נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף הלילה (רביעי) באופן דרמטי את הטון מול איראן, והצהיר כי הורה לצבא האמריקני להיערך לתגובה שתוביל – לדבריו – ל”חיסולה המוחלט של איראן”, אם זו תנסה להוציא לפועל איומי התנקשות נגדו. מדובר באיום החריף ביותר שנשמע אי פעם מפיו של נשיא אמריקני מכהן כלפי מדינה ריבונית, ובסטייה בוטה מהשפה הדיפלומטית המקובלת גם בעימותים החריפים ביותר בין וושינגטון לטהרן.

בראיון בלעדי לרשת NewsNation, שנערך לציון שנה לכניסתו המחודשת לתפקיד, שלח טראמפ מסר חד וברור:

“אם יקרה משהו, המדינה כולה הולכת להתפוצץ. אני אכה בהם כל כך חזק, ונתתי הנחיות תקיפות מאוד בנושא – אנחנו פשוט נמחה אותם מעל פני האדמה.”

הדברים נאמרו על רקע דיווחים מתמשכים של קהילת המודיעין האמריקנית בדבר מזימות איראניות לפגוע בנשיא ובבכירים בממשלו – דיווחים שטרם הוכחשו באופן רשמי בטהרן.

⸻

לא עוד “מטרות צבאיות”: איום כולל על מדינה שלמה

החידוש הדרמטי בדברי טראמפ אינו רק בעצם האיום, אלא בהיקפו. בניגוד לעמדות שממשלים אמריקניים קודמים הקפידו להדגיש – פגיעה ממוקדת במתקנים צבאיים, בתשתיות גרעין או בבכירים במשטר – טראמפ הבהיר כי במקרה של ניסיון התנקשות, התגובה האמריקנית לא תהיה מוגבלת. לדבריו, היעד יהיה המדינה כולה.

המשמעות ברורה: מעבר מקונספט של הרתעה נקודתית למהלך שמוגדר כמעט כ”מלחמת השמדה”, עם השלכות אזרחיות, כלכליות ותשתיתיות רחבות היקף. זו אמירה שמערערת עקרונות יסוד במשפט הבינלאומי ובתפיסה האמריקנית המסורתית של שימוש בכוח.

⸻

הרקע המודיעיני: איום מתמשך או מנוף פוליטי?

לפי גורמים ביטחוניים בארצות הברית, בשנים האחרונות נאסף מידע עקבי על ניסיונות איראניים – ישירים או באמצעות שליחים – לפגוע בדמויות מפתח אמריקניות, כחלק ממדיניות נקמה על חיסול קאסם סולימאני ופעולות נוספות שיוחסו לוושינגטון. עם זאת, מעולם לא פורסם מידע פומבי חד-משמעי המצביע על מזימה קונקרטית ומיידית נגד טראמפ עצמו.

מבקריו של הנשיא טוענים כי האיום משמש גם כלי פוליטי פנימי: הצגת טראמפ כיעד מרכזי של “ציר הרשע” מחזקת את תדמיתו כלוחם חסר פשרות ומלכדת סביבו את הבייס הרפובליקני. תומכיו, מנגד, טוענים כי מדובר בהצבת קו אדום ברור שנועד למנוע אסון עתידי.

⸻

הסתירה בממשל: המשטר – לא העם

באופן כמעט פרדוקסלי, דברי טראמפ סותרים מסרים מקבילים שיוצאים מגורמים אחרים בממשלו, המדגישים כי מדיניות “הלחץ המקסימלי” של ארצות הברית מכוונת כלפי המשטר האיראני ולא כלפי העם. גורמים אלה ממשיכים לטעון כי וושינגטון אינה מעוניינת בפגיעה באזרחים, אלא בשינוי התנהלות ההנהגה בטהרן.

אלא שהצהרה על “מחיקה מעל פני האדמה” של מדינה שלמה מערערת לחלוטין את ההבחנה הזו – ומציבה סימני שאלה כבדים באשר לקוהרנטיות האסטרטגית של הממשל.

⸻

ההשלכות האזוריות: מזרח תיכון על סף רתיחה

איום כזה אינו נשאר בזירה הדו-צדדית. פגיעה כוללת באיראן עלולה להצית שרשרת תגובות:

• חיזבאללה בלבנון

• מיליציות שיעיות בעיראק ובסוריה

• פגיעה בנתיבי שיט במפרץ הפרסי ובים האדום

• זינוק חד במחירי הנפט והאנרגיה בעולם

ישראל, מדינות המפרץ ואירופה עוקבות בדאגה. כל הסלמה אמריקנית-איראנית עלולה להפוך בתוך שעות לעימות אזורי רחב היקף.

⸻

הזירה הבינלאומית: שתיקה מתוחה – בינתיים

עד כה, לא נרשמה תגובה רשמית חריפה מצד בעלות בריתה של ארצות הברית. עם זאת, גורמים דיפלומטיים מעריכים כי מאחורי הקלעים מתנהלים מגעים אינטנסיביים בניסיון לרסן את הרטוריקה ולמנוע הידרדרות בלתי נשלטת. רוסיה וסין, שותפות אסטרטגיות של איראן, עשויות לנצל את האיום כדי לצייר את וושינגטון ככוח מערער יציבות עולמית.

