנת 2026, במהלך שמנסה להפוך את טקס הפרסים הבריטי לרלוונטי לדור הטיקטוק.

ובסוף – אחרי כל הרכילות, הסרטים, הסדרות והדרמות האישיות – נשאר אותו צורך בסיסי: סיפור טוב לספר עליו בבית קפה, בוואטסאפ המשפחתי או בפיד.

זה תפקידם של הסלבס, זה תפקידה של התעשייה – וזה בדיוק מה שמחזיק את מדורי התרבות בחיים גם בתקופות הכי קשות.

