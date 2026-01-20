פרשת ההימורים שמרעידה את הכדורסל: אנטוניו בלייקני, כוכב הפועל תל אביב, בלב חקירה פדרלית בארה״ב

מובילת היורוליג, הפועל תל אביב, בשנתה הראשונה במפעל האירופי הבכיר ביותר לא ציפתה שזה יקרה לה. הפרשה החלה הרחק מתל אביב, במחסנים אפלים ובבתי משפט פדרליים בארצות הברית, אך בתוך ימים הפכה לפרשה שמטלטלת גם את הכדורסל הישראלי: אנטוניו בלייקני, מהכוכבים הגדולים של הפועל תל אביב, אחד הסמלים של העונה האירופית המזהירה של המועדון – נקשר בפרשת הימורים והטיית משחקים רחבת־היקף שנחקרת על ידי רשויות האכיפה האמריקאיות.

מדובר בפרשה חמורה, בינלאומית, שמחברת בין שחקני עבר והווה, סוכני הימורים, ליגות מקצועניות וליגות מכללות – ושמה זרקור לא נוח על הגבול המטושטש בין ספורט עילית לכסף הגדול שמסתובב סביבו.

200 אלף דולר במזומן – והמחסן בפלורידה

על פי מסמכים משפטיים ופרסומים בתקשורת האמריקאית והישראלית, במסגרת החקירה נתפסו כ־200 אלף דולר במזומן שאוחסנו במחסן הרשום על שמו של בלייקני בפלורידה. לפי החשד, הכסף קשור לפעילות הימורים בלתי חוקית ולתשלומים שניתנו לשחקנים בתמורה להשפעה מכוונת על מהלך משחקים – תופעה המוכרת בעולם ההימורים בשם Point Shaving (״גילוח נקודות״).

החשד אינו מתמקד בהפסדים מכוונים בהכרח, אלא בביצועים שמטרתם להבטיח שהקבוצה לא תכסה את קו ההימור, תוך שמירה על מראית עין תחרותית.

רשת רחבה: NCAA, סין ומהמרים מקצועיים

הפרשה, כך עולה מהחקירה, אינה נקודתית. מדובר ברשת שפעלה במשך שנים וכללה:

שחקנים מליגות מכללות בארה״ב (NCAA),

קשרים לליגה הסינית,

מהמרים מקצועיים וסוכני הימורים,

והזרמת סכומי כסף משמעותיים במזומן ובהעברות עקיפות.

בלייקני, כך לפי החשדות, שיחק תפקיד מרכזי בתקופה שבה שיחק מחוץ ל־NBA, והקשרים שנוצרו אז – כך נטען – ליוו אותו גם בהמשך הקריירה.

מהכוכב של היורוליג למוקד סערה

דווקא בעיתוי הרגיש ביותר עבור הפועל תל אביב, מגיעה הפרשה. בלייקני הפך בעונה האחרונה לאחד מעמודי התווך של הקבוצה:

יכולת התקפית גבוהה, דקות משמעותיות ביורוליג, השפעה ישירה על ניצחונות – והובלה של קבוצה שנמצאת בצמרת האירופית.

כעת, גם אם אין בשלב זה כתב אישום שהוגש נגדו בישראל, עצם הכללת שמו במסמכים פדרליים בארה״ב יוצרת עננה כבדה:

מקצועית – סביב המשך שיתופו,

תדמיתית – כלפי המועדון,

וכלכלית – כלפי נותני חסות והליגה עצמה.

הפועל תל אביב ועופר ינאי – בין הצלחה לסיכון

המועדון, בבעלות עופר ינאי, בנה בשנים האחרונות תדמית של קבוצה שאפתנית, נקייה, עם חזון אירופי ברור. הפרשה הזו מציבה אותו בדילמה:

מצד אחד – שחקן מפתח בעיצומה של עונה היסטורית.

מצד שני – חשש מהשלכות משפטיות, רגולטוריות ותדמיתיות.

בשלב זה לא פורסמה תגובה רשמית מפורטת מצד המועדון מעבר לבחינת החומרים והמתנה להתפתחויות – אך מאחורי הקלעים ברור שהלחץ גדול.

ההשלכות האפשריות: לא רק על בלייקני

מעבר לשחקן עצמו, הפרשה מעלה שאלות קשות:

כיצד מצליחות רשתות הימורים לחדור לספורט מקצועני?

האם הפיקוח על שחקנים אמריקאים המשחקים מחוץ ל־NBA מספיק?

ומה האחריות של ליגות ומועדונים למנוע הסתבכויות כאלה מראש?

במקרה של הרשעה או התפתחות חמורה יותר, בלייקני עלול להתמודד עם סנקציות פליליות בארה״ב – כולל עונשי מאסר – וכן עם הרחקות ספורטיביות.

נקודת מבחן לכדורסל הישראלי

זהו רגע מבחן גם עבור הכדורסל הישראלי כולו. חיבור לשערורייה בינלאומית עלול לפגוע בתדמית הליגה והקבוצות בזירה האירופית, דווקא בתקופה שבה ישראל מנסה לבסס את עצמה ככוח משמעותי ביורוליג.

הימים הקרובים יהיו קריטיים: כל מסמך חדש, כל הדלפה, כל תגובה – עשויים לשנות את התמונה.

ובינתיים, בין פארקטים מוארים למחסנים אפלים בפלורידה, סיפור אחד ממשיך להדהד:

כוכב גדול, כסף גדול – וקו אדום דק מאוד שנחצה, או לפחות נחקר.