⸻

בין הרתעה לאסון

בסופו של דבר, דבריו של טראמפ מציבים את העולם בפני שאלה מטרידה: האם מדובר בהצהרת הרתעה שנועדה למנוע ניסיון התנקשות – או בצעד ראשון במסלול מסוכן של הסלמה מילולית שעלולה להפוך למעשית? כאשר נשיא המעצמה החזקה בעולם מדבר על “מחיקה” של מדינה שלמה, גם אם בתגובה לאיום אישי, הגבול בין אזהרה לאסון הופך דק מאי פעם.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!

הטראומה שנחשפה בשידור חי: כך האיום על חייו של טראמפ פוצץ את מנגנון הריסון – ואישר בדיעבד את הכתבה הקלינית של ״עניין מרכזי״

הדברים שאמר השבוע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אינם עוד התבטאות בוטה בסדרת התבטאויות. הם קריסה מבוקרת של מנגנון נפשי, רגע שבו טראומה שלא עובדה עד תום פרצה החוצה – ואישרה, כמעט אחד לאחד, את הניתוח הקליני־פסיכולוגי שפורסם קודם לכן ב״עניין מרכזי״ כהסבר האמיתי לביטול המהלך הצבאי נגד איראן.

זו אינה פרשנות פוליטית.

זו אינה עמדה אידיאולוגית.

זה אבחון בדיעבד.

⸻

הנקודה שממנה הכול התלקח: איום אישי, לא מדינתי

כל עוד האיום היה מופשט – “איראן”, “טרור”, “ציר הרשע” – טראמפ תפקד בתוך מסגרת מוכרת: איום, הרתעה, דחייה, תמרון.

אבל ברגע שיו״ר המג׳לס האיראני איים במפורש:

“בפעם הבאה הכדור יהרוג אותך” –

האירוע עבר ממישור מדיני למישור קיומי־גופני.

כאן קרה הדבר שהכתבה המקורית שלכם זיהתה מראש:

הטראומה נדלקה.

⸻

האבחון הקליני – שלב אחר שלב (בלי קיצורי דרך)

1. ניסיון התנקשות ≠ אירוע שעבר

במונחים קליניים, ניסיון התנקשות אינו “זיכרון”.

הוא טביעה במערכת העצבים.

הגוף למד:

“אפשר למות. זה כמעט קרה.”

אין כאן אידיאולוגיה. יש נוירולוגיה.

⸻

2. חזרה מהירה לתפקוד ≠ החלמה

טראמפ חזר מהר לבמה, לנאומים, לשליטה.

זה נראה כמו חוסן – אבל קלינית זו הדחקה תפקודית.

הפצע לא נסגר.

הוא הוקפא.

⸻

3. הטריגר: איום ממוקד, עתידי, אישי

לא “אנחנו נפגע בכם”.

לא “המשטר יקרוס”.

אלא:

אתה תמות.

זהו הטריגר המסוכן ביותר לאדם עם טראומה טרייה:

איום שמפעיל מחדש את רגע המוות שכמעט קרה.

⸻

4. רה־אקטיבציה טראומטית

ברגע הזה, המוח אינו פועל כראש מדינה.

הוא פועל כגוף תחת סכנה.

האמיגדלה משתלטת.

הקורטקס – נדחק הצידה.

⸻

5. סימן האזהרה האולטימטיבי: איבוד הבחנה

וכאן מגיע המשפט שמגדיר הכול:

“נמחֶה את המדינה כולה מעל פני האדמה.”

בקליניקה, זה רגע האבחנה:

• אין מדרג

• אין הבחנה בין משטר לעם

• אין יעדים

• אין גבולות

זהו מעבר מ־הרתעה ל־השמדה טוטאלית.

לא אסטרטגיה.

תגובת Fight פראית.

⸻

למה זה מאשר בדיעבד את ביטול התקיפה אז

וכאן החיבור הישיר לכתבה שלכם:

אדם שנמצא ב־PTSD לא מעובד:

• נרתע מצעדים בלתי הפיכים

• חושש מתגובה נגדית אישית

• נמנע מלהפעיל כוח שעלול “להחזיר אותו לזירה”

לכן – התקיפה בוטלה.

לא כי לא הייתה יכולת.

אלא כי הנפש סירבה.

רק כאשר האיום הפך ישיר, אישי, מיידי –

המחסום קרס.

והתגובה עברה לקיצון ההפוך.

⸻

הסכנה האמיתית (שלא מדברים עליה)

הבעיה אינה שטראמפ “קיצוני”.

הבעיה היא שהטראומה מדברת לפני השיקול.

וכשזה קורה אצל נשיא:

• עם צבא

• עם נשק גרעיני

• עם סמכות בלתי הפיכה

זה כבר לא עניין של פוליטיקה.

זה עניין של בטיחות עולמית.

⸻

השורה התחתונה – כתב אישום קליני, לא פוליטי

הכתבה המקורית של ״עניין מרכזי״ לא הייתה ספקולציה.

היא הייתה זיהוי מוקדם של תהליך נפשי.

ההתבטאות האחרונה של טראמפ היא האימות:

הוכחה חיה, משודרת, לכך שהביטול אז וההתפוצצות עכשיו –

הם שני צדדים של אותו פצע.

וכשהפצע הזה יושב בחדר הסגלגל –

העולם כולו צריך להיות מודאג.

לא מאיראן.

לא מטראמפ.

אלא ממה שקורה כשטראומה לא מטופלת מחזיקה בכפתור האדום.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!