הפועל תל אביב עזרה לבית״ר לברוח מבאר שבע

דרמה קפואה בבלומפילד: 1:2 להפועל תל אביב על הפועל באר שבע – ובית״ר ירושלים בפסגה

ניצחון מופלא, כמעט בלתי נתפס בזמן אמת, העניקה הפועל תל אביב לעצמה – ולכדורגל הישראלי כולו – כאשר הכריעה 1:2 את הפועל באר שבע ממש בשניות האחרונות של תוספת הזמן בבלומפילד הקפוא. התוצאה הזו לא רק טרפה את הקלפים בצמרת, אלא גם העלתה את בית״ר ירושלים לראשות הטבלה בפער של שלוש נקודות מבאר שבע – מהלך שמעטים חזו מראש.

הקור, המתח והכדור שלא הפסיק לבעור

בלומפילד אירח ערב חורפי מקפיא, כזה שמחדד כל מגע בכדור וכל נשימה ביציע. המשחק התנהל במתח מתמשך, עם קצב משתנה ותחושת “עוד רגע זה קורה” שריחפה מעל הדשא. האורחת מבאר שבע הייתה עדיפה לאורך פרקי זמן ארוכים: החזיקה בכדור, יזמה, לחצה, והציבה את קו ההגנה האדום של תל אביב במבחן מתמיד. אבל הכדורגל, כדרכו, מעניש חוסר דיוק.

לויזו (לויזוס לויזו) כבש ראשון כבר בדקה ה-4 אחרי טעות הגנתית של באר שבע.

באר שבע איזנה ביניים עם שער של קינגס קאנגווה בדקה ה-55.

שער הניצחון הגיע מאוחר מאוד, בדקה ה-90+7, שער של לעמקין (איתי למקין) שניצב נכון אחרי חוסר ריכוז של שוערה של באר שבע.

🧠 מהלך המשחק והמסגרת

באר שבע הגיעה למשחק כשידעה שרק ניצחון יחזיר אותה לפסגה, ולכן הייתה מגובשת יותר בשליטה למשך דקות רבות, אך טעות קטנה עמדה לה ביוקר.

זהו ניצחון חשוב מאוד לאדומים של תל אביב שסוחף את בלומפילד בסיומת דרמטית.

בעקבות התוצאה, באר שבע נאלצה לוותר על הפסגה לטובת בית״ר ירושלים (כפי שכתוב גם בדיווחים השבועיים על הטבלה).

📣 תגובות ודברים שנאמרו אחרי המשחק

שחקנים בהפועל באר שבע התמודדו עם תסכול גדול בעקבות אופן ההפסד, לאחר שליטה מסוימת לאורך המשחק שלא תורגמה לשערים.

העליונות שלא תורגמה – והמחיר המלא

באר שבע התקשתה להכניע את ההגנה המקומית ולמצוא את הרשת ברגעים שבהם השליטה הייתה שלה. החמצות, החלטות לא חדות ברחבה, ואולי גם מעט מזל רע – כל אלה נערמו לכדי תסכול שהלך והעמיק. מן העבר השני, הפועל תל אביב נותרה במשחק: חכמה, סבלנית, ובעיקר מחויבת. היא ידעה לספוג, לצאת קדימה במינון הנכון, ולהמתין לשבריר השנייה שבו ניתן להפוך ערב קר למיתולוגיה.

הרגע ששינה הכל

כשתוספת הזמן כבר החלה להתפוגג והתחושה ביציעים נעה בין השלמה לתקווה אחרונה, הגיע המהלך ששבר את המשחק. שער דרמטי, כזה שנולד מתוך אמונה עיקשת, קבע 1:2 והצית התפרצות רגשות אדירה בבלומפילד. עבור באר שבע זו הייתה מכה כפולה: הפסד ברגע האחרון ותחושת קיפוח, שכן לאורך דקות רבות היא נראתה הקבוצה הטובה יותר על הדשא.

תמונת מצב בצמרת – והשלכות

התוצאה הזו משנה את מפת הליגה: בית״ר ירושלים, שלא שיחקה הערב, מוצאת עצמה לפתע בראש הטבלה בפער של שלוש נקודות מבאר שבע. מאבק האליפות מקבל זווית חדשה, עם לחץ שעובר כתף-כתף בין המועמדות, ועם מסר ברור – שום דבר לא סגור, ושום יתרון לא בטוח.

סיכום

זה היה אחד מאותם ערבים שבהם כדורגל מסרב להיכנס למשבצות הסטטיסטיות הקרות. עליונות לא תמיד מנצחת, והתמדה יכולה להפוך לשער שמגדיר עונה. הפועל תל אביב חוגגת ניצחון גדול; באר שבע תצטרך ללקק פצעים ולשאול את עצמה איך משחק שנשלט לאורך זמן חמק לה מבין האצבעות; ובית״ר ירושלים – נהנית מהמתנה הבלתי צפויה ומביטה מלמעלה.

