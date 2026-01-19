ירידות חדות בבורסות העולם בשל איומי המכסים החדשים

שוקי ההון בעולם מתרחקים מהשיא: ירידות חדות בעקבות איומי מכסים הדדיים בין טראמפ למנהיגי אירופה ולהיפך. גם בורסת תל אביב סבלה מהמגמה והטירוף הטראמפיסטי החדש.

שווקי המניות ברחבי העולם נכנסו היום למצב של ירידות חדות וחששות כלכליים עמוקים, לאחר הודעות מוושינגטון על כוונה להטיל מכסים חדשים על יצוא אירופי בתגובה להתנגדויות מול קניית גרינלנד ומדיניות סחר. המדדים המובילים באירופה, בארצות הברית ובאסיה נסוגו, והמשקיעים חיפשו מקלטים בטוחים, כולל עליות חדות במחירי הזהב והכסף.

🌍 מדדי מניות בעולם בירידות

התגובות בשווקים היו מיידיות:

אירופה: המדדים המרכזיים ירדו בעקביות – מדד Stoxx Europe 600 ירד כ-1%, הדאקס הגרמני איבד יותר מ-1%, ומדד CAC 40 בצרפת ירד מעל 1.3%. במדד FTSE 100 בלונדון נרשמו ירידות של כ-0.6% ושל כ-0.9% במדד FTSE 250.

ארצות הברית: חוזים עתידיים למדדי S&P 500 ו-Dow Jones ירדו בכ-0.7%-0.8%, בעוד חוזי Nasdaq 100 צנחו כמעט 1%.

מתכות יקרות: מחירי הזהב והשבעה טיפסו לשיאים חדשים, עם עלייה של כמה אחוזים במחיר האונקיה.

הירידות בשווקים הפכו מהר לתנודתיות מקיפה גם באסיה, כאשר חלק מהמדדים שם הראו חולשה נוספת במחיריהם לפתיחת יום המסחר.

📉 תל-אביב: ירידות גם בבורסה המקומית

התגובה לגל האיומים הגלובלי לא פסחה על הבורסה בתל-אביב:

מדד ת”א 35 ירד בשיעור מסוים יחסית ליום המסחר ביום הראשון השבוע.

מניות חברות בולטות כגון NICE, Newmed Energy ו-Shapir Engineering רשמו ירידות של כמה אחוזים במהלך היום, בעוד שלחלק מהמניות דווקא נרשמו עליות ממוקדות בשווקים אחרים.

המגמה בשוק הישראלי מייצגת את ההשפעה של אי־הוודאות הגלובלית גם על משק קטן ומקושר לזרמי הון בינלאומיים.

למה הירידות קורות עכשיו?

הסערה החלה לאחר הודעות שנשיא ארצות הברית הודיע על כוונה להטיל מכסים על מוצרים מאירופה אם לא יתאפשרו תנאים מסחריים מסוימים סביב רצונו של הממשל בנוגע לגרינלנד – מהלך שגורם לקולות באירופה לתגובה עם צעדי תגמול פוטנציאליים.

האיומים הללו חוזרים על עצמם עם זיכרונות מהשנים האחרונות שבהן מדיניות מכסים מתרחבת הובילה לירידות משמעותיות בשווקים, כולל אירועים שבהם מדד S&P 500 ו-Nasdaq חוו ירידות חדות ביותר מ-4% במהלך מספר ימים עקב חששות מסחריים.

מה זה אומר למשקיעים?

ההתרחשות מציתה חשש מפני:

האטה בצמיחה כלכלית עולמית

פגיעה ברווחי חברות יצואניות

עלייה בסיכון לתגובת מדינות נוספות והמשך אי־וודאות

העדפה של נכסים “בטוחים” כמו זהב ואג”ח ממשלתיות

השווקים הגלובליים מגיבים כאמור באופן מיידי לכל שינוי ברטוריקה ובצעדים ממשלתיים בתחום הסחר, וזה מתבטא בביתר שאת בימים אלו.

