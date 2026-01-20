קפטן הנבחרת הצעירה חתם בספרד – ומגמת הבריחה ההמונית של כדורגלנים ישראלים בצד קושי לגייס זרים איכותיים – מתעצמת

קפטן נבחרת ישראל הצעירה, תאי עבד, חתם בקבוצת לבאנטה הספרדית, במהלך שמסמן קפיצת מדרגה אישית משמעותית לשחקן צעיר ומבטיח. עבד, בן 21, עושה את המעבר לאחת הליגות הבכירות בעולם לאחר תהליך התפתחות הדרגתי מחוץ לישראל – לא כהימור, אלא כמהלך מחושב של שחקן שמבין לאן הקריירה שלו צריכה ללכת.

אבל החתימה הזו, מרשימה ככל שתהיה, אינה עומדת בפני עצמה. היא חלק מתמונה רחבה הרבה יותר, עמוקה ומדאיגה: בריחה מתמשכת של כדורגלנים ישראלים מהליגה המקומית,

תאי עבד – סיפור הצלחה, אבל גם סימפטום

המעבר של עבד ללבאנטה אינו תוצאה של הייפ רגעי. הוא נבנה לאורך זמן, דרך נבחרות צעירות, התנסות בכדורגל האירופי והפגנת מנהיגות כקפטן. בלבאנטה זיהו שחקן שמתאים לכדורגל הספרדי: טכני, חכם, נייד, כזה שמבין משחק בין הקווים ויכול להתפתח בתוך מערכת מקצועית תובענית.

זהו בדיוק סוג השחקנים שהכדורגל הישראלי יודע להצמיח —

וזו בדיוק הבעיה: הוא לא מצליח להשאיר אותם.

תופעה, לא מקרה: הישראלים יוצאים – והיציאה הפכה לברירת מחדל.

רשימת הבורחים – חלקית בלבד: דניאל פרץ, מוחמד אבו פאני, מנור סולומון, ליאל עבדה, תאי בריבו, תאי עבד, שון וייסמן, מואנס דאבור, דור תורג׳מן.

בשנים האחרונות היציאה לחו״ל הפכה עבור שחקנים ישראלים צעירים לנתיב טבעי, כמעט מתבקש. לא עוד “הרפתקה” או “הימור”, אלא מסלול קריירה לגיטימי, ולעיתים מועדף.

הסיבות אינן מסתכמות בכסף. להפך — במקרים רבים שחקנים מוותרים על שכר גבוה בישראל לטובת חוזה נמוך יותר מעבר לים. מה שהם מחפשים הוא יציבות מקצועית, שגרה תחרותית, מערכות אימון מסודרות, ובעיקר אופק. התחושה הרווחת היא שקריירה אמיתית, ארוכת טווח, נבנית כיום מחוץ לליגת העל.

ובאותו זמן – הזרים פשוט לא באים

כאן נוצר הפרדוקס החריף של הכדורגל הישראלי.

קבוצות מציעות:

חוזים של מאות אלפי יורו

דקות משחק מיידיות

תנאים טובים ביחס לליגות מקבילות באירופה

חשיפה אפשרית דרך מפעלים בינלאומיים

ובכל זאת, שחקנים זרים רבים מסרבים להגיע — או מבטלים ברגע האחרון.

הסיבות ידועות היטב: חשש ביטחוני אישי ומשפחתי, לחץ של סוכנים, קושי להבטיח שגרה רציפה של ליגה ומשחקים, ותדמית בינלאומית שאינה בשליטת המועדונים. בפועל, ישראל מגיעה למו״מ מנקודת פתיחה נחותה, גם כשהכסף מונח על השולחן.

התוצאה: ליגה שנשחקת מבפנים

החיבור בין שני התהליכים — יציאה מאסיבית של ישראלים איכותיים וקושי ממשי להביא זרים ברמה גבוהה — מייצר פגיעה ישירה בליגה: הסגלים מתקצרים, האיכות הממוצעת יורדת, מאמנים נאלצים לאלתר, והפערים בין קבוצות הצמרת לשאר הליגה הולכים וגדלים.

במילים פשוטות:

הכדורגל הישראלי מייצא איכות — ומייבא חוסר ודאות.

תאי עבד כסמל לתקופה

החתימה של תאי עבד בלבאנטה היא הישג אישי מרשים ונקודת גאווה לכדורגל הישראלי. אבל היא גם תמרור אזהרה ברור. כאשר צעירים רואים את עתידם מחוץ לישראל, וכאשר זרים איכותיים מהססים להגיע — הבעיה כבר אינה נקודתית.

זו בעיה מבנית.

וכשהיא נמשכת, גם סיפורי הצלחה הופכים לאות אזהרה.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!